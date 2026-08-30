Campuchia ra tuyên bố

Chính phủ Campuchia tuyên bố đã kiểm tra gần 800 địa điểm bị nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, đóng cửa hơn 600 cơ sở và hiện không còn khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn nào hoạt động trong nước.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Campuchia chịu sức ép ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế nhằm triệt phá vấn nạn lừa đảo trực tuyến.

Theo thông cáo của Bộ Thông tin Campuchia công bố ngày 29/8, ông Chhay Sinarith, quan chức cấp cao phụ trách chiến dịch trấn áp, cho biết tại cuộc gặp với các nhà ngoại giao nước ngoài ngày 27/8 rằng lực lượng chức năng đã kiểm tra 793 địa điểm, đóng cửa 624 cơ sở và bắt giữ gần 30.000 người trong các chiến dịch thực thi pháp luật.

“Các hoạt động lừa đảo quy mô lớn đã được kiểm soát hoàn toàn và hiện không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến nào hoạt động trong nước”, thông cáo dẫn lời ông Sinarith cho biết.

Theo ông, giới chức Campuchia đã giải cứu và trục xuất hơn 58.000 công dân nước ngoài, trong đó khoảng 22.000 người được xác định có liên quan trực tiếp đến các hoạt động lừa đảo. Gần 3.500 nghi phạm cũng đã bị bắt và tạm giam để phục vụ điều tra.

Campuchia ban hành đạo luật đầu tiên chuyên về chống hoạt động lừa đảo trực tuyến vào tháng 4, đồng thời cam kết tiếp tục truy quét các đường dây tội phạm khi chúng thay đổi phương thức hoạt động.

Chính phủ Campuchia thừa nhận việc đóng cửa các cơ sở lớn không đồng nghĩa hoạt động lừa đảo đã chấm dứt.

“Mặc dù các cơ sở quy mô lớn đã được giải tỏa hoàn toàn, các nhóm tội phạm đã thay đổi phương thức, chuyển sang hoạt động phi tập trung và quy mô nhỏ, ẩn náu tại nhà nghỉ, căn hộ, nhà cho thuê, phương tiện và quán cà phê”, thông cáo cho biết.

Nikkei Asia lần đầu đưa tin về sự phát triển của các khu phức hợp lừa đảo tại thành phố cảng Sihanoukville vào năm 2021. Từ đây, hoạt động này lan rộng sang các sòng bạc và khu vực biên giới trên khắp Campuchia.

Tháng 7/2025, Thủ tướng Hun Manet thành lập ủy ban chống chống lừa đảo nhằm tăng cường truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 7, ông Hun Manet thừa nhận các mạng lưới lừa đảo ngày càng tinh vi và phi tập trung dù chính phủ tăng cường chiến dịch trấn áp.

Campuchia dự kiến tổ chức hội nghị quốc tế về chống lừa đảo vào cuối tháng 9 nhằm công bố những kết quả của chiến dịch trấn áp và thúc đẩy hợp tác quốc tế chống tội phạm xuyên quốc gia. Thái Lan cũng tổ chức một hội nghị tương tự vào tháng 7, với sự đồng tổ chức của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Theo Nikkei Asia﻿