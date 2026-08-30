'Nỗi sợ' mùa Đông trong thị trường khí đốt châu Âu

Thị trường khí đốt châu Âu đang đối mặt với những lo ngại ngày càng lớn khi lượng khí đốt trong các cơ sở lưu trữ không đạt mức kỳ vọng trước mùa sưởi ấm, tờ The Guardian dẫn lời các chuyên gia và đại diện ngành cho biết ngày 29/8.

Theo The Guardian, đến cuối tháng 8, các cơ sở lưu trữ khí đốt tại các nước Liên minh châu Âu (EU) mới được lấp đầy khoảng 63%, trong khi mức trung bình vào thời điểm này là khoảng 80%.

Nếu duy trì tốc độ bơm khí hiện nay, lượng dự trữ vào đầu mùa Đông có thể thấp hơn khoảng 20% so với mức trung bình trong 5 năm qua và xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013.

Trong mùa Hè, giá khí đốt trên thị trường châu Âu tương đối ổn định do thị trường kỳ vọng nguồn cung từ Trung Đông sẽ phục hồi và eo biển Hormuz mở cửa trở lại. Tuy nhiên, thời điểm tình hình trở lại bình thường vẫn chưa rõ ràng.

Bjarne Schildrop, chuyên gia phân tích hàng hóa trưởng của ngân hàng Thụy Điển SEB, gọi diễn biến hiện nay trên thị trường là “cơn hoảng loạn mùa Đông”. Dù vậy, các chuyên gia không dự báo châu Âu sẽ xảy ra tình trạng thiếu khí đốt thực tế trong mùa Đông này.

Trong những tuần gần đây, giá khí đốt tại thị trường chuẩn của châu Âu đã vượt 68 euro/MWh, cao hơn 2 lần so với đầu năm. Goldman Sachs nhận định nếu nguồn cung khí đốt từ Trung Đông không phục hồi, giá có thể vượt 100 euro/MWh.

Theo các nhà phân tích, mức giá này có thể cần thiết để thu hút đủ lượng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường.

Tây Âu đang ghi nhận mức dự trữ thấp nhất. Các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức mới được lấp đầy khoảng một nửa, trong khi tỷ lệ này tại Bỉ là 51% và Hà Lan là 45%. Tại Italy và Ba Lan, mức dự trữ đều vượt 80%.

Anh cũng đối mặt với những rủi ro riêng. Đây là một trong những nước tiêu thụ khí đốt lớn nhất châu Âu nhưng lại có công suất lưu trữ tương đối nhỏ.

Người đứng đầu công ty năng lượng Centrica Chris O’Shea cho biết, lượng khí đốt còn lại trong các cơ sở lưu trữ của Anh trước mùa Đông sắp tới là rất ít.

Ngày 25/8, đặc phái viên Kirill Dmitriev của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, nhận định việc Liên minh châu Âu từ bỏ các nguồn năng lượng của Nga có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng đối với khối.

Ông Dmitriev đưa ra nhận định này sau khi Financial Times đưa tin giá LNG tại châu Âu tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2023.

Theo số liệu của Eurostat công bố ngày 14/8, trong tháng 6, EU đã giảm lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga sau khi chỉ số này tăng trong tháng trước đó. Giá trị khí đốt nhập khẩu từ Nga, gồm LNG và khí đốt qua đường ống, đạt 1,35 tỷ euro.

Trong tháng đầu tiên của mùa Hè, giá trị LNG nhập khẩu từ Nga được ước tính ở mức 808,8 triệu euro, giảm 13% so với tháng 5 nhưng tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.