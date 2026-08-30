Nga: Tỷ trọng thanh toán ngoại thương bằng đồng rúp cao kỷ lục

Nga sẽ tiếp tục đa dạng hóa phương thức thanh toán và mở rộng hợp tác tài chính với các đối tác chiến lược, nhằm tăng khả năng chống chịu trước biến động bên ngoài. Ảnh: Xtransfer

Thông tin trên được ông Anatoly Aksakov, Chủ tịch Ủy ban Thị trường Tài chính thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, công bố trước thềm Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) diễn ra tại Vladivostok.

Theo ông Aksakov, đồng rúp hiện chiếm khoảng 60% tổng giá trị các giao dịch thanh toán trong hoạt động ngoại thương của Nga trong quý II-2026, mức cao kỷ lục kể từ khi nước này đẩy mạnh chiến lược phi đô la hóa sau năm 2022. Trong khi đó, tỷ trọng sử dụng các đồng tiền của những quốc gia mà Mátxcơva xếp vào nhóm "không thân thiện" đã giảm xuống chỉ còn 11,6%, mức thấp nhất từng được ghi nhận.

Quan chức này cho rằng, sự thay đổi này phản ánh quá trình tái cấu trúc hệ thống thanh toán quốc tế của Nga, khi các doanh nghiệp ngày càng ưu tiên sử dụng đồng nội tệ hoặc tiền tệ của các đối tác được coi là "thân thiện" trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Hiện nay, Nga đang tiếp tục xây dựng một hệ thống bảo vệ nhiều tầng cho lĩnh vực tài chính nhằm giảm thiểu tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong đó, các ngân hàng Nga tăng cường thiết lập quan hệ tài khoản đại lý trực tiếp với các tổ chức tài chính nước ngoài, qua đó giảm sự phụ thuộc vào các định chế tài chính tại châu Âu và Mỹ.

Song song với đó, Mátxcơva cũng đẩy mạnh phát triển các hành lang thanh toán thay thế với những quốc gia đối tác, đồng thời mở rộng việc ứng dụng các công nghệ tài chính số để tạo thêm các kênh thanh toán xuyên biên giới mới.

Theo giới chức Nga, những giải pháp này giúp duy trì hoạt động thương mại quốc tế ngay cả khi nhiều ngân hàng trong nước vẫn chịu các biện pháp hạn chế từ phương Tây.

Sau khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, Nga bị loại khỏi nhiều kênh thanh toán quốc tế và đối mặt với hàng loạt lệnh cấm vận trong lĩnh vực tài chính. Đáp lại, Mátxcơva triển khai chiến lược giảm sử dụng đồng USD và euro trong thương mại, đồng thời mở rộng thanh toán bằng đồng rúp cũng như tiền tệ của các đối tác như nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng nội tệ của nhiều quốc gia châu Á, Trung Đông.

Việc tỷ trọng thanh toán bằng đồng rúp tăng mạnh được xem là một bước tiến của Nga trong nỗ lực củng cố vị thế của đồng nội tệ trong thương mại quốc tế, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng nhận định hiệu quả lâu dài của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào quy mô giao thương với các đối tác, mức độ chấp nhận đồng rúp trên thị trường quốc tế và khả năng Nga tiếp tục xây dựng các mạng lưới thanh toán độc lập với các hệ thống tài chính do phương Tây chi phối.

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