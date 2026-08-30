Phát biểu của Chủ tịch Fed đảo chiều kỳ vọng thị trường, khả năng tăng lãi suất tháng 9 vượt 50%

Thông điệp mà ông Warsh đưa ra không hoàn toàn mới, song được đánh giá rõ ràng và dứt khoát hơn so với trước. Điều đó phần nào xóa bỏ những nghi ngờ từng khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài leo lên mức cao nhất gần 2 thập kỷ trong tháng này, đồng thời kéo đồng USD suy yếu và thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn như vàng hay Bitcoin.

Ngay sau bài phát biểu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, loại nhạy cảm nhất với kỳ vọng chính sách tiền tệ, tăng 12 điểm cơ bản lên 4,35% ở phiên 28/8. Tài sản này ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ sau cuộc họp chính sách đầu tiên của Warsh trên cương vị Chủ tịch Fed hồi tháng 6.

Trên thị trường phái sinh, giới giao dịch nhanh chóng gia tăng đặt cược rằng Fed nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp giữa tháng 9.

Đồng USD bật tăng, giá vàng giảm trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm gần như đi ngang, phản ánh kỳ vọng Fed sẽ hành động đủ mạnh để kéo lạm phát về mục tiêu, qua đó kiểm soát chi phí vay dài hạn.

Brian Quigley, giám đốc bộ phận giao dịch trái phiếu kho bạc Mỹ tại Vanguard Group, nhận định Warsh đã bước vào hội nghị Jackson Hole với mục tiêu khôi phục uy tín của Fed và phản ứng của thị trường cho thấy mục tiêu đó bước đầu đạt được.

Cùng với báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia, bài phát biểu của Warsh được xem là sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất tới tâm lý thị trường toàn cầu trong tuần qua.

Những tháng gần đây, lợi suất trái phiếu Mỹ liên tục tăng sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran đẩy giá năng lượng leo thang, trong khi Fed vẫn duy trì lập trường chờ thêm dữ liệu trước khi thay đổi chính sách. Khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2007, lo ngại về chi phí vốn tăng mạnh đã gây áp lực đáng kể lên thị trường chứng khoán sau giai đoạn tăng nóng.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thậm chí công bố kế hoạch tăng quy mô mua lại trái phiếu nhằm kiềm chế đà tăng lợi suất. Tuy nhiên, động thái này lại làm dấy lên lo ngại Washington đang tìm cách ghìm lãi suất dài hạn bằng các biện pháp kỹ thuật, thay vì giải quyết tận gốc những nguyên nhân khiến lợi suất tăng như lạm phát kéo dài và thâm hụt ngân sách ngày càng lớn.

Bản thân ông Warsh cũng từng góp phần khiến thị trường trái phiếu biến động mạnh sau cuộc họp tháng 7. Khi Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất dù trước đó phát đi thông điệp cứng rắn, lợi suất trái phiếu dài hạn tăng vọt vì nhà đầu tư yêu cầu mức bảo hiểm cao hơn cho rủi ro lạm phát.

Một số phát biểu của ông khi đó, trong đó có việc đặt câu hỏi về tính phù hợp của chỉ số lạm phát mục tiêu, cũng khiến thị trường nghi ngờ cam kết kiểm soát giá cả của Fed.

Tại Jackson Hole, ông Warsh tìm cách xóa bỏ những nghi ngờ này. Ông khẳng định mục tiêu lạm phát 2% của Fed là "cố định và không thay đổi".

Hơn nữa, Chủ tịch Fed đồng thời nhấn mạnh các xu hướng lạm phát cơ bản "chưa cải thiện đáng kể". Theo số liệu vừa công bố, lạm phát PCE, thước đo được Fed ưu tiên, vẫn ở mức 3,7%, cao gần gấp đôi mục tiêu.

Ông Warsh cũng nhấn mạnh rằng dù Fed không còn sử dụng phương thức phát tín hiệu trước về lộ trình lãi suất như các đời chủ tịch trước, ngân hàng trung ương vẫn phải bảo đảm lạm phát quay trở lại mục tiêu với tốc độ đủ nhanh.

Ngay sau phát biểu này, thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng. Các hợp đồng hoán đổi lãi suất cho thấy xác suất Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 16/9 đã vượt 50%. Giới đầu tư gần như chắc chắn sẽ có ít nhất 1 lần tăng lãi suất trước cuối năm, trong khi khả năng xuất hiện hai đợt tăng cũng tăng đáng kể.

Ngân hàng Barclays ngay sau đó đã điều chỉnh dự báo, từ khả năng Fed sẽ không tăng lãi suất trong năm nay sang kỳ vọng sẽ nâng lãi suất vào tháng 9 và tiếp tục thêm 1 lần nữa trong tháng 12.

George Catrambone, giám đốc đầu tư trái phiếu tại DWS Americas, cho rằng những gì Warsh thể hiện tại Jackson Hole chính là tín hiệu định hướng mà thị trường từng mong đợi sau cuộc họp FOMC tháng 7.

Theo ông, Chủ tịch Fed đã thay đổi đáng kể cách truyền tải thông điệp khi thẳng thắn bác bỏ quan điểm cho rằng lạm phát tiền lương là yếu tố chủ đạo, đồng thời nhấn mạnh chính sách hiện nay chưa thực sự đủ sức kiềm chế nền kinh tế.

Theo Yahoo Finance﻿