Thái Lan ghi nhận gần 100.000 ca Covid-19 trong 8 tháng, một biến thể chiếm ưu thế

Từ đầu năm đến ngày 28/8, Thái Lan ghi nhận 95.357 ca mắc Covid-19 và 14 trường hợp tử vong, trong bối cảnh số ca bệnh hô hấp có xu hướng gia tăng.

Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC), dữ liệu từ hệ thống giám sát dịch bệnh kỹ thuật số của Ban Dịch tễ cho thấy tỷ lệ mắc Covid-19 tại nước này là 144,76 ca/100.000 dân. Tỷ lệ tử vong được ghi nhận ở mức 0,02/100.000 dân, trong khi tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là 0,01%.

Số ca nhiễm được báo cáo tăng trong tháng qua, đi kèm với sự gia tăng của một số bệnh đường hô hấp khác, trong đó có cúm và nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV).

Ảnh: Nation

Dữ liệu giám sát biến thể do Cục Khoa học Y tế Thái Lan thực hiện dựa trên 978 mẫu được thu thập trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2025 đến 23/7/2026.

Trong số này, dòng NB.1.8.1 được phát hiện trong 490 mẫu, chiếm 50,10%. Tiếp theo là JN.1 với 246 mẫu, tương đương 25,15%; XEC với 82 mẫu (8,38%); XFG với 76 mẫu (7,77%) và nhóm BA.3.2 với 8 mẫu (0,82%). Riêng 48 mẫu được thu thập từ ngày 19/6 đến 20/7, NB.1.8.1 tiếp tục là biến thể chiếm ưu thế khi xuất hiện trong 27 mẫu, tương đương 56,25%.

JN.1 được phát hiện trong 15 mẫu (31,25%), trong khi XFG và nhóm BA.3.2 cùng xuất hiện trong 2 mẫu, chiếm 4,17% mỗi loại. Một mẫu (2,08%) được xếp vào nhóm các biến thể khác. Tuy nhiên, tổng số mẫu theo từng nhóm được công bố trong giai đoạn này là 47, thấp hơn một mẫu so với tổng số 48 mẫu được nêu.

Các quan chức y tế cảnh báo thời tiết thay đổi và mùa bệnh đường hô hấp có thể khiến số ca nhiễm tiếp tục tăng, trong đó có nguy cơ xuất hiện các cụm ca bệnh tại trường học, nơi làm việc và cộng đồng.

Khuyến cáo người bệnh nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc gần

DDC khuyến cáo những người có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu hoặc mệt mỏi nên nghỉ ngơi và hạn chế tiếp xúc với người khác nhằm tránh lây nhiễm cho người thân, đồng nghiệp và những người xung quanh.

Những người có kết quả xét nghiệm dương tính không nên cố gắng đi làm hoặc tham gia các hoạt động đông người. Trong trường hợp bắt buộc phải ra khỏi nhà, người bệnh nên đeo khẩu trang, đặc biệt khi tiếp xúc với người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc người suy giảm miễn dịch, vốn có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn.

Bác sĩ Direk Khampaen, Phó Tổng cục trưởng DDC, kêu gọi người dân tuân thủ nguyên tắc "ốm thì nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc gần".

Ông khuyến cáo người bệnh cần nghỉ ngơi đầy đủ, tránh tiếp xúc gần và dùng chung đồ dùng cá nhân với người khác, đeo khẩu trang khi ở gần mọi người, thường xuyên rửa tay và đảm bảo không gian trong nhà được thông thoáng.

Người bệnh khi di chuyển đến cơ sở y tế để khám cũng cần đeo khẩu trang trong suốt hành trình. Những người có triệu chứng nhẹ có thể tự chăm sóc tại nhà trong thời gian đầu và theo dõi tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, hụt hơi, đau hoặc tức ngực, buồn ngủ bất thường, khó ăn hoặc khó uống, người bệnh cần được đưa đi khám ngay.

Người cao tuổi, người có bệnh nền và người suy giảm miễn dịch được khuyến cáo liên hệ với bác sĩ hoặc cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng bệnh.

DDC đồng thời cảnh báo người dân không chia sẻ thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm về Covid-19 trên mạng xã hội.

Cơ quan này cho biết biến thể hiện tại và diễn biến lây nhiễm vẫn đang được theo dõi chặt chẽ, đồng thời nhìn chung vẫn diễn ra theo xu hướng dự kiến. DDC kêu gọi người dân không hoang mang và chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan.

Nguồn: The Nation