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Do đâu trữ lượng dầu mỏ Mỹ tăng gấp đôi?

| | Tài chính quốc tế

GD&TĐ - Ngày 28/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, trữ lượng dầu mỏ của nước này đã tăng gấp đôi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã làm việc với lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cũng như các doanh nghiệp tư nhân, để đảm bảo "quyền kiểm soát đa số của Mỹ" đối với các kho dự trữ mà không tốn một xu nào của người đóng thuế Mỹ.

Mỹ vừa ký kết một thỏa thuận với Venezuela về THỎA THUẬN DẦU MỎ LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI!”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social hôm 28/8.

Ông tuyên bố giao dịch này "làm tăng hơn gấp đôi trữ lượng dầu mỏ Mỹ", sẽ làm tăng đáng kể nguồn cung và cuối cùng sẽ làm giảm giá xăng.

Số liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, trữ lượng dầu thô và condensate đã được chứng minh của Mỹ vào khoảng 46 tỷ thùng.

Cộng thêm 65 tỷ thùng dầu nằm trong thỏa thuận với Venezuela, tổng khối lượng dầu nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ sẽ lên hơn 111 tỷ thùng, mặc dù về mặt kỹ thuật, dầu thô Venezuela sẽ không trở thành một phần của trữ lượng nội địa Mỹ.

Ông Trump không tiết lộ ngay lập tức thời hạn của thỏa thuận, các lĩnh vực được bao gồm, cơ cấu sở hữu chính xác hoặc những công ty tư nhân nào sẽ tham gia.

Các báo cáo truyền thông hồi đầu tuần này cho biết, Mỹ đang đàm phán để tiếp cận 17 mỏ dầu của Venezuela với trữ lượng khoảng 90 tỷ thùng, có thể thông qua các hợp đồng thuê dài hạn hàng thế kỷ.

Động thái này diễn ra sau nhiều tháng Mỹ tăng cường kiểm soát lĩnh vực năng lượng của Venezuela, kể từ cuộc đột kích quân sự hồi tháng Giêng lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Mỹ hiện đã kiểm soát việc bán dầu thô của Venezuela, và giữ tiền thu được từ đó trong các tài khoản kho bạc của Mỹ.

Theo RT

Theo Hải Yến

Giáo dục và Thời đại

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