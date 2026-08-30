Trung Quốc hứa với ông Hun Sen một điều đặc biệt, Campuchia có thêm “phao cứu sinh” kinh tế

Trung Quốc đưa ra cam kết với ông Hun Sen

Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã có các cuộc hội đàm cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường.

Theo CamboJA, trong các cuộc trao đổi này, lãnh đạo Trung Quốc cam kết với ông Hun Sen sẽ cung cấp nhiên liệu và phân bón hóa học cho Campuchia, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tăng đầu tư vào nước này.

Người phát ngôn đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Chea Thirith cho biết nguồn cung nhiên liệu và phân bón được kỳ vọng sẽ giúp Campuchia giảm sức ép về năng lượng và đầu vào sản xuất.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng chưa thể xác nhận thời điểm nguồn cung bắt đầu, bởi vấn đề còn phụ thuộc vào quá trình đàm phán giữa hai chính phủ.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đó, ngày 28/5, Khmer Times dẫn thông tin cho biết Trung Quốc cam kết hỗ trợ Campuchia dầu mỏ, khí đốt và phân bón, trong bối cảnh nước này đối mặt với những thách thức về an ninh năng lượng và nguồn cung phân bón.

Kiripost cũng đưa tin Trung Quốc cam kết cung cấp dầu, khí đốt và phân bón nông nghiệp cho Campuchia nhằm hỗ trợ nước này ứng phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Điểm đáng chú ý là cam kết được đưa ra trong bối cảnh nhiên liệu và phân bón đang trở thành vấn đề kinh tế quan trọng đối với Campuchia, đặc biệt khi chi phí đầu vào tăng có thể tác động trực tiếp đến nông nghiệp, vận tải và sản xuất.

Theo CamboJA, Campuchia nhập khẩu phần lớn nhiên liệu và phân bón. Số liệu chính phủ cho thấy trong năm 2025, nước này nhập khoảng 420 triệu USD phân bón và gần 218 triệu USD thuốc bảo vệ thực vật.

Điều này khiến nguồn cung ổn định từ bên ngoài có ý nghĩa không chỉ đối với an ninh năng lượng mà còn đối với khả năng kiểm soát chi phí sản xuất của nền kinh tế.

Bài toán chi phí của Campuchia và “trợ lực” từ Trung Quốc

Đến ngày 25/8/2026, một báo cáo mới tiếp tục chỉ ra điểm yếu của nền kinh tế Campuchia: phụ thuộc lớn vào nhiên liệu và phân bón nhập khẩu, khiến nước này dễ bị tác động khi thị trường năng lượng và hàng hóa toàn cầu biến động.

Theo báo cáo được Tân Hoa Xã dẫn lại, sự phụ thuộc này có thể làm gia tăng rủi ro đối với thu nhập hộ gia đình, sản xuất nông nghiệp và tăng trưởng kinh tế khi xảy ra các cú sốc về nguồn cung hoặc giá năng lượng.

Trung Quốc cam kết cung cấp nhiên liệu và phân bón hóa học cho Campuchia. Ảnh: CamboJA

Một phân tích được công bố ngày 25/8 cũng nhấn mạnh rằng sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu khiến Campuchia dễ tổn thương trước các biến động năng lượng toàn cầu, qua đó gây sức ép lên chi phí sản xuất và thu nhập của người dân.

Với lĩnh vực nông nghiệp, tác động càng rõ rệt. Khi giá nhiên liệu tăng, chi phí vận hành máy móc, vận chuyển và tưới tiêu cũng tăng theo. Trong khi đó, phân bón là một trong những khoản đầu vào quan trọng của người trồng trọt.

CamboJA từng ghi nhận sức ép từ giá nhiên liệu và phân bón đang khiến biên lợi nhuận của nông dân Campuchia bị thu hẹp, trong khi những biến động từ xung đột và gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế tiếp tục tạo thêm rủi ro.

Trong bối cảnh đó, cam kết của Trung Quốc có thể tạo thêm dư địa cho Campuchia ổn định nguồn cung và giảm bớt áp lực chi phí.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm, quy mô và cơ chế triển khai nguồn cung, bởi hiện chưa có thông tin xác nhận đầy đủ về thời điểm Trung Quốc bắt đầu giao nhiên liệu và phân bón theo cam kết.