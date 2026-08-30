Điều kỳ diệu giữa dòng lũ ở Nepal: Một căn nhà còn nguyên vẹn giữa đống đổ nát, người bên trong được bảo đảm an toàn

Sau đó, một video khác xuất hiện và mang đến thông tin khiến tất cả thở phào.

Những ngày qua, hàng loạt hình ảnh về trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại Nepal và khu vực giáp Tây Tạng ngày 26/8 liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Giữa khung cảnh nhiều ngôi nhà, đường sá và công trình bị nước lũ tàn phá, một đoạn video dài khoảng 2 phút đặc biệt thu hút sự chú ý.

Một căn nhà hai tầng sơn màu xanh nhạt đứng gần như đơn độc giữa dòng nước lũ cuồn cuộn. Ảnh: X.com

3 người mắc kẹt giữa dòng nước dữ

Theo The Indian Express, đoạn video được ghi lại tại một ngôi làng ở khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ ngày 26/8.

Xung quanh căn nhà xanh là dòng nước màu nâu đục chảy xiết, mang theo bùn đất, đá tảng và hàng loạt mảnh vỡ. Nhiều công trình trong khu vực dường như đã bị phá hủy hoặc cuốn trôi, trong khi căn nhà hai tầng vẫn trụ lại giữa dòng nước.

Đáng chú ý hơn, khi quan sát kỹ đoạn video, có thể nhìn thấy ít nhất 3 người mắc kẹt tại khu vực giống như ban công tầng hai. The Indian Express cho biết nhóm này gồm một người đàn ông, một phụ nữ và một đứa trẻ, có thể là một bé gái.

Độ bền đáng kinh ngạc của căn nhà trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Ảnh: X.com

Không có lối thoát nào hiện rõ trước mắt họ. Phía dưới là dòng nước lũ dữ dội, còn xung quanh căn nhà, bùn đất và các mảnh vỡ liên tục bị cuốn đi. Một số vật liệu va vào công trình khiến người xem càng lo sợ căn nhà có thể không chống chịu được lâu hơn.

Ba người trên ban công gần như chỉ có thể đứng yên quan sát dòng nước dữ đang bao vây mình.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Không chỉ lo lắng cho những người bị mắc kẹt, nhiều người còn kinh ngạc trước việc căn nhà vẫn có thể đứng vững trong khi nhiều công trình xung quanh bị dòng nước tàn phá.

Ở thời điểm The Indian Express đăng bài tối 28/8, số phận của những người xuất hiện trên ban công vẫn chưa được làm rõ trong bài báo. Chính điều này càng khiến đoạn video gây chú ý khi nhiều người đặt câu hỏi liệu họ có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm hay không.

Không lâu sau, một đoạn video khác về chính căn nhà màu xanh tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Lần này, khung cảnh đã thay đổi. Sau khi phải hứng chịu sức mạnh khủng khiếp của dòng nước, căn nhà vẫn đứng vững.

Phía dưới là dòng nước lũ dữ dội, còn xung quanh căn nhà, bùn đất và các mảnh vỡ liên tục bị cuốn đi. Ảnh: X.com

Theo NDTV ngày 29/8, những lo lắng về số phận gia đình sau đó phần nào được giải tỏa khi một người dùng mạng xã hội chia sẻ đoạn video tiếp theo, cho biết những người mắc kẹt trong căn nhà đã sống sót sau thảm họa.

Hai đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem. Bên cạnh cảm giác nhẹ nhõm khi biết những người trong căn nhà được cho là an toàn, nhiều người cũng bắt đầu bàn luận về khả năng chịu lực của công trình. Có người bày tỏ sự kinh ngạc khi căn nhà vẫn trụ được trước dòng nước dữ trong khi các công trình gần đó bị hư hại hoặc cuốn đi.

Một người xem đặt câu hỏi về những gì gia đình đã trải qua trong thời gian mắc kẹt giữa dòng lũ, trong khi những bình luận khác dành sự chú ý cho chất lượng xây dựng của căn nhà. NDTV cho biết độ bền của công trình nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất xung quanh đoạn video.

Những người mắc kẹt trong căn nhà đã sống sót sau thảm họa. Ảnh: X.com

Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết về danh tính của những người xuất hiện trong video cũng như cách họ rời khỏi căn nhà. NDTV dẫn lại thông tin từ người dùng mạng xã hội rằng họ đã sống sót, nhưng không nêu thêm chi tiết về quá trình giải cứu.

Thảm họa lũ quét kinh hoàng

Căn nhà xanh chỉ là một trong vô số hình ảnh được ghi lại trong thảm họa xảy ra tại khu vực Himalaya ngày 26/8.

Theo The Indian Express, dòng lũ trên sông Bhotekoshi nhiều khả năng bắt nguồn từ một vụ sạt lở băng và đá trên vùng núi vào sáng cùng ngày. Các báo cáo hiện có cho thấy lũ bắt đầu sau khoảng 8h30, sau đó lượng lớn nước, bùn và đất đá tràn xuống hệ thống sông phía dưới.

Các mảnh vỡ nằm ngổn ngang sau trận lũ lớn bất ngờ tràn qua sông Bhote Koshi tại Rasuwa, Nepal. Ảnh: Handout/PTI.

Dòng nước còn tạo thành một hồ chắn tự nhiên khi đất đá chặn dòng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một đợt lũ thứ hai. Sáng 28/8, nước bắt đầu tràn qua khu vực hồ khiến hoạt động cứu hộ phải tạm dừng. Vài giờ sau, phía Trung Quốc thông báo tình trạng tràn đã chấm dứt và công tác cứu hộ được nối lại.

Giữa hàng loạt hình ảnh mất mát từ thảm họa, câu chuyện về căn nhà xanh vì thế trở thành một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mang lại cảm giác nhẹ nhõm: từ hình ảnh 3 người đứng bất lực trên ban công giữa dòng nước dữ đến đoạn video sau đó cho thấy căn nhà vẫn còn nguyên và thông tin rằng những người bên trong đã sống sót.

Nguồn: The Indian Express, NDTV

Minh Ngọc