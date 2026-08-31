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Niger yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự khẩn cấp để làm gì?

| | Tài chính quốc tế

GD&TĐ - Ngày 29/8, tướng Abdourahamane Tiani, lãnh đạo chính quyền quân sự Niger, đã chính thức yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự khẩn cấp.

Niger yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự khẩn cấp để làm gì?- Ảnh 1.

Tướng Abdourahamane Tiani, lãnh đạo chính quyền quân sự Niger.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Niger đã đưa ra yêu cầu này trong bối cảnh họ đang tìm cách nhanh chóng dập tắt cuộc nổi dậy vũ trang quy mô lớn đang diễn ra tại thủ đô, và ngăn chặn việc lật đổ chính quyền hiện tại.

Theo ông Viktor Voropayev, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Nga tại Niger, một yêu cầu chính thức về hỗ trợ và trợ giúp trực tiếp đã được gửi ngay lập tức đến Quân đoàn châu Phi thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Các chuyên gia quân sự Nga và lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, đóng tại khu vực Sahel để chống lại các nhóm khủng bố, đã bắt đầu phân tích yêu cầu và đánh giá tình hình hoạt động.

Đêm 28/8, giao tranh dữ dội đã nổ ra ở thủ đô Niamey của Niger, mà Bộ Quốc phòng nước này chính thức xếp vào loại âm mưu đảo chính.

Phiến quân đóng tại một căn cứ địa phương đã nổ súng vào các cơ sở chiến lược của chính phủ.

Các mục tiêu của phiến quân bao gồm phủ tổng thống, trụ sở Lực lượng Vệ binh Quốc gia, tòa nhà trung tâm truyền hình và sân bay quốc tế.

Quân đoàn châu Phi của Bộ Quốc phòng Nga thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như huấn luyện binh lính địa phương, bảo vệ cơ sở chiến lược và chống lại các nhóm cực đoan ở một số quốc gia trong khu vực, bao gồm Mali và Burkina Faso.

Chính phủ các nước phương Tây đang theo dõi sát sao sự tăng cường vị thế của Nga ở Sahel.

Việc triển khai lực lượng Nga sẽ cho phép lực lượng chính phủ Niger ngăn chặn hiệu quả các ổ kháng cự của những tay súng nổi loạn.

Hiện tại, các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Niger tiếp tục giữ vững một số quận hành chính chính của Niamey, và đang nỗ lực kiểm soát vùng ngoại ô gần Sân bay Quốc tế Diori Amani.

Theo nguồn tin an ninh, một số phần tử tấn công đã bị vô hiệu hóa trong các cuộc giao tranh.

Nhiều cuộc tham vấn chung giữa Bộ Quốc phòng Nga và Niger về hình thức hỗ trợ quân sự vẫn đang diễn ra kín đáo.

Theo Avia-pro

PV

Giáo dục thời đại

Từ Khóa:
nga, Niger

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