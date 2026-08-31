TST: Bão lửa! 72 tàu bị tấn công, Kiev hứng đòn chưa từng có - Nga bắn Banderol, cảnh báo của ông Putin thành sự thật

Đài TST (Nga) ngày 31/8 đưa tin, hàng chục tàu thuyền cùng mạng lưới cảng biển, đường sắt và trung tâm hậu cần Ukraine liên tục bị tấn công. Trong khi Kiev hứng đòn 3 ngày liên tiếp và đối mặt nguy cơ cạn tên lửa Patriot, Nga bắt đầu sử dụng tên lửa hành trình Banderol để siết chặt tuyến vận tải trên Biển Đen.

Bão lửa bao trùm biển Đen! 72 tàu bị tấn công

Quân đội Nga đang gia tăng sức ép lên hệ thống hậu cần Ukraine trên cả đường biển lẫn đường bộ. Các tàu vận tải, cảng biển, kho hàng, đầu mối đường sắt và cơ sở công nghiệp quân sự liên tiếp trở thành mục tiêu.

Tình hình thay đổi đáng kể sau khi Moscow quyết định ngăn các tàu chở hàng quân sự tiến vào cảng Ukraine. Ban đầu, tàu nước ngoài vẫn cập các cảng thuộc tỉnh Odesa dưới cờ của nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, theo Aif.ru, hàng hóa được vận chuyển không chỉ gồm sản phẩm thương mại mà còn có vũ khí, đạn dược và trang thiết bị dành cho quân đội Ukraine.

Kể từ đó, các tuyến hàng hải trên Biển Đen bị Nga xem là một bộ phận trong mạng lưới tiếp tế quân sự của Kiev.

Một tàu bốc cháy ở Biển Đen sau các cuộc tập kích năm 2025. Ảnh: TOI

Theo thống kê do Aif.ru công bố, trong tuần đầu tiên của chiến dịch, 34 tàu bị đánh trúng, sau đó có thêm 15 tàu. Những đợt tiếp theo gây hư hại cho 12 tàu chở hàng khô và hai xuồng của quân đội Ukraine. Sau đó, thêm tám tàu chở hàng cùng một xuồng Ukraine tiếp tục bị tấn công.

Tổng cộng, số tàu và phương tiện đường thủy bị đánh trúng, được bài viết xếp vào “hạm đội đen của NATO” và hạm đội Ukraine, đã lên tới 72 chiếc.

Đại tá hải quân dự bị Vladimir Yeranosyan, Phó giáo sư Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Nga, cho biết số tàu sẵn sàng thực hiện những chuyến hàng tới Ukraine đã giảm rõ rệt.

Theo ông Yeranosyan, không chỉ thuyền trưởng và thủy thủ đoàn mà ngay cả các chủ tàu cũng từ chối vận chuyển hàng hóa vì nguy cơ hứng đòn tập kích rất cao. Điều này buộc Kiev phải tìm kiếm những hành lang thay thế.

Sau khi nguồn cung qua Biển Đen bị hạn chế, Ukraine chuyển sự chú ý sang tuyến sông Danube. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng tại các cảng Vylkove, Reni, Kiliia và Izmail sau đó cũng trở thành mục tiêu. Khả năng sử dụng đường sông để vận chuyển hàng hóa vì thế tiếp tục bị thu hẹp.

Ông Sergey Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm tại Mykolaiv, cho biết các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng cảng biển ở tỉnh Odesa đã kéo dài 50 ngày. Mục tiêu không chỉ là cầu cảng mà còn gồm nhà ga hàng hóa, kho bãi, cơ sở cung cấp năng lượng, đường giao thông và những mắt xích khác trong chuỗi tiếp tế.

Sức ép cũng mở rộng sang hệ thống vận tải trên bộ. Cầu, ga đường sắt, đầu mối giao thông, đầu máy và toa tàu đều bị nhắm tới. Thay vì chỉ đánh hỏng một số cơ sở riêng lẻ, các cuộc tập kích được tiến hành nhằm gây gián đoạn toàn bộ chuỗi vận chuyển.

Kiev hứng đòn chưa từng có

Từ bão lửa trên Biển Đen, hoạt động tấn công nhanh chóng lan sâu vào hậu phương Ukraine. Kiev trở thành một trong những khu vực chịu sức ép lớn nhất.

Theo kênh Telegram “Hai thiếu tá”, Kiev đã bị tập kích với quy mô chưa từng có trong 3 ngày liên tiếp. Chuỗi tấn công kéo dài đặt hệ thống phòng không bảo vệ thủ đô Ukraine trước sức ép chưa từng có trong những ngày gần đây.

Kênh này cho rằng nguyên nhân khiến tình hình quanh Kiev trở nên nghiêm trọng là kho tên lửa đánh chặn dành cho các tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất đang dần cạn kiệt. Khi số lượng đạn phòng không suy giảm, khả năng ngăn chặn các đợt tấn công liên tiếp cũng bị ảnh hưởng.

Đêm 30/8, quân đội Nga tiến hành một cuộc tập kích hiệp đồng nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự và cơ sở hậu cần của Ukraine.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: ZIMNA

Bộ Quốc phòng Nga thông báo một nhà máy xi măng amiăng tại Kiev đã bị đánh trúng. Theo cơ quan này, các kho hàng bên trong khu vực nhà máy được sử dụng để lưu trữ chất nổ phục vụ Công ty “Đạn dược thông minh”, doanh nghiệp sản xuất UAV và đạn dược.

Các cuộc tấn công đồng thời diễn ra tại nhiều địa phương khác. Ở Pavlohrad thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, một đám cháy lớn bùng phát sau đòn tập kích.

Ông Sergey Lebedev cho biết một cột khói đen dày đặc bốc lên phía trên thành phố, ánh lửa có thể được nhìn thấy từ nhiều khu vực. Thông tin tại hiện trường cũng ghi nhận những vụ nổ thứ cấp dữ dội.

Tại tỉnh Poltava, theo kênh Mash, Nhà máy lọc dầu Kremenchuk bị tấn công. Một trung tâm hậu cần lớn ở Pavlohrad bốc cháy, trong khi chính quyền địa phương ghi nhận một trạm xăng bị đánh trúng.

Ở tỉnh Odesa, đoạn đường gần khu định cư Safiany cũng thường xuyên hứng đòn, khiến hoạt động tiếp tế qua tuyến này bị gián đoạn.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo đang chuẩn bị những cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng Ukraine. Moscow cho biết đây là phản ứng trước những cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và tổ hợp nhiên liệu – năng lượng của Nga.

Nga bắn tên lửa Banderol, cảnh báo của ông Putin đã thành sự thật

Trong lúc hệ thống phòng không Ukraine phải căng sức bảo vệ Kiev và các trung tâm công nghiệp, một loại vũ khí mới của Nga bắt đầu xuất hiện với tần suất cao hơn trên hướng Biển Đen. Đó là tên lửa hành trình Banderol, phương tiện được cho là đang trực tiếp siết chặt hoạt động xuất khẩu của Ukraine.

Theo The Telegraph, hơn 200 tàu dân sự trên Biển Đen đã hứng chịu các cuộc tấn công từ phía Nga kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Tờ báo gọi các cảng Ukraine là “khu vực nguy hiểm chết người đối với tàu chở hàng”.

Số liệu này có phạm vi thống kê khác con số 72 tàu do Aif.ru công bố. Trong khi Aif.ru đề cập những tàu và phương tiện đường thủy bị xếp vào “hạm đội đen của NATO” và hạm đội Ukraine, The Telegraph thống kê rộng hơn về các tàu dân sự bị tấn công trên Biển Đen.

Mối đe dọa mới đối với mạng lưới hàng hải là tên lửa hành trình Banderol, loại vũ khí mới được Nga đưa vào sản xuất hàng loạt.

Theo The Telegraph, Banderol có giá thành thấp, đạt tốc độ tối đa khoảng 640 km/h và mang đầu đạn nổ phá – phân mảnh nặng 114 kg. Tên lửa có tầm bắn hơn 480 km, được phóng từ Crimea và có thể triển khai bằng trực thăng tấn công Mi-28.

Hình ảnh tên lửa Banderol của Nga. Ảnh: BI

Bà Natalia Kotenko, nhân viên Văn phòng Công tố tỉnh Odesa, cho biết Nga bắt đầu triển khai Banderol với tần suất cao từ khoảng giữa tháng 7/2026. Bà nhận định tên lửa này nhanh hơn đáng kể và có sức công phá lớn hơn UAV. Nga đồng thời tiếp tục sử dụng máy bay không người lái và bom hàng không có điều khiển.

Các đòn đánh bằng Banderol được tiến hành nhằm gây đình trệ hoạt động thương mại hàng hải của Ukraine. Việc di chuyển qua vùng biển gần cảng Pivdennyi, Odesa và Chornomorsk hiện đặc biệt nguy hiểm.

Nếu trước đây mỗi ngày có khoảng 7–8 tàu rời các cảng trên, hiện con số này chỉ còn tối đa một tàu. Xuất khẩu ngũ cốc Ukraine, lĩnh vực từng chiếm khoảng 60% nguồn thu xuất khẩu, đã giảm khoảng 75% so với nửa đầu tháng 8. Các chuyên gia kinh tế dự báo Ukraine có thể mất tới 1,5% GDP vào cuối năm.

Những cuộc tập kích này diễn ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Ukraine đã mở “chiếc hộp Pandora” bằng việc tấn công các doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế Nga. Ông tuyên bố Moscow sẽ đáp trả nhằm vào “những lĩnh vực nhạy cảm nhất của nền kinh tế” Ukraine.

Với hoạt động vận tải hàng hải suy giảm mạnh, cảng biển liên tục bị tập kích và tên lửa Banderol xuất hiện trên Biển Đen, cảnh báo của ông Putin được bài viết nhận định đã thành sự thật.

Chủ tịch Hiệp hội Cảng biển Ukraine Dmytro Barinov kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ Kiev tích cực hơn và tìm giải pháp cho hành lang hàng hải. Ông cảnh báo tình trạng xuất khẩu đình trệ có thể gây thiếu ngũ cốc tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi và Trung Đông – những thị trường lâu nay phụ thuộc vào nguồn cung từ Ukraine.