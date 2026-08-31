Lời thú nhận của một giám đốc nhà tang lễ giải thích điều gì thực sự xảy ra bên trong lò hỏa táng

Bí ẩn đằng sau cánh cửa lò hỏa táng lâu nay vẫn thu hút nhiều trí tò mò của công chúng. Thay vì những ngọn lửa bùng cháy trực tiếp như nhiều người lầm tưởng, quá trình này diễn ra theo một cơ chế hoàn toàn khác qua góc nhìn của những người làm nghề.

Từ thế giới bên kia đến thực tế phân hủy

Từ xa xưa, nhân loại luôn trăn trở về số phận của con người sau khi qua đời. Người Hy Lạp cổ đại từng quan niệm những anh hùng sẽ đến Cánh đồng Elysium, còn những kẻ bội tín bị đày xuống Tartarus dưới quyền cai quản của Thần Địa ngục Hades. Ngày nay, các nền văn hóa tiếp tục duy trì đa dạng góc nhìn, từ quan điểm tái sinh cho đến quan niệm không có sự tồn tại nào tiếp nối sau khi giã từ cõi đời.

Dù vậy, quy luật sinh học là điều không thể chối cãi. Theo Live Science, một thi thể khi được chôn cất trong quan tài dưới lòng đất sẽ mất khoảng một năm để khởi động quá trình phân hủy. Trong khi đó, lựa chọn hỏa táng mang lại tốc độ nhanh chóng hơn rất nhiều. Dữ liệu từ Funeral Partners cho thấy một ca hỏa táng hoàn tất trong khoảng 1 đến 3 tiếng, tiếp theo là giai đoạn làm nguội tro cốt kéo dài từ 1 đến 2 tiếng.

Giải mã sự thật về buồng hỏa táng

Sự thiếu thông tin về quy trình hỏa táng vô tình sinh ra không ít lời đồn đoán, nổi bật nhất là quan niệm thi thể người mất bị thiêu trực tiếp bằng ngọn lửa lộ thiên. Giám đốc tang lễ Simon Savage khẳng định điều này hoàn toàn sai sự thật. Với hơn 10 năm kinh nghiệm điều hành Otter Valley Funerals tại Anh, ông Savage đã đăng tải một đoạn video trên nền tảng TikTok nhằm minh bạch hóa quy trình này.

Trong đoạn clip thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem, khán giả được tận mắt chứng kiến một chiếc quan tài gỗ trang trí họa tiết vàng đặt trên tấm kim loại. Khi cửa buồng hỏa táng tự động mở ra, bên trong hoàn toàn không xuất hiện ngọn lửa nào. Một thiết bị tự động có hình dáng tương tự mái chèo nhẹ nhàng đẩy chiếc quan tài vào sâu bên trong buồng trước khi cửa đóng lại. Theo DFW Europe, nhiệt độ bên trong buồng duy trì ở mức từ 1000 đến 1300 độ C.

Video triệu view trên TikTok

Giải đáp những thắc mắc từ cộng đồng mạng

Video triệu view này đã mở ra không gian thảo luận sôi nổi với nhiều câu hỏi thực tế từ người dùng mạng xã hội. Trả lời thắc mắc về hình ảnh bên trong khi cửa lò mở ra sau quá trình thiêu, đại diện Otter Valley Funerals chia sẻ rằng phần còn lại sau cùng là tro cốt xương.

Một câu hỏi phổ biến khác liên quan đến khâu kiểm tra an toàn trước khi đưa thi thể vào lò. Phía công ty tang lễ cho biết các giám đốc tang lễ luôn thực hiện bước kiểm tra cuối cùng, đối chiếu kỹ lưỡng vòng đeo tay nhận dạng với bảng tên gắn trên quan tài nhằm đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.

Bên cạnh đó, một người dùng đặt câu hỏi liệu có thể đưa người mất vào lò mà không cần quan tài để tránh lẫn tạp chất từ gỗ hay nhựa hay không. Phía nhà tang lễ giải thích rằng yêu cầu tối thiểu cho phép là một tấm vải liệm đặt trên một tấm ván. Thành phẩm thu được sau quá trình này chủ yếu là canxi từ xương chiếm 98%, trong khi các thành phần khác bay hơi và kim loại sẽ được thợ thủ công sàng lọc ở bước sau.

Nguồn: Ladbible