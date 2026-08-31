Hai người vừa đi qua, vỉa hè lập tức phát nổ: Khoảnh khắc sau đó khiến cả tuyến phố náo loạn

Vỉa hè phát nổ khi hai người vừa đi qua

Một đoạn video ghi lại cảnh vỉa hè bất ngờ phát nổ giữa ban ngày tại thành phố Boston, hạt Lincolnshire (Anh) đang thu hút sự chú ý. Theo Need To Know, sự việc xảy ra tại Boston, Lincolnshire vào ngày 20/8. Toàn bộ diễn biến được hệ thống camera giám sát ghi lại.

Trong đoạn video, hai người đi bộ đang băng qua đường và tiến về phía khu vực vỉa hè. Khi họ vừa rời khỏi vị trí này, một tiếng nổ bất ngờ xảy ra phía sau.

Khoảng cách giữa hai người và nơi phát nổ được cho là chỉ khoảng 1 m. Cùng thời điểm đó, một chiếc ô tô cũng đang di chuyển qua khu vực.

Sức ép từ vụ nổ khiến những phiến đá lát cùng nhiều mảnh vụn bị hất tung lên không trung. Theo WTX News, một nắp hố kỹ thuật cũng bị bật khỏi vị trí sau vụ nổ.

Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó.

Từ phần vỉa hè vừa bị phá tung xuất hiện một hố lớn. Chỉ ít phút sau, lửa bắt đầu phụt lên từ bên dưới mặt đường, tạo nên cảnh tượng khiến những người có mặt tại khu vực không khỏi hoảng hốt.

Những hình ảnh được ghi lại cho thấy ngọn lửa bốc lên khá rõ giữa tuyến phố, trong khi các mảnh đá lát nằm ngổn ngang xung quanh.

May mắn, dù vụ nổ xảy ra rất gần người đi bộ và phương tiện đang lưu thông, không có trường hợp nào bị thương.

Boston Borough Council cho biết sự việc xảy ra trên West Street. Sau khi phát hiện bất thường, khu vực nhanh chóng được phong tỏa để các lực lượng chức năng xử lý.

Theo WTX News, cảnh sát thông báo đóng tuyến đường do xuất hiện "lửa từ bên dưới lối đi bộ". Camera của hội đồng địa phương tiếp tục hỗ trợ cung cấp thông tin cho các đơn vị ứng cứu trong quá trình sự cố diễn ra.

Nguyên nhân vụ nổ dưới vỉa hè là gì?

Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ Lincolnshire sau đó xác định sự cố có liên quan đến một hệ thống điện nằm dưới lòng đất.

Theo Need To Know, lực lượng cứu hỏa mô tả đây là một vụ cháy tại "hệ thống điện ngầm". Tuy nhiên, khi các đội cứu hỏa đến hiện trường, ngọn lửa đã tự tắt.

National Grid Electricity Distribution, đơn vị phụ trách mạng lưới điện tại khu vực, cũng đưa ra thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân.

Đại diện công ty cho biết vào khoảng 13h ngày 20/8, một sự cố trên mạng lưới điện ngầm đã gây mất điện, ảnh hưởng tới 68 bất động sản tại Boston.

Nguồn điện sau đó phải được cô lập trong thời gian các kỹ sư và lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý hiện trường nhằm bảo đảm an toàn.

National Grid xác nhận một đám cháy nhỏ đã xuất hiện do sự cố cáp điện ngầm. Lực lượng cứu hỏa cùng các kỹ sư điện nhanh chóng phối hợp để làm an toàn khu vực.

Đến 20h59 cùng ngày, nguồn điện được khôi phục cho toàn bộ khách hàng chịu ảnh hưởng. Như vậy, một số hộ dân trong khu vực đã phải chịu cảnh mất điện gần 8 giờ.

Khoảnh khắc thoát nạn trong gang tấc gây chú ý

Điều khiến đoạn video được chú ý không chỉ nằm ở sức mạnh của vụ nổ mà còn là thời điểm sự cố xảy ra.

Camera cho thấy hai người đi bộ vừa rời khỏi vị trí nguy hiểm thì những phiến đá phía sau lập tức bị hất tung. Một chiếc xe cũng đi ngang khu vực vào gần thời điểm xảy ra vụ nổ.

Theo bài đăng được WTX News dẫn lại từ Boston Borough Council, hội đồng địa phương cho rằng sự việc cho thấy vai trò của hệ thống camera giám sát trong việc hỗ trợ xử lý các tình huống khẩn cấp.

Vụ nổ bất ngờ xảy ra ngay dưới vỉa hè tại thành phố Boston, hạt Lincolnshire (Anh), khiến người đi đường hoảng loạn. (Nguồn: CCTV)

Các nhân viên vận hành camera có thể theo dõi diễn biến và cung cấp thông tin theo thời gian thực cho lực lượng cứu hộ cũng như các cơ quan liên quan.

Express Digest cũng mô tả hai người đi bộ chỉ còn cách vụ nổ vài bước chân khi mặt đường bất ngờ bật tung. Sau tiếng nổ, lửa tiếp tục bốc lên từ chiếc hố vừa xuất hiện trên vỉa hè.

Dù không gây thương vong, sự cố đã khiến tuyến phố phải tạm thời đóng cửa, hàng chục địa điểm bị mất điện và lực lượng chức năng phải kiểm tra hệ thống điện ngầm.

Đáng chú ý nhất vẫn là khoảnh khắc hai người vừa đi qua khu vực chỉ vài giây trước khi vụ nổ xảy ra. Với khoảng cách được ghi nhận chỉ khoảng 1 m, đoạn camera khiến nhiều người không khỏi thót tim khi chứng kiến họ thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Theo Need To Know, WTX News, The Telegraph