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Phát hiện người phụ nữ giấu 32 con cự đà biển trong vali

| | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Ecuador phát hiện số động vật quý hiếm trong hành lý của một công dân Nga tại thủ đô Quito.

Phát hiện người phụ nữ giấu 32 con cự đà biển trong vali- Ảnh 1.

Tại Quito, cảnh sát Ecuador đã bắt giữ một công dân Nga khi người này tìm cách vận chuyển 32 con cự đà biển trong một chiếc vali. Cảnh sát Ecuador thông báo vụ việc ngày 30/8 trên mạng xã hội X.

Theo thông tin được công bố, người phụ nữ bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Cảnh sát Ecuador cho biết vụ việc được tiến hành phối hợp với cơ quan công tố và các cơ quan chức năng về môi trường của nước này nhằm xác định tình trạng và bảo đảm việc bảo vệ những cá thể động vật bị thu giữ.

Trước đó, ngày 25/8, Cơ quan Hải quan khu vực Kaliningrad của Nga cho biết các nhân viên hải quan đã phát hiện 116 con thằn lằn còn sống được giấu trong áo khoác của một phụ nữ Nga đang đi xe buýt sang Ba Lan.

Người phụ nữ không có giấy tờ chứng minh việc vận chuyển số động vật còn sống này là hợp pháp. Bà giải thích mình đưa số động vật này sang Đức để nhận tiền công.

Theo IZ

Theo Hải Yến

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
Ecuador

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