898 công nhân vẫn mất tích sau lũ quét ở Nepal

Ít nhất 898 người vẫn chưa được tìm thấy sau những trận lũ lụt tàn khốc ở sông Bhotekoshi quét qua các khu vực dự án thủy điện ở Rasuwa và Nuwakot, Nepal.

Theo dữ liệu do Hiệp hội Các nhà sản xuất Thủy điện độc lập Nepal (IPPAN) cung cấp, 11 dự án thủy điện tại hai huyện này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Các đội cứu hộ cho đến nay đã sơ tán được 361 người từ các địa điểm dự án bị ảnh hưởng.

Phần lớn những người được giải cứu là nhân viên và công nhân tại Dự án Thủy điện Upper Trishuli-1 công suất 216 MW. IPPAN cho biết có 254 người đã được giải cứu chỉ riêng từ dự án này.

Tuy nhiên, khoảng 300 người vẫn được cho là đang mắc kẹt bên trong đường hầm của dự án.

Hàng trăm người đã được giải cứu, nhưng vẫn còn gần 900 công nhân mất tích

Bộ Năng lượng, Tài nguyên nước và Thủy lợi cho biết một nhóm chuyên gia Trung Quốc cũng đã đến Nepal để hỗ trợ giải cứu những người mắc kẹt bên trong đường hầm. Tương tự, 18 người đã được giải cứu từ Dự án Thủy điện Langtang Khola công suất 20 MW và 91 người từ Dự án Thủy điện Upper Trishuli-3B công suất 37 MW.

Theo IPPAN, 7 dự án thủy điện ở Rasuwa đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt Bhotekoshi.

Tác động trực tiếp của lũ lụt đối với các địa điểm dự án này đã làm dấy lên những lo ngại về sự an toàn của nhân viên và công nhân. Do thông tin liên lạc tại một số địa điểm dự án bị cắt đứt, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đã được ưu tiên hàng đầu.

6 dự án thủy điện và năng lượng ở Nuwakot cũng đã bị ảnh hưởng.

Sự xuất hiện của các chuyên gia Trung Quốc dự kiến sẽ cung cấp thêm hỗ trợ kỹ thuật cho công tác cứu hộ đường hầm.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp tục diễn ra tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, và các chi tiết bổ sung về những người vẫn mất tích dự kiến sẽ có khi các đội tiếp cận thêm nhiều địa điểm dự án.

Quy mô của cuộc khủng hoảng cho thấy lũ lụt Bhotekoshi không chỉ gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng thủy điện mà còn tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn liên quan đến hàng trăm công nhân và nhân viên đồn trú tại các dự án bị ảnh hưởng. Ưu tiên trước mắt vẫn là thiết lập liên lạc với những người mất tích và giải cứu họ sớm nhất có thể.

Nguồn: Onlinekhabar