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Triều Tiên có Bộ trưởng Quốc phòng mới

| | Tài chính quốc tế

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song-gi. (Ảnh: Yonhap)

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song-gi. (Ảnh: Yonhap)

Truyền thông Triều Tiên ngày 30/8 đưa tin, nước này đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới trong một đợt cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự cấp cao.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Song-gi - Cục trưởng Tổng cục Chính trị thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên - đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông No Kwang-chol.

Ông No đã được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng, và được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK).

Theo bản tin, quyết định cải tổ nhân sự này được đưa ra tại cuộc họp ngày 29/8 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Kim Jong Un.

Trong đợt cải tổ nhân sự mới nhất, quan chức quân sự kỳ cựu Pak Jong-chon cũng đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Chức vụ phó chủ tịch là vị trí then chốt phụ trách giám sát các chính sách quân sự của Triều Tiên. Ông Kim Jong Un hiện giữ vai trò chủ tịch ủy ban này.

Theo hãng tin KCNA, cuộc họp đã "thảo luận về một loạt kế hoạch tái cơ cấu tổ chức nhằm cải thiện và phát triển công tác quốc phòng tổng thể trong tương lai".

Trong một bản tin khác, KCNA đưa tin ông Kim đã gặp gỡ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và quan chức từ các cơ quan nghiên cứu quốc phòng hàng đầu, đồng thời trao tặng các danh hiệu khen thưởng cấp nhà nước để ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các hệ thống vũ khí chiến đấu mới và nâng cao hiệu năng của chúng.

Gọi họ là "những người yêu nước và những người hùng vĩ đại nhất", ông Kim đánh giá cao "những thành tựu khoa học - công nghệ quân sự mang tính đổi mới và độc đáo gần đây, coi đó là một cuộc cách mạng vĩ đại mở ra triển vọng cho việc cải thiện triệt để tính hiện đại của các hệ thống vũ khí chiến đấu trong quân đội".

Bản tin cho biết, ông Kim Jong Un bày tỏ kỳ vọng rằng các nhà nghiên cứu khoa học "sẽ tăng cường sức mạnh quốc phòng theo hướng áp đảo và mạnh mẽ hơn nữa".

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Theo Minh Hạnh

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