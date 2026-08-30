Lũ quét ở Nepal cuốn thi thể trôi xa hàng trăm km, có trường hợp được tìm thấy cách hiện trường 400 km

Theo The Independent, tám thi thể đã được tìm thấy tại Uttar Pradesh và Bihar, hai bang miền Bắc Ấn Độ giáp Nepal, cách hơn 160 km so với nơi xảy ra thảm họa. Một thi thể khác được phát hiện tại tỉnh Lumbini của Nepal, cách huyện Rasuwa khoảng 400 km. Được biết, Rasuwa là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi bức tường băng, bùn đất và nước cao khoảng 21 m ập xuống vào sáng 27/8.

Ngoài ra, bốn thi thể được tìm thấy trên một con sông tại huyện Maharajganj, bang Uttar Pradesh. Giới chức địa phương cho biết các thi thể đã phân hủy nghiêm trọng và đang được bảo quản tại nhà xác của một bệnh viện huyện để chờ xác định danh tính.

"Chúng tôi đang liên hệ với chính quyền Nepal về vấn đề này", Gaurav Singh Sogarwal, quan chức đứng đầu huyện Maharajganj, cho biết. Theo ông, khu vực này cũng từng ghi nhận mực nước dâng cao nhưng nguy cơ ngập lụt trực tiếp hiện đã qua.

Ba thi thể khác cũng được tìm thấy trên sông Gandak thuộc Uttar Pradesh, trong khi một thi thể được phát hiện trên cùng con sông này, gần đập Valmiki Nagar ở bang Bihar.

Thi thể phân hủy nhanh, lo ngại nguy cơ dịch bệnh

Nhà chức trách cho biết phần lớn thi thể được tìm thấy sau 3 ngày xảy ra thảm họa đã phân hủy đến mức không thể nhận dạng bằng mắt thường. Các thi thể sẽ được chôn cất nhanh chóng sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, do lo ngại nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và bùng phát dịch bệnh.

"DNA sẽ được lấy mẫu và các thi thể sẽ được chôn tại khu đất trống", chính quyền huyện Chitwan, miền Nam Nepal, thông báo.

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal cho biết giới chức đặc biệt lo ngại tốc độ phân hủy thi thể trong điều kiện thời tiết nóng và ẩm.

Ông cho biết Nepal không cần hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ thông thường, nhưng cần sự hỗ trợ từ nước ngoài trong việc giải cứu những người mắc kẹt trong đường hầm, khôi phục hệ thống giao thông và liên lạc tại những nơi cầu bị phá hủy, đồng thời xác định danh tính các nạn nhân thông qua xét nghiệm DNA và bảo quản thi thể trong thời gian dài.

"Chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ các dịch vụ chuyên môn và kỹ thuật ở những lĩnh vực mà Nepal chưa có đủ chuyên môn và năng lực kỹ thuật", ông Khanal nói với Reuters tối 29/8.

Tính đến ngày 29/8, tổng số người thiệt mạng tại Nepal và Tây Tạng đã lên 633 người. Gần 3.000 người vẫn mất tích tại hai khu vực, trong đó có ít nhất 540 người nước ngoài, phần lớn là những người hành hương theo đạo Hindu đến từ Ấn Độ.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại Nepal tiếp tục phải tạm dừng ngày 29/8 do thời tiết xấu. Narendra Pariyar, quan chức cấp cao huyện Rasuwa, cho biết mưa và sương mù khiến lực lượng cứu hộ tạm thời không thể tiếp tục công việc. Ông cho biết trọng tâm trước mắt được chuyển sang tổ chức vận chuyển đường bộ để đưa những người hành hương được giải cứu về thủ đô Kathmandu.

Người dân xem ảnh các nạn nhân sau trận lũ quét bên ngoài nhà xác của Bệnh viện Đại học Tribhuvan ở Kathmandu, Nepal (Ảnh: Reuters)

Hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát đang tham gia tìm kiếm người sống sót và thi thể tại Nepal. Hoạt động này cũng từng bị đình chỉ hôm 28/8 do lo ngại một hồ nước nằm giữa biên giới Nepal - Trung Quốc có thể tràn xuống các sông Lhende Khola và Trishuli.

Hồ nước hình thành sau khi đất đá từ vụ sạt lở ban đầu chặn dòng sông trong thung lũng. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc cho biết nguy cơ này đã giảm khi hình ảnh vệ tinh cho thấy nước đang từ từ thoát qua khu vực bị tắc nghẽn.

Nepal hiện vẫn theo dõi hai hồ nước tương tự ở thượng nguồn khu vực lũ quét. Giới chức cảnh báo nguy cơ lũ vẫn tồn tại cho đến khi cả hai hồ được tháo hết nước.

Nepal có thể phải chi tới 1/10 quy mô nền kinh tế để tái thiết

Ấn Độ đã điều ba chuyến bay chở khoảng 60 tấn hàng cứu trợ đến Nepal, gồm chăn, thuốc men, thực phẩm và viên lọc nước. Nước này cũng lên kế hoạch cử đội cứu hộ đường hầm và một đội y tế tới Nepal. Ấn Độ đồng thời đề nghị triển khai lực lượng ứng phó thảm họa, các cầu lắp ghép và đội ngũ kỹ thuật nhằm hỗ trợ khôi phục kết nối giao thông.

Trung Quốc kêu gọi cung cấp viện trợ khẩn cấp cho các khu vực chịu ảnh hưởng tại Nepal và thúc đẩy hợp tác cứu hộ quốc tế, nhưng chưa công bố cụ thể những hỗ trợ mà nước này sẽ triển khai.

Thảm họa được dự báo có thể khiến Nepal phải chi tới khoảng 1/10 quy mô nền kinh tế để tái thiết. Bộ trưởng Tài chính Swarnim Wagle ước tính chi phí phục hồi vào khoảng 4-5 tỷ USD. Tuy nhiên, ông cho rằng con số này có thể vẫn thấp hơn khoản khoảng 9 tỷ USD Nepal từng chi cho công cuộc phục hồi sau trận động đất năm 2015, thảm họa nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại quốc gia này.

Lũ lụt đã gây hư hại các nhà máy thủy điện, vốn chiếm hơn 12% tổng công suất phát điện của Nepal.

Băng tan, sạt lở kích hoạt thảm họa

Thảm họa xảy ra hôm 27/8, khi một phần sông băng cùng sườn núi bên dưới bị sập tại Langtang Lirung, ngọn núi nằm trên khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng.

Khối băng, đá và bùn đất khổng lồ sau đó đổ xuống dòng sông bên dưới, gây ra lũ quét và cuốn trôi người, phương tiện cùng nhiều công trình.

Các nhà khoa học cho biết khu vực Himalaya này đã ấm lên với tốc độ khoảng gấp 5 lần mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1960. Tốc độ mất băng trên toàn khu vực cũng đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000.

Nguồn: The Independent