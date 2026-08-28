Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 360 người chết vì thảm hoạ lũ quét ở Nepal, sắp xuất hiện hiểm họa mới

| | Tài chính quốc tế

Gần 360 người chết vì thảm hoạ lũ quét ở Nepal, sắp xuất hiện hiểm họa mới

Lũ quét khiến 359 người thiệt mạng, Nepal đồng thời đối mặt với hiểm họa mới khi hồ nước hình thành ở thượng nguồn có nguy cơ vỡ trong 3 ngày tới.

Đồ hoạ minh hoạ quá trình xảy ra trận lũ quét tại Nepal. (Nguồn: Atom Lab)

Ngày 27/8, cảnh sát Nepal thông báo 359 người đã thiệt mạng vì lũ quét tại nước này, trong khi còn hơn 900 người đang mất tích.

“359 thi thể đã được tìm thấy, gồm 17 thi thể tại Rasuwa, 28 tại Nuwakot, 33 tại Dhading, 132 tại Chitwan, 30 tại Gorkha, 22 tại Tanahun, 82 tại Nawalparasi East và 15 tại Nawalparasi West.

Cảnh sát cũng đang nỗ lực đưa các hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại nhiều huyện đến những nơi an toàn, triển khai các hoạt động cứu hộ và tìm kiếm cần thiết với sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan chức năng và người dân địa phương; đồng thời giải tỏa các điểm ách tắc giao thông tại nhiều khu vực” , cảnh sát Nepal cho biết trong một tuyên bố.

Gần 360 người chết vì thảm hoạ lũ quét ở Nepal, sắp xuất hiện hiểm họa mới- Ảnh 1.

Một người sống sót sau trận lũ quét được đưa đến nơi an toàn bằng máy xúc. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, cảnh sát Nepal đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ mới từ một hồ chứa tự nhiên hình thành ở thượng nguồn. Hồ này được tạo ra khi đất đá chặn dòng sông sau vụ sụp đổ băng và đá quy mô lớn.

Hồ chứa tự nhiên này có nguy cơ cao bị phá vỡ trong vòng 3 ngày tới. Lượng nước trong hồ hiện ước tính khoảng 2 triệu mét khối, và có thể tăng thêm khoảng 3 triệu mét khối trong những ngày tới.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã tăng cường giám sát và đánh giá tình trạng của hồ nước nằm tại khu vực hợp lưu giữa sông Chhochen Khola và Purepu Tsangpo, phía đông bắc khu vực xảy ra thảm họa. Động thái này nhằm hỗ trợ hoạt động cứu hộ và ngăn ngừa các thảm họa có thể xảy ra về sau.

CCTV cho biết Trung Quốc cũng đã huy động các lực lượng cứu hỏa và cứu hộ từ Bắc Kinh và Thành Đô tới khu vực để hỗ trợ cảnh sát địa phương và các lực lượng vũ trang triển khai công tác cứu trợ.

Thảm họa bắt nguồn từ vụ sụp đổ của một khối băng đá  lớn trên dãy Himalaya, kéo theo dòng nước, bùn và đất đá đổ xuống với sức công phá mạnh.

Lũ phá hủy nhiều cầu, đường và cơ sở hạ tầng, khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận những khu vực đang bị chia cắt. Giới chuyên gia nhận định địa chất tại khu vực vẫn chưa ổn định, trong khi những đợt mưa sắp tới có thể kích hoạt thêm sạt lở, lũ bùn và các đợt lũ mới.

Phi công kể lại cảnh tượng lũ quét tràn xuống biên giới Nepal - Trung Quốc nhìn từ trên cao

Theo Khánh Ly/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga phát hiện điều bất thường chưa từng có trong nhiều thập kỷ, chính phủ có động thái lạ

Nga phát hiện điều bất thường chưa từng có trong nhiều thập kỷ, chính phủ có động thái lạ Nổi bật

Lạm phát 5 năm chưa về đích, hàng loạt quan chức ám chỉ tăng lãi suất: “Giờ là lúc hành động”

Lạm phát 5 năm chưa về đích, hàng loạt quan chức ám chỉ tăng lãi suất: “Giờ là lúc hành động” Nổi bật

Vượt Ấn Độ, Nga xếp thứ 4 thế giới về 1 chỉ số giàu có, nhưng Mỹ vẫn cao gấp 8 lần

Vượt Ấn Độ, Nga xếp thứ 4 thế giới về 1 chỉ số giàu có, nhưng Mỹ vẫn cao gấp 8 lần

12:38 , 28/08/2026
Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Số người tử vong tăng lên 469, dòng sông tắc nghẽn do mảnh vụn có nguy cơ ngập lụt trở lại

Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Số người tử vong tăng lên 469, dòng sông tắc nghẽn do mảnh vụn có nguy cơ ngập lụt trở lại

11:55 , 28/08/2026
Sau bê bối rúng động ở Jeju, cảnh sát Hàn Quốc rà soát lại toàn bộ 310.000 vụ mất tích trong 3 năm qua

Sau bê bối rúng động ở Jeju, cảnh sát Hàn Quốc rà soát lại toàn bộ 310.000 vụ mất tích trong 3 năm qua

11:18 , 28/08/2026
Quan chức Fed: Đã đến lúc tăng lãi suất

Quan chức Fed: Đã đến lúc tăng lãi suất

10:13 , 28/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên