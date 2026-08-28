Sau bê bối rúng động ở Jeju, cảnh sát Hàn Quốc rà soát lại toàn bộ 310.000 vụ mất tích trong 3 năm qua

Sau vụ việc một số hồ sơ người mất tích tại Jeju bị nghi ngờ khép lại không đúng quy trình, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc quyết định rà soát toàn bộ khoảng 310.000 vụ án mất tích đã được khép lại trong 3 năm qua. Đồng thời, quy trình xác nhận an toàn đối với người mất tích cũng sẽ được siết chặt.

Theo thông tin từ cảnh sát Hàn Quốc ngày 26/8, đợt rà soát nhằm xác định liệu những hồ sơ đã được khép lại trong thời gian qua có trường hợp nào bị xử lý sai hoặc chưa đủ căn cứ hay không.

Đặc biệt, cảnh sát sẽ tập trung vào các vụ án được khép lại sau khi xác nhận tình trạng của người mất tích thông qua điện thoại hoặc những phương thức liên lạc từ xa khác. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được kiểm tra lại để bảo đảm người mất tích thực sự an toàn và việc đóng hồ sơ tuân thủ đúng quy định.

Động thái này được đưa ra sau vụ việc gây chú ý tại Jeju, khi một trung sĩ thuộc Sở Cảnh sát Tây Jeju bị nghi ngờ khép sai 2 vụ án mất tích, trong đó có trường hợp Jang Mi-ran.

Trung sĩ Bu thuộc Sở Cảnh sát Tây Jeju, người bị nghi ngờ khép sai 2 vụ án mất tích, trong đó có vụ Jang Mi-ran, được áp giải sau phiên thẩm vấn tại Tòa án Quận Jeju ngày 25/8 (Ảnh: chosun)

Theo cáo buộc, việc xử lý các vụ án này được thực hiện mà cảnh sát chưa trực tiếp gặp và xác minh tình trạng của những người mất tích. Sau khi hồ sơ được khép lại, hoạt động tìm kiếm cũng bị dừng. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về quy trình xử lý các vụ mất tích và khả năng bỏ sót những trường hợp cần tiếp tục điều tra.

Rà soát 310.000 hồ sơ trong 3 năm

Trong kế hoạch cải tổ hoạt động của các đội điều tra người mất tích, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc yêu cầu kiểm tra lại khoảng 310.000 vụ án đã được khép lại trong 3 năm qua. Cảnh sát sẽ ưu tiên những trường hợp có nguy cơ được khép lại không chính xác, đặc biệt là các hồ sơ mà việc xác nhận an toàn được thực hiện từ xa.

Nếu phát hiện dấu hiệu sơ suất hoặc xử lý không đúng quy trình, cơ quan chức năng phải lập tức tiến hành điều tra lại. Những vụ việc này đồng thời phải được báo cáo lên cơ quan công an cấp thành phố hoặc tỉnh để tiếp tục giám sát.

Không chỉ rà soát một lần, các cơ quan công an cấp thành phố và tỉnh cũng được yêu cầu hàng tuần kiểm tra những vụ án mất tích đã được khép lại tại các đồn cảnh sát thuộc phạm vi quản lý. Nếu phát hiện trường hợp cần thiết, cơ quan cấp trên có thể yêu cầu mở lại hồ sơ và tiến hành xác minh.

Quy mô của đợt rà soát cho thấy cảnh sát Hàn Quốc đang đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát những vụ án đã được đóng hồ sơ, thay vì chỉ tập trung vào các vụ mất tích mới xảy ra.

Cấm khép vụ án khi chưa xác minh chính xác

Một trong những thay đổi đáng chú ý là cảnh sát Hàn Quốc sẽ không khép hồ sơ nếu chưa trực tiếp xác nhận người mất tích vẫn an toàn. Trước đây, trong một số trường hợp, cảnh sát có thể xác minh qua điện thoại hoặc các hình thức liên lạc từ xa rồi đóng hồ sơ mà không gặp trực tiếp người mất tích thì bây giờ quy trình sẽ được siết chặt.

Nếu người mất tích không thể gặp trực tiếp cán bộ đang xử lý vụ án, cảnh sát tại nơi người này đang sinh sống sẽ đến gặp và xác minh tình trạng. Sau đó, kết quả xác minh sẽ được gửi về đơn vị phụ trách để quyết định có khép vụ án hay không.

Quy định mới nhằm hạn chế việc chỉ dựa vào thông tin gián tiếp để kết luận một người mất tích đã an toàn, qua đó giảm nguy cơ bỏ sót hoặc khép nhầm vụ án. Bên cạnh yêu cầu xác minh trực tiếp, cảnh sát cũng bổ sung một lớp kiểm soát trước khi đóng hồ sơ. Theo đó, cán bộ quản lý như Trưởng phòng Điều tra Hình sự sẽ phải xem xét và phê duyệt quyết định khép vụ án.

Người phê duyệt sẽ kiểm tra việc gặp trực tiếp, quá trình xác minh danh tính và các dữ liệu khách quan chứng minh người mất tích an toàn.

Cảnh sát dự kiến tích hợp chức năng phê duyệt này vào hệ thống quản lý hồ sơ từ tháng tới. Trong thời gian chờ hoàn thiện, các vụ án đã khép sẽ được theo dõi bằng sổ ghi chép thủ công.

Những thay đổi trên được đưa ra nhằm siết chặt quy trình xử lý, ngăn các vụ mất tích bị khép lại khi chưa đủ căn cứ xác nhận người liên quan thực sự an toàn.

Nguồn: chosun, koreatimes.