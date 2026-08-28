Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Số người tử vong tăng lên 469, dòng sông tắc nghẽn do mảnh vụn có nguy cơ ngập lụt trở lại

Sáng ngày 28/8 (giờ Việt Nam), theo The Guardian, cảnh sát Nepal cho biết số người thiệt mạng trong trận lũ quét hôm thứ Tư (26/8) hiện đã lên tới 469 người.

Con số này đã tăng thêm 80 so với bản cập nhật gần nhất, trong bối cảnh các đội tìm kiếm vẫn đang tiếp tục nỗ lực cứu hộ trên khắp khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Hơn 1.300 người vẫn còn mất tích, trong đó có hàng trăm du khách đến từ Ấn Độ, Mỹ, Anh, Úc và Canada.

Những nỗ lực tìm kiếm những người mất tích đã trở nên phức tạp hơn do hàng chục cây cầu và 40 km đường sá trong khu vực miền núi, vốn rất phổ biến với những người đi bộ đường dài và hành hương, đã bị phá hủy.

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Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước của Trung Quốc - CCTV cho biết tính đến sáng thứ Sáu, 499 người dân địa phương và 555 du khách đã được sơ tán khỏi vùng thảm họa.

Thông báo không nêu rõ quốc tịch của các du khách.

Bên cạnh đó, chính quyền Trung Quốc cảnh báo rằng hồ nhân tạo được hình thành sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở biên giới Trung Quốc - Nepal đang đối mặt với "nguy cơ cao bị vỡ và gây ra lũ lụt lan xuống hạ lưu".

“Theo dự báo, lượng nước chảy vào hồ có thể đạt khoảng 3 triệu mét khối trong ba ngày tới do mưa tiếp tục kéo dài, làm tăng nguy cơ vỡ đê, có thể gây lũ lụt và tiềm tàng gây thêm thiệt hại ở các khu vực bao gồm cảng Gyirong và các nơi khác ở hạ lưu”, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin vào cuối ngày thứ Năm.

Nepal cũng cảnh báo về nguy cơ lũ lụt mới, với cơ quan quản lý thiên tai của nước này cho biết mực nước đang dâng cao trong một hồ hình thành do rác thải làm tắc nghẽn một khu vực bị ngập lụt và có nguy cơ vỡ bờ. Cơ quan này không nêu tên cụ thể địa điểm đó.

Trong bối cảnh các đội cứu hộ và trực thăng quân sự tiếp tục tìm kiếm hàng trăm người mất tích dọc biên giới miền núi, Hội Chữ thập đỏ cho biết khoảng 93.000 người có thể đã bị ảnh hưởng. Tổ chức cứu trợ này đã phát động lời kêu gọi khẩn cấp trị giá 31 triệu USD để ứng phó với thảm họa.

Nguồn: The Guardian