Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vượt Ấn Độ, Nga xếp thứ 4 thế giới về 1 chỉ số giàu có, nhưng Mỹ vẫn cao gấp 8 lần

| | Tài chính quốc tế

Vượt Ấn Độ, Nga xếp thứ 4 thế giới về 1 chỉ số giàu có, nhưng Mỹ vẫn cao gấp 8 lần

Nga củng cố vị trí thứ 4 thế giới về số lượng tỷ phú trong năm 2025. Chỉ sau một năm, số tỷ phú tại nước này tăng 18%, với tổng tài sản đạt 549 tỷ USD.

Theo nghiên cứu của công ty phân tích Altrata, Nga tiếp tục là quốc gia có số lượng tỷ phú nhiều thứ 4 thế giới trong năm 2025. Đến cuối năm ngoái, Nga có 151 tỷ phú, tăng 18% so với một năm trước. Tổng tài sản của nhóm này đạt 549 tỷ USD.

Altrata nhận định: “Nga củng cố vị thế là quốc gia có số lượng tỷ phú lớn thứ 4 thế giới. Số lượng và tài sản của các tỷ phú được thúc đẩy bởi tác động tích cực từ tỷ giá, lãi suất và nguồn thu ngày càng tăng từ các mặt hàng ngoài dầu mỏ, trong bối cảnh thương mại được chuyển hướng sang châu Á”.

Như vậy, không chỉ số lượng người sở hữu tài sản từ 1 tỷ USD trở lên tại Nga tăng mạnh, quy mô tài sản của nhóm này cũng được hỗ trợ bởi những biến động trên thị trường tiền tệ và dòng chảy thương mại.

Trong khi Nga đứng thứ 4, Mỹ tiếp tục giữ vị trí số một thế giới về số lượng tỷ phú. Đến cuối năm 2025, Mỹ có 1.265 người sở hữu khối tài sản trên 1 tỷ USD. Con số này cao gấp hơn 8 lần so với Nga.

Xét theo thành phố, New York là nơi tập trung nhiều tỷ phú nhất thế giới. Thành phố này có 164 tỷ phú vào cuối năm ngoái. Như vậy, riêng New York đã có số tỷ phú nhiều hơn toàn bộ nước Nga.

Theo TASS

Lạm phát 5 năm chưa về đích, hàng loạt quan chức ám chỉ tăng lãi suất: “Giờ là lúc hành động”

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga phát hiện điều bất thường chưa từng có trong nhiều thập kỷ, chính phủ có động thái lạ

Nga phát hiện điều bất thường chưa từng có trong nhiều thập kỷ, chính phủ có động thái lạ Nổi bật

Lạm phát 5 năm chưa về đích, hàng loạt quan chức ám chỉ tăng lãi suất: “Giờ là lúc hành động”

Lạm phát 5 năm chưa về đích, hàng loạt quan chức ám chỉ tăng lãi suất: “Giờ là lúc hành động” Nổi bật

Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Số người tử vong tăng lên 469, dòng sông tắc nghẽn do mảnh vụn có nguy cơ ngập lụt trở lại

Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Số người tử vong tăng lên 469, dòng sông tắc nghẽn do mảnh vụn có nguy cơ ngập lụt trở lại

11:55 , 28/08/2026
Sau bê bối rúng động ở Jeju, cảnh sát Hàn Quốc rà soát lại toàn bộ 310.000 vụ mất tích trong 3 năm qua

Sau bê bối rúng động ở Jeju, cảnh sát Hàn Quốc rà soát lại toàn bộ 310.000 vụ mất tích trong 3 năm qua

11:18 , 28/08/2026
Quan chức Fed: Đã đến lúc tăng lãi suất

Quan chức Fed: Đã đến lúc tăng lãi suất

10:13 , 28/08/2026
Nepal, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ mới ở Himalaya

Nepal, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ mới ở Himalaya

09:19 , 28/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên