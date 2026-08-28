Vượt Ấn Độ, Nga xếp thứ 4 thế giới về 1 chỉ số giàu có, nhưng Mỹ vẫn cao gấp 8 lần

Theo nghiên cứu của công ty phân tích Altrata, Nga tiếp tục là quốc gia có số lượng tỷ phú nhiều thứ 4 thế giới trong năm 2025. Đến cuối năm ngoái, Nga có 151 tỷ phú, tăng 18% so với một năm trước. Tổng tài sản của nhóm này đạt 549 tỷ USD.

Altrata nhận định: “Nga củng cố vị thế là quốc gia có số lượng tỷ phú lớn thứ 4 thế giới. Số lượng và tài sản của các tỷ phú được thúc đẩy bởi tác động tích cực từ tỷ giá, lãi suất và nguồn thu ngày càng tăng từ các mặt hàng ngoài dầu mỏ, trong bối cảnh thương mại được chuyển hướng sang châu Á”.

Như vậy, không chỉ số lượng người sở hữu tài sản từ 1 tỷ USD trở lên tại Nga tăng mạnh, quy mô tài sản của nhóm này cũng được hỗ trợ bởi những biến động trên thị trường tiền tệ và dòng chảy thương mại.

Trong khi Nga đứng thứ 4, Mỹ tiếp tục giữ vị trí số một thế giới về số lượng tỷ phú. Đến cuối năm 2025, Mỹ có 1.265 người sở hữu khối tài sản trên 1 tỷ USD. Con số này cao gấp hơn 8 lần so với Nga.

Xét theo thành phố, New York là nơi tập trung nhiều tỷ phú nhất thế giới. Thành phố này có 164 tỷ phú vào cuối năm ngoái. Như vậy, riêng New York đã có số tỷ phú nhiều hơn toàn bộ nước Nga.

Theo TASS