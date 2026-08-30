Khoá dây nhảy bungee bị đứt, cặp đôi tử vong vì rơi xuống vực sâu 100 mét trong vòng tay nhau

Năm 2002, một cặp đôi đã đính hôn đã rơi hơn 100 mét và tử vong khi trải nghiệm nhảy bungee đôi. Đến nay đây vẫn là một tai nạn thảm khốc được nhiều người nhớ đến.

Nhảy bungee là một môn thể thao mạo hiểm được vô số người tìm kiếm cảm giác mạnh yêu thích, trong đó người nhảy đầu chúi xuống từ một cấu trúc trên cao như cầu, tòa nhà chọc trời, vách đá, cần cẩu và nhiều nơi khác, trong khi được gắn vào một sợi dây đàn hồi chắc chắn. Nó mang lại cảm giác rơi tự do, trước khi sợi dây thừng đàn hồi căng ra và hấp thụ lực của cú rơi, bật và phóng người nhảy lên trời cho đến khi đà rơi chậm dần. Thông thường, người nhảy sau đó được hạ xuống mức mặt đất hoặc một mặt phẳng an toàn.

Tuy nhiên, đối với cặp đôi người Ý Alberto Galletti và Tiziana Accora, cú nhảy bungee của họ đã kết thúc trong một thảm kịch tàn khốc.

Đó là ngày 1 tháng 5 năm 2002, và cặp đôi đã đến cầu Ponte Canale tại Trung tâm Nhảy Bungee Polino gần Terni, ở miền trung nước Ý, cách Rome khoảng 60 dặm về phía bắc.

Trung tâm đang chuẩn bị đóng cửa sớm cho kỳ nghỉ lễ thì cặp đôi liên lạc với người quản lý Lorenzo Illuminati và cầu xin ông mở cửa thêm một chút để họ có thể cùng nhau nhảy.

Alberto, một lính dù 25 tuổi vào thời điểm đó, và Tiziana Accora, khi đó là một sinh viên 26 tuổi, đã nhảy cùng nhau từ cây cầu cao vút, nhưng thay vì bật trở lại trên dây thừng, họ đã rơi 100 mét xuống dưới. Các móc khóa cố định dây thừng của họ vào cầu đã bung ra, khiến hai người lao xuống đáy hẻm núi.

Ảnh minh hoạ

Vào thời điểm đó, Lorenzo Illuminati nói với truyền hình nhà nước Ý: "Tôi thực sự đã đóng cửa khi họ gọi. Họ cầu xin tôi mở cửa nên tôi đã đợi họ. Họ nhảy xuống cùng nhau trong vòng tay của nhau và sau đó chuyện này xảy ra. Thật khủng khiếp."

"Chỉ một giờ trước đó, một cặp đôi khác đã nhảy an toàn bằng cách sử dụng cùng một dải đàn hồi và kẹp."

Cái chết của họ được cho là những trường hợp tử vong đầu tiên diễn ra tại địa điểm này.

Nguồn: Express