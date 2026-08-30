Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoá dây nhảy bungee bị đứt, cặp đôi tử vong vì rơi xuống vực sâu 100 mét trong vòng tay nhau

| | Tài chính quốc tế

Một cặp đôi đã đính hôn thiệt mạng trong một tai nạn nhảy bungee ở Ý sau khi các móc khóa cố định dây thừng vào cầu được cho là đã hỏng, khiến họ rơi xuống đáy hẻm núi.

Năm 2002, một cặp đôi đã đính hôn đã rơi hơn 100 mét và tử vong khi trải nghiệm nhảy bungee đôi. Đến nay đây vẫn là một tai nạn thảm khốc được nhiều người nhớ đến.

Nhảy bungee là một môn thể thao mạo hiểm được vô số người tìm kiếm cảm giác mạnh yêu thích, trong đó người nhảy đầu chúi xuống từ một cấu trúc trên cao như cầu, tòa nhà chọc trời, vách đá, cần cẩu và nhiều nơi khác, trong khi được gắn vào một sợi dây đàn hồi chắc chắn. Nó mang lại cảm giác rơi tự do, trước khi sợi dây thừng đàn hồi căng ra và hấp thụ lực của cú rơi, bật và phóng người nhảy lên trời cho đến khi đà rơi chậm dần. Thông thường, người nhảy sau đó được hạ xuống mức mặt đất hoặc một mặt phẳng an toàn.

Tuy nhiên, đối với cặp đôi người Ý Alberto Galletti và Tiziana Accora, cú nhảy bungee của họ đã kết thúc trong một thảm kịch tàn khốc.

Đó là ngày 1 tháng 5 năm 2002, và cặp đôi đã đến cầu Ponte Canale tại Trung tâm Nhảy Bungee Polino gần Terni, ở miền trung nước Ý, cách Rome khoảng 60 dặm về phía bắc.

Trung tâm đang chuẩn bị đóng cửa sớm cho kỳ nghỉ lễ thì cặp đôi liên lạc với người quản lý Lorenzo Illuminati và cầu xin ông mở cửa thêm một chút để họ có thể cùng nhau nhảy.

Alberto, một lính dù 25 tuổi vào thời điểm đó, và Tiziana Accora, khi đó là một sinh viên 26 tuổi, đã nhảy cùng nhau từ cây cầu cao vút, nhưng thay vì bật trở lại trên dây thừng, họ đã rơi 100 mét xuống dưới. Các móc khóa cố định dây thừng của họ vào cầu đã bung ra, khiến hai người lao xuống đáy hẻm núi.

Khoá dây nhảy bungee bị đứt, cặp đôi tử vong vì rơi xuống vực sâu 100 mét trong vòng tay nhau- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Vào thời điểm đó, Lorenzo Illuminati nói với truyền hình nhà nước Ý: "Tôi thực sự đã đóng cửa khi họ gọi. Họ cầu xin tôi mở cửa nên tôi đã đợi họ. Họ nhảy xuống cùng nhau trong vòng tay của nhau và sau đó chuyện này xảy ra. Thật khủng khiếp."

"Chỉ một giờ trước đó, một cặp đôi khác đã nhảy an toàn bằng cách sử dụng cùng một dải đàn hồi và kẹp."

Cái chết của họ được cho là những trường hợp tử vong đầu tiên diễn ra tại địa điểm này.

Nguồn: Express

Theo Chi Chi

Sức khoẻ 24h

Từ Khóa:
Rome

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia ra tuyên bố

Campuchia ra tuyên bố Nổi bật

Phát biểu của Chủ tịch Fed đảo chiều kỳ vọng thị trường, khả năng tăng lãi suất tháng 9 vượt 50%

Phát biểu của Chủ tịch Fed đảo chiều kỳ vọng thị trường, khả năng tăng lãi suất tháng 9 vượt 50% Nổi bật

Đấu đá với nhà vợ, tỷ phú thành tù nhân, 'đế chế' đồ ăn nhanh suy tàn

Đấu đá với nhà vợ, tỷ phú thành tù nhân, 'đế chế' đồ ăn nhanh suy tàn

17:25 , 30/08/2026
Không nơi nào trên Trái Đất an toàn trước thảm họa toàn cầu, nhưng vẫn có 1 ngoại lệ - Đó là nước nào?

Không nơi nào trên Trái Đất an toàn trước thảm họa toàn cầu, nhưng vẫn có 1 ngoại lệ - Đó là nước nào?

17:02 , 30/08/2026
Lũ quét ở Nepal cuốn thi thể trôi xa hàng trăm km, có trường hợp được tìm thấy cách hiện trường 400 km

Lũ quét ở Nepal cuốn thi thể trôi xa hàng trăm km, có trường hợp được tìm thấy cách hiện trường 400 km

16:39 , 30/08/2026
Triều Tiên có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Triều Tiên có Bộ trưởng Quốc phòng mới

16:12 , 30/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên