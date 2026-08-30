Cận cảnh khoảnh khắc bắt đầu tất cả thảm hoạ tại Nepal - Trung Quốc: Sông băng khổng lô sụp đổ trên dãy Himalaya

Ziha Yitie, một hướng dẫn viên du lịch, và nhóm người đi bộ đường dài của anh đã dành cả sáng thứ Tư (26/8) để leo lên một đài quan sát ở Tây Tạng với tầm nhìn hướng ra những ngọn núi tuyết phủ bên kia biên giới ở Nepal.

Anh Ziha, 26 tuổi, cho biết lớp sương mù buổi sáng tan đi đã hé lộ đỉnh núi và sông băng đầy ấn tượng của Tsangbu Ri. Họ liền lấy máy ảnh ra.

Trong lúc quay phim, nhóm người đi bộ nghe thấy một loạt tiếng gầm trầm đục. Họ tưởng những âm thanh đó là tiếng sấm. Sau đó, ngay sau 10 giờ 50 phút sáng tại Tây Tạng, một tiếng nổ lớn vang dội khắp thung lũng.

“Nó nghe giống như chất nổ phát nổ bên trong các ngọn núi”, anh Ziha nói. Trong vài phút sau tiếng động ban đầu, anh cho biết, họ phải hứng chịu một bức tường âm thanh từ trận lở tuyết.

Việc so sánh đoạn phim của nhóm người đi bộ trước và sau trận lở tuyết mang lại cái nhìn rõ ràng nhất cho đến nay về quy mô của khối băng sông băng và đá rơi xuống thung lũng bên dưới.

Ảnh so sánh trước - sau khi sông băng sụp đổ

Hình ảnh đầu tiên là ảnh cắt ra từ đoạn phim trước vụ sụp đổ được đăng trên Xiaohongshu, một ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc, và được The New York Times xác minh. Hình ảnh sau vụ sụp đổ là ảnh cắt ra từ đoạn phim do người dùng Douyin Heimu quay vào thứ Tư.

Bụi từ vụ lở đất nhanh chóng che lấp tầm nhìn của họ, gần giống như một đám mây hình nấm khổng lồ. Trong những phút tiếp theo, nhóm của anh Ziha đã quay lại những tảng băng nhỏ hơn từ sông băng tiếp tục rơi xuống sườn núi dựng đứng. Nhưng phải đến khi nhóm đi xuống, họ mới nhìn thấy những con đường bị chặn và nghe tin tức về sự tàn phá do trận lở tuyết và trận lũ lụt sau đó gây ra.

Nguồn: The New York Times