Bỉ ngăn chặn nỗ lực mới nhằm tịch thu tài sản Nga
Bộ trưởng Quốc phòng và phụ trách Ngoại thương của Bỉ Theo Francken cho biết, nước này đã ngăn chặn nỗ lực mới nhằm tịch thu tài sản của Nga.
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Thụy Điển, Ba Lan, Hà Lan và Tây Ban Nha mới đây đã kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) nối lại các cuộc thảo luận về việc tịch thu và sử dụng 200 tỷ euro tài sản quốc gia của Nga bị đóng băng tại Euroclear ở Bỉ, để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Ukraine.
Khi được hỏi về vấn đề này, ông Theo Francken nói: “Bỉ đang ngăn chặn nỗ lực mới nhất của 4 quốc gia thành viên EU, nhằm khôi phục các cuộc thảo luận về khả năng quốc hữu hóa các tài sản bị đóng băng của Nga.
Vấn đề này thậm chí còn không được thảo luận. Cánh cửa này đã đóng kín".
Ông Theo Francken đưa ra những phát biểu này trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình VRT hôm 29/8,
Bỉ đã ngăn chặn nỗ lực đầu tiên của EC trong việc phân bổ nguồn vốn này vào tháng 12/2025.
Giáo dục và Thời đại