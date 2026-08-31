Lần đầu tiên Nga khai hỏa Iskander-1000 tấn công Ukraine, Kiev ráo riết săn bệ phóng

Nga lần đầu dùng Iskander-1000 tấn công Ukraine

Business Insider cho biết, Iskander-1000 là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo 9M723-1, được phóng từ hệ thống Iskander của Nga. Phiên bản mới được trang bị động cơ và bệ phóng lớn hơn, qua đó tăng tầm bắn.

Ukraine đánh giá những cải tiến này đã nâng tầm bắn tối đa của tên lửa lên khoảng 550 km, xa hơn khoảng 160 km so với phiên bản trước. Theo phía Ukraine, phần lớn các bộ phận khác của tên lửa vẫn được giữ nguyên.

Việc Iskander-1000 lần đầu được sử dụng trong chiến đấu cho thấy Nga tiếp tục đầu tư vào việc mở rộng và nâng cấp kho vũ khí tên lửa đạn đạo. Các quan chức Ukraine cho biết những loại vũ khí này đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong chiến dịch tấn công của Moscow. Tầm bắn được tăng cường cho phép các bệ phóng Iskander của Nga hoạt động từ khoảng cách xa hơn, trong khi vẫn có thể đe dọa Kiev và các thành phố khác của Ukraine.

Ukraine đã theo dõi quá trình phát triển tên lửa đạn đạo của Nga, bao gồm những thay đổi về khả năng cơ động, khiến việc đánh chặn các loại vũ khí này trở nên khó khăn hơn. Những diễn biến này đôi khi đã gây khó khăn cho hệ thống phòng không Ukraine, trong đó có MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất.

Nga dùng Iskander-1000 tấn công Ukraine. Ảnh: militarywatchmagazine

Như vào mùa thu năm ngoái, một đánh giá của tình báo quốc phòng Mỹ cho thấy các hệ thống Patriot của Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga một cách nhất quán, do một số "cải tiến chiến thuật" mà Moscow gần đây đã thực hiện đối với các loại vũ khí này.

Patriot là một trong những hệ thống phòng không chủ lực của Ukraine và được coi là phương tiện phòng thủ hiệu quả nhất của nước này trước các tên lửa đạn đạo Nga như Iskander và Kh-47M2 Kinzhal phóng từ máy bay. Tuy nhiên, hệ thống này không phải lúc nào cũng có thể đánh chặn thành công. Hiện Ukraine cũng đang thiếu tên lửa đánh chặn. Có những đêm, lực lượng Ukraine không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa KN-23 nào do Triều Tiên cung cấp cho Nga.

Ukriane săn bệ phóng của Nga, khẩn cấp tìm tên lửa đánh chặn

Sự xuất hiện của Iskander-1000 diễn ra trong lúc Ukraine đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Khi nguồn tên lửa đánh chặn phòng không hạn chế, Kiev bắt đầu tìm cách phát hiện và phá hủy các bệ phóng Nga trước khi chúng khai hỏa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đang tích cực săn tìm các bệ phóng tên lửa của Nga. Theo ông, Ukraine đã xác định và tấn công một số bệ phóng Iskander, đồng thời đang tìm cách mở rộng khả năng đánh vào những vị trí phóng nằm sâu hơn phía sau chiến tuyến, theo Kyiv Independent.

Đây là một trong những bài toán khó nhất đối với Kiev. Các bệ phóng di động có thể nhanh chóng thay đổi vị trí sau khi khai hỏa, khiến Ukraine phải dựa vào mạng lưới tình báo, máy bay không người lái và các phương tiện trinh sát để xác định mục tiêu. Nếu không thể đánh chặn toàn bộ tên lửa trên không, việc phá hủy bệ phóng được xem là một cách khác để giảm số lượng đòn tấn công mà Ukraine phải đối phó.

Trong khi đó, Patriot vẫn là một trong những hệ thống quan trọng nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống tên lửa đạn đạo Nga. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng hệ thống phóng mà còn ở nguồn tên lửa đánh chặn. Ông Zelensky nhiều lần kêu gọi Mỹ và các đồng minh châu Âu cung cấp thêm tên lửa Patriot, trong bối cảnh Nga liên tục tiến hành những đợt tập kích quy mô lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Sức ép đối với phòng không Ukraine càng lớn khi Nga sử dụng nhiều loại tên lửa và UAV trong cùng một đợt tập kích. Điều này buộc Kiev phải phân bổ tên lửa đánh chặn cho nhiều mục tiêu khác nhau, trong khi những loại tên lửa đạn đạo như Iskander và Kinzhal đặt ra yêu cầu đặc biệt cao đối với năng lực phòng thủ.

Ukraine vì thế đang tìm cách kết hợp nhiều biện pháp: sử dụng Patriot để đánh chặn những tên lửa nguy hiểm nhất, triển khai UAV và các phương tiện trinh sát để phát hiện mục tiêu, đồng thời tìm cách tấn công các cơ sở và bệ phóng liên quan đến chiến dịch tên lửa của Nga.

Theo Reuters, Ukraine cũng tiếp tục sử dụng UAV tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Những đòn đánh này nhằm vào các cơ sở được Kiev cho là có liên quan tới năng lực quân sự và hậu cần của Moscow, tạo ra một vòng đáp trả khi hai bên đều tìm cách đưa xung đột sâu hơn vào hậu phương của đối phương.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine bằng vũ khí phương Tây nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ kéo theo phản ứng. Ngày 27/8, Nga cảnh báo có thể tấn công các mục tiêu quân sự của Anh để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp.