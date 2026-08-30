Các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu buộc Nga nhập nhiên liệu máy bay từ nước ngoài

Các cuộc tấn công có hệ thống của Lực lượng vũ trang Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể sản lượng nhiên liệu máy bay, buộc Nga phải bắt đầu nhập khẩu từ Hàn Quốc và Ai Cập. Thông tin này được Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết.

"Để đáp ứng nhu cầu của ngành hàng không quân sự và dân dụng, Nga - quốc gia tự định vị mình là siêu cường năng lượng trong nhiều thập kỷ, đã chính thức ban hành lệnh cấm tạm thời xuất khẩu nhiên liệu hàng không của riêng mình và buộc phải tìm cách nhập khẩu dầu Jet A-1 từ nước ngoài", đại diện GUR cho biết.

Jet A-1 là loại nhiên liệu tương tự dầu hàng không vẫn được Nga - Liên Xô dùng cho động cơ turbine khí của máy bay (loại TS-1 và RT) và phù hợp để sử dụng cho các chiến đấu cơ MiG-29, Su-34 (NVO), Su-35S, Su-30SM, Su-57, Su-24M, Tu-95MS (MSM).

Nhiên liệu Jet A-1 cũng có thể được sử dụng để tiếp nhiên liệu cho máy bay không người lái tấn công Geran-4 và Geran-5 sử dụng động cơ phản lực Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) hoặc các bản sao của Nga như TRD-2000.

Tàu chở dầu CAPIBARA thuộc hạm đội bóng tối của Nga tham gia nhập khẩu nhiên liệu hàng không.

GUR đã xác nhận rằng 3 tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối của Nga đã vận chuyển 70.000 tấn nhiên liệu Jet A-1 từ Hàn Quốc và Ai Cập đến các cảng St. Petersburg và Vladivostok.

Lô hàng chiến lược này được giao theo đơn đặt hàng của Tập đoàn sản xuất dầu khí Nga JSC "Nezavisimaya Neftegazovaya Kompaniya", đơn vị cung cấp nhiên liệu cho "TZK-AERO" trị giá hàng tỷ USD.

Về phần mình, "TZK-AERO" đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và các đơn vị quân sự khác của Liên bang Nga trên cơ sở hợp đồng nhà nước.

Công ty Caliph Energy Trading FZE của UAE tham gia cung cấp nhiên liệu máy bay phản lực của Hàn Quốc cho Nga, trong khi đó Nhà máy lọc dầu Trung Đông, Tổng công ty Dầu khí Nhà nước Ai Cập (EGPC) và Công ty thương mại Vernal Overseas FZE của UAE bán sản phẩm qua trung gian Ai Cập.

Vào tháng 7, Nga đã lên kế hoạch nhập khẩu nhiên liệu máy bay từ Nhật Bản thông qua một mạng lưới thương nhân sử dụng cảng của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết Tokyo cấm các nước thứ ba tái xuất khẩu nhiên liệu máy bay của họ sang Nga theo chế độ trừng phạt.

Vào giữa tháng 8, có thông tin cho biết Nga muốn giảm nhu cầu nhiên liệu hàng không sau các cuộc tấn công của Ukraine vào hệ thống nhà máy lọc dầu.

Bộ Giao thông Vận tải Nga đề xuất cho phép sử dụng nhiên liệu hàng không có nhiệt độ đông đặc -50 độ C thay vì mức -60 độ C hiện tại.

Họ cũng lên kế hoạch cho phép sử dụng các chất phụ gia chống mài mòn của Nga, dầu nhớt nặng hơn và tăng tỷ lệ các thành phần tổng hợp.

Nga còn muốn cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất nhiên liệu.

Theo giới chức Nga, điều này có thể cung cấp tới 1,8 triệu tấn nhiên liệu máy bay phản lực mỗi năm.