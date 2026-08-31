Tổn thất chưa từng có của các căn cứ Mỹ ở Trung Đông

Theo NBC News, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã gây ra thiệt hại chưa từng có đối với các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông, vượt xa bất cứ điều gì mà Mỹ từng trải qua.

Tờ báo này lưu ý quy mô tàn phá vượt quá mọi tổn thất mà Mỹ từng phải gánh chịu trong bất kỳ cuộc xung đột nào trước đây.

“Không chỉ các cơ sở tình báo bị tấn công, mà cả các radar, thiết bị giám sát và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và các quốc gia khác cũng bị ảnh hưởng”, bài báo cho biết.

Những thiệt hại nặng nề này khiến việc khôi phục cơ sở hạ tầng sẽ tiêu tốn của Mỹ hàng tỷ USD, nhưng vấn đề chính nằm ở chỗ khác.

Mức độ phá hủy đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng của Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao trong việc bảo vệ đầy đủ các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

NBC News nhấn mạnh, Quốc hội Mỹ hiện đang thảo luận về nguồn kinh phí để khôi phục các cơ sở bị hư hại và phân bổ lại các nguồn lực tình báo, trong bối cảnh mối đe dọa từ Iran vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Cần nhắc lại rằng, lực lượng Iran đã bắt đầu tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông để trả đũa việc các thành phố của họ bị ném bom.

Điều đáng chú ý là, trong khi các cuộc giao tranh đang diễn ra, Lầu Năm Góc đã che giấu được mức độ thiệt hại thực sự. Tuy nhiên, sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập, các nhà báo mới có thể đánh giá được thiệt hại.

Cần lưu ý Bộ Chiến tranh Mỹ đã che giấu dữ liệu về thương vong nhân sự khỏi công chúng trong nhiều tháng trong suốt chiến dịch chống lại Iran.

Mãi đến ngày 21/8 vừa qua Lầu Năm Góc mới công bố thông tin 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 757 người khác bị thương kể từ cuộc chiến chống Iran nổ ra.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị quân sự tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông cũng bị tàn phá nặng nề, gây thiệt hại hàng chục tỷ USD.