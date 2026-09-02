Skoda Slavia giảm giá 'kịch sàn' còn 380 triệu đồng tại đại lý: Xe châu Âu rẻ hơn cả Vios, Accent

Skoda Slavia bản tiêu chuẩn giảm giá mạnh

Phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam tiếp tục chứng kiến những đợt giảm giá mạnh, không chỉ từ những cái tên quen thuộc từ Nhật và Hàn Quốc như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent. Lần này, cái tên gây chú ý nhất lại là mẫu xe đến từ châu Âu: Skoda Slavia.

Slavia bản số sàn đang giảm giá nằm trong một đại lý chuyên kinh doanh xe đã qua sử dụng. Ảnh: Đại lý

Theo ghi nhận, một đại lý bán xe tại TP.HCM đang báo giá bản tiêu chuẩn, số sàn của Slavia chỉ còn 380 triệu đồng. Có nơi khác đưa ra mức 390 triệu đồng, tùy chính sách của từng nơi.

Đáng chú ý, những chiếc Slavia bản tiêu chuẩn này không nằm tại đại lý chính hãng mà ở một nơi chuyên bán xe đã qua sử dụng. Tuy nhiên, theo người bán, lô xe Slavia này mới 100%.

Những chiếc Slavia được rao bán vẫn còn nguyên nilon và mới 100%. Ảnh: Đại lý

Giá niêm yết của Skoda Slavia hiện dao động từ 468 đến 568 triệu đồng cho ba phiên bản Active, Ambition và Style. Trong đó, bản Active là bản tiêu chuẩn, sử dụng hộp số sàn 6 cấp, có giá niêm yết 468 triệu đồng.

Như vậy, Slavia bản số sàn đang được giảm tới khoảng 78-88 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây là mức giảm sâu hơn nhiều so với chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ mà Skoda từng áp dụng trước đó, vốn chỉ giúp giá xe giảm còn khoảng 421 triệu đồng.

Giá các đối thủ phân khúc sedan cỡ B ra sao?

Toyota Vios bản tiêu chuẩn cũng đang được nhiều đại lý áp dụng khuyến mãi, quy đổi tương đương 100% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, sau khi trừ khuyến mãi, giá xe thực tế vẫn hơn 400 triệu đồng.

Hyundai Accent cũng trong tình trạng tương tự. Dù được giảm giá trực tiếp tại nhiều đại lý, giá bán bản tiêu chuẩn sau khuyến mãi vẫn ở mức hơn 400 triệu đồng.

Honda City là mẫu xe có giá sau khuyến mãi cao nhất trong nhóm so sánh. Bản tiêu chuẩn của City hiện có giá khoảng hơn 430 triệu đồng tại đại lý.

Slavia bản tiêu chuẩn có gì?

Là bản thấp nhất, Slavia Active có trang bị khá đơn giản. Cụm đèn chiếu sáng trước là halogen. Bộ mâm có kích thước 16 inch. Bên trong, nội thất có ghế nỉ, chìa khóa dạng cơ, điều hòa dạng cơ, song vẫn có màn hình cảm ứng và nút tích hợp vô-lăng.

Bản Active có trang bị cơ bản, "thiếu" nhiều so với bản cao cấp. Ảnh: AP

Về động cơ, Slavia sử dụng máy xăng 1.0L tăng áp, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 178 Nm. Bản Active dùng hộp số sàn 6 cấp, trong khi hai bản cao hơn dùng hộp số tự động 6 cấp.

Skoda Slavia được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB A0 IN của Volkswagen, vốn tối ưu cho các thị trường có yêu cầu chi phí cạnh tranh như Ấn Độ. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.541 x 1.752 x 1.507 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm, tương đương các đối thủ cùng phân khúc.

Một số hình ảnh khác của Slavia bản tiêu chuẩn:

Ảnh: AP