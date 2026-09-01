Kia PV7 lộ diện lần đầu: Xe điện cỡ lớn, hứa hẹn chở gia đình thì rộng mà công việc thì thực dụng

Những hình ảnh hé lộ Kia PV7 cho thấy đây là một mẫu xe điện cỡ lớn, thiết kế theo hướng module hóa, hướng tới việc phục vụ đồng thời cả nhu cầu logistics thương mại, vận hành đội xe lẫn các mục đích sử dụng linh hoạt khác.

Kia PV7 dáng hình hộp

Kia PV7 được phát triển trên nền tảng E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service) - kiến trúc module chuyên dụng mà Kia dành riêng cho các dòng xe điện phục vụ mục đích thương mại và dịch vụ. Sau thành công của PV5 cỡ trung, PV7 sẽ mở rộng dải sản phẩm xe điện hóa của Kia sang phân khúc xe van và xe đưa đón cỡ lớn.

Nền tảng này được tối ưu để sàn xe phẳng tối đa, tận dụng hiệu quả chiều dài cơ sở, đồng thời cho phép bố trí nội thất theo dạng module giúp doanh nghiệp hay các đơn vị vận hành đội xe tư nhân có thể tùy biến không gian bên trong theo đúng nhu cầu vận hành.

Kia PV7 được nhá hàng hình ảnh đầu tiên.

Loạt ảnh teaser Kia PV7 hé lộ ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mang tính công năng cao, với một số điểm nhấn đáng chú ý như dáng xe hình hộp được hãng gọi là One-box với các đường sườn thẳng đứng, gọn gàng, được tính toán để tối đa hóa thể tích khoang chở hàng lẫn không gian để đầu cho hành khách.

Hệ thống đèn chiếu sáng với đồ họa dạng "bản đồ sao" (Star-map) đồng nhất ở cả cụm đèn trước lẫn sau, tạo nên nhận diện riêng cho dòng xe của Kia. Về công năng, xe được thiết kế để đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, từ các tác vụ chuyên chở nặng, vận hành logistics, đưa đón hành khách cho tới việc cải tạo thành xe phục vụ hoạt động ngoài trời.

Kia PV7 phiên bản chở hàng, thùng kín phía sau.

Nội thất vẫn là ẩn số

Đến nay Kia mới chỉ công bố ngoại thất PV7, chưa hé lộ nội thất. Tuy nhiên, do cùng nền tảng E-GMP.S với PV5, xe PV7 nhiều khả năng thừa hưởng một số đặc điểm quen thuộc như màn hình trung tâm cỡ lớn chạy Android Automotive để tiện cài ứng dụng bên thứ ba cho công việc, cùng màn hình đồng hồ điện tử, khả năng đổi bố trí ghế linh hoạt cả ba hàng, ghế trước trượt lên để mở rộng không gian sau, và hàng ghế hai gập/hạ để tạo sàn phẳng khi cần chở hàng.

Kia xác nhận PV7 sẽ chính thức ra mắt công chúng toàn cầu tại IAA Transportation 2026 - Triển lãm thương mại hàng đầu thế giới về logistics, xe thương mại và ngành vận tải, tổ chức tại Hanover (Đức). Sự kiện diễn ra từ ngày 14-20/9/2026.

Trong khuôn khổ sự kiện, Kia cũng sẽ công bố lộ trình kinh doanh trung và dài hạn cho toàn bộ dải sản phẩm PBV, đồng thời giới thiệu thêm một số phiên bản phái sinh của PV5 cỡ nhỏ hơn, cho thấy khả năng hoán đổi thân xe theo module, các giải pháp đội xe dựa trên phần mềm và hệ sinh thái chở hàng tùy biến theo khách hàng.