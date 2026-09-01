Mitsubishi Attrage bản cao xả kho giảm giá gần 70 triệu đồng, lăn bánh thậm chí áp sát Kia Morning

Mitsubishi Attrage giảm giá hàng chục triệu đồng

Một đại lý khu vực miền Trung đang rao bán Mitsubishi Attrage bản CVT Premium với mức giảm lên tới 69 triệu đồng. Nhờ đó, lăn bánh của chiếc xe này chỉ còn 475 triệu, tức còn thấp hơn niêm yết 490 triệu đồng, thậm chí áp sát giá của Kia Morning mới (439 - 469 triệu đồng).

Mitsubishi Attrage được giảm giá mạnh là xe mang VIN 2025. Ảnh: Đại lý

Có được mức giảm mạnh này là nhờ chương trình xả hàng tồn xe sản xuất năm 2025 khi thị trường chuẩn bị bước sang quý cuối cùng của năm 2026 và chỉ áp dụng cho một chiếc duy nhất.

Trước đó từng ghi nhận một đại lý khu vực phía Nam đã rao bán bán MT với giá 300 triệu, giảm 80 triệu đồng so với niêm yết 380 triệu đồng.

Với những xe không thuộc diện ưu đãi của riêng đại lý, khách cũng có thể mua xe với giá thực tế thấp hơn niêm yết nhờ chương trình khuyến mại chính hãng. Theo đó, bản MT được giảm tương đương 100% phí trước bạ (38 triệu), tặng hiếu nhiên liệu 8 triệu và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng.

Trong khi đó, bản CVT Premium được tặng 50% phí trước bạ (24,5 triệu), phiếu nhiên liệu 11 triệu và ăng ten vây cá trị giá 1,5 triệu. Bản CVT không nằm trong diện khuyến mại. Thực tế, dù bản CVT vẫn hiện diện trong bảng giá, song trong danh mục sản phẩm chính thức chỉ ghi nhận còn bản MT và CVT Premium.

Mitsubishi Attrage có gì?

Mitsubishi Attrage đang phân phối tại Việt Nam là xe nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Ngoại hình mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Shield”, hai thanh trang trí mạ chrome tạo hình chữ X, hệ thống chiếu sáng với trang bị đèn Bi-LED kết hợp dải LED ban ngày. Bộ mâm hợp kim 15 inch 8 chấu kép, gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan LED, đi cùng khóa thông minh tích hợp trên cánh cửa. Cụm đèn hậu LED, cánh lướt gió tích hợp đèn báo phanh; đèn phản quang nằm dọc ở vị trí cao và bộ khuếch tán khí động học.

Dù không phải cái tên nổi bật trong phân khúc về mặt doanh số, Mitsubishi Attrage vẫn có một số trang bị đáng chú ý trong nhóm xe tầm giá dưới 500 triệu. Ảnh: Đại lý

Mitsubishi Attrage sở hữu khoang nội thất rộng rãi với ghế da, bệ tỳ tay, hệ thống giải trí màn hình 7 inch kết nối Android Auto/Apple Car Play với khả năng kết nối 2 điện thoại cùng lúc… tùy phiên bản.

Các trang bị an toàn nổi bật trên Mitsubishi Attrage có chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, camera lùi, túi khí đôi.... Ngoài ra, bản CVT Permium còn có Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp, Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo, Hệ thống khởi hành ngang dốc.

Động cơ là loại máy xăng 3 xi lanh 1.2L sử dụng công nghệ MIVEC, sản sinh công suất 78 mã lực và mô men xoắn 100 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT INVECS-III tùy phiên bản.