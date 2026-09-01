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Xe Mazda sắp có thay đổi lớn

| | Thị trường

CEO của Mazda, ông Masahiro Moro, cho biết những thay đổi lớn sắp diễn ra đối với các mẫu CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90.

Xe Mazda sắp có thay đổi lớn - Ảnh 1.

Mazda đã dành nhiều năm nỗ lực vươn lên phân khúc cao cấp với nền tảng khung gầm dẫn động cầu sau mới, động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng và bộ tứ SUV có kích thước ngày càng lớn. Điều này rất tuyệt vời đối với những người đam mê xe, nhưng có vẻ như hãng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với kết quả đạt được. CEO của Mazda, ông Masahiro Moro, cho biết những thay đổi lớn sắp diễn ra đối với các mẫu CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90; và ông không coi đây chỉ là những đợt tinh chỉnh thiết kế thông thường giữa vòng đời sản phẩm.

Trong cuộc trao đổi với tờ Chugoku Shimbun của Nhật Bản, ông Moro cho biết Mazda dự định thực hiện những thay đổi đáng kể về ngoại thất, nội thất và hệ truyền động cho bốn mẫu SUV thuộc dòng "Large Platform" (nền tảng khung gầm lớn) của hãng. "Chúng tôi sẽ thay đổi ngoại thất, nội thất và hệ truyền động, đồng thời triển khai các nâng cấp với quy mô chưa từng có từ trước đến nay," ông Moro phát biểu.

Lý do cho sự thay đổi này khá rõ ràng. Mazda đã bán được tổng cộng 150.637 chiếc thuộc bốn mẫu SUV này trên toàn cầu trong năm tài chính 2025, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 200.000 chiếc. Điều này đặc biệt quan trọng tại thị trường Mỹ, nơi tiêu thụ hơn một nửa số lượng xe thuộc dòng "Large Platform" của Mazda.

Trước đó trong tháng này, Giám đốc Tài chính (CFO) Jeffrey Guyton thừa nhận rằng công ty cần phát triển kinh doanh, đặc biệt là tại Mỹ, đồng thời xác nhận rằng một số cải tiến sản phẩm đang được triển khai. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của những thay đổi này vẫn chưa được tiết lộ rõ ràng. Dù vậy, cách diễn đạt của ông Moro cho thấy những thay đổi này sẽ toàn diện hơn nhiều so với việc chỉ thay đổi cản xe, mâm xe hay chất liệu nội thất.

Thông tin về hệ truyền động có lẽ là điểm đáng chú ý nhất. Trước đó có những thông tin cho biết công nghệ động cơ Skyactiv-Z thế hệ mới mà Mazda đang phát triển sẽ không chỉ giới hạn ở các động cơ 4 xi-lanh. Điều này có thể tạo ra một dải sản phẩm với các động cơ có khả năng cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô hiện nay đang ưu tiên các dòng xe hybrid. Hơn nữa, rõ ràng là Mazda không muốn từ bỏ tham vọng chinh phục phân khúc xe đầu bảng (flagship). Trái lại, ông Moro tỏ ra rất quyết tâm đẩy mạnh chiến lược này.

"Chúng tôi sẽ phát triển các mẫu xe này thành những sản phẩm được công nhận là dòng xe đầu bảng của Mazda," ông nói. "Việc này sẽ cần thời gian, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ thành công." Thời điểm thực hiện đợt nâng cấp toàn diện này vẫn chưa được công bố, và có khả năng bốn mẫu SUV kể trên sẽ không được cập nhật cùng lúc. CX-60 là mẫu xe ra mắt sớm nhất (từ năm 2022), trong khi CX-70 mới chỉ có mặt tại thị trường Bắc Mỹ vào năm 2024.

Tại Việt Nam, Mazda cũng đã công bố chiến lược "Japanese Premium" với các dòng xe CX 2 chữ số. Hãng đã chính thức cho ra mắt 2 model là CX-60 và CX-90. Trong đó, CX-60 định giá 1,7 tỷ đồng cho bản HEV trong khi CX-90 có 3 phiên bản, cao nhất là bản PHEV giá 2,3 tỷ đồng.

Đức Nam

An ninh tiền tệ

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