Mazda đưa CX-60 và CX-90 về Việt Nam: Giá từ 1,7 tỷ, mở màn chiến lược 'Japanese Premium'

Sự xuất hiện của Mazda CX-60 và CX-90 đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý của Mazda tại Việt Nam, khi thương hiệu Nhật Bản không chỉ bổ sung thêm sản phẩm mới mà còn chính thức bước vào giai đoạn phát triển với định vị “Japanese Premium”, hướng đến phân khúc cao cấp bằng nền tảng kỹ thuật mới và công nghệ hybrid.

THACO AUTO vừa chính thức công bố bộ đôi SUV hybrid nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản gồm Mazda CX-60 và Mazda CX-90. Đây đều là những mẫu xe thuộc thế hệ sản phẩm mới của Mazda, được phát triển trên kiến trúc Large Product với động cơ đặt dọc và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD ưu tiên cầu sau.

Trong đó, Mazda CX-60 được phân phối với một phiên bản 3.3T HEV, giá 1,699 tỷ đồng. Mẫu SUV này sở hữu kích thước tương đương Mercedes-Benz GLC hay BMW X3, nhưng được định vị ở khoảng giá thấp hơn. Xe sử dụng động cơ I6 3.3L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 280 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động AWD.

Mazda CX-60 được trang bị nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm 12,3 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, ghế trước chỉnh điện có chức năng làm mát cùng gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và phanh khẩn cấp tự động.

Ở phân khúc SUV cỡ lớn, Mazda CX-90 trở thành mẫu xe đầu bảng của thương hiệu tại Việt Nam. Xe được phân phối với ba phiên bản, giá từ 1,899 tỷ đồng đến 2,299 tỷ đồng. Bản 3.3 Turbo HEV 7 chỗ có giá 1,899 tỷ đồng, bản 6 chỗ giá 1,949 tỷ đồng, trong khi phiên bản plug-in hybrid (PHEV) 2.5L có giá 2,299 tỷ đồng.

Mazda CX-90 định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn, có 2 cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, tuỳ chọn hệ truyền động PHEV hoặc HEV.

CX-90 sở hữu kích thước ngang tầm Hyundai Palisade hay Volkswagen Teramont, với hai cấu hình 6 hoặc 7 chỗ. Phiên bản PHEV sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện, tạo ra công suất 323 mã lực, trong khi bản HEV trang bị động cơ I6 3.3L tăng áp cho công suất lên tới 340 mã lực. Tất cả các phiên bản đều sử dụng hộp số 8 cấp và hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn.

Sự xuất hiện của bộ đôi CX-60 và CX-90 cũng phản ánh chiến lược mới mà Mazda theo đuổi tại Việt Nam mang tên “Japanese Premium”. Khác với cách tiếp cận truyền thống dựa trên danh sách trang bị hay thiết kế, Mazda bắt đầu từ nền tảng kỹ thuật với kiến trúc động cơ đặt dọc, dẫn động cầu sau và động cơ I6 – cấu hình thường xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp châu Âu.

Theo Mazda, giá trị của một chiếc xe cao cấp không chỉ đến từ những trang bị hữu hình mà còn nằm ở trải nghiệm phía sau vô-lăng, từ sự mượt mà, độ cân bằng cơ học cho tới cảm giác kết nối giữa người lái với chiếc xe. Bên cạnh đó, công nghệ hybrid được xem là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển mới, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành trên những hành trình dài.

Model Phiên bản Giá bán (tỷ đồng) Mazda CX-60 3.3T HEV 1,699 Mazda CX-90 3.3T HEV 7 chỗ 1,899

3.3T HEV 6 chỗ 1,949

2.5T PHEV 7 chỗ 2,299

Mazda cũng nhấn mạnh triết lý Omotenashi – nghệ thuật hiếu khách đặc trưng của Nhật Bản – trong quá trình phát triển sản phẩm. Cách bố trí khoang lái, vị trí các cụm điều khiển, vật liệu nội thất hay các hệ thống hỗ trợ người lái đều được thiết kế theo hướng lấy con người làm trung tâm, nhằm tạo cảm giác thư thái và giảm áp lực khi vận hành.

Dù chuyển dịch lên phân khúc cao cấp, hãng xe Nhật Bản cho biết vẫn duy trì giá trị cốt lõi “Joy of Driving” – niềm vui cầm lái đã gắn liền với thương hiệu suốt hơn một thế kỷ. Theo Mazda, hành trình hướng tới “Japanese Premium” không phải là thay đổi bản sắc, mà là quá trình nâng tầm những giá trị vốn đã được tích lũy qua nhiều thế hệ sản phẩm.

Với CX-60 và CX-90, Mazda đang mở rộng danh mục xe hybrid tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm lựa chọn ở phân khúc SUV cao cấp vốn trước đây chủ yếu là sân chơi của các thương hiệu châu Âu hoặc các mẫu xe Hàn Quốc cỡ lớn.