Xe máy điện của hãng có "mạng lưới trạm đổi pin lớn nhất thế giới" sắp bán ở Việt Nam?

Dữ liệu công khai từ Cục Đăng kiểm Việt Nam ghi nhận mẫu xe máy điện mang nhãn hiệu Gogoro, tên thương mại SuperSport (mã kiểu loại GSB6AE), đã hoàn tất thủ tục công khai mức tiêu thụ năng lượng. Đơn vị đứng tên đăng ký là Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Trong quy trình phân phối phương tiện cơ giới đường bộ, việc hoàn thành thử nghiệm và được cấp nhãn năng lượng là một trong những bước thủ tục pháp lý bắt buộc trước khi xe được phép lưu thông thương mại.

Mặc dù phía doanh nghiệp chưa đưa ra thông báo chính thức, thông tin trên nhãn năng lượng cho thấy Sơn Hà sẽ đảm nhận vai trò lắp ráp hoặc phân phối dòng sản phẩm của Gogoro tại thị trường nội địa.

Nhãn năng lượng do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp cho mẫu xe của Gogoro

Gogoro SuperSport - mẫu xe được cấp nhãn năng lượng tại Việt Nam - là dòng xe tay ga điện cao cấp. Theo thông tin được công bố trên trang chủ, mẫu xe máy điện SuperSport của Gogoro được trang bị hệ thống điều khiển trung tâm SSmartcore, mang lại khả năng xử lý mượt mà cùng các tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), phanh ABS, kết nối LTE và mở khóa qua thiết bị thông minh.

Gogoro SuperSport trang bị hệ thống chống trượt TCS kèm phanh ABS, giúp việc sử dụng xe an toàn hơn.

Mẫu xe sở hữu động cơ công suất 7,6 kW, cho phép đạt vận tốc tối đa 96 km/h; xe có có thể đi tối đa lý thuyết tới 150 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Tại thị trường nội địa, SuperSport có giá niêm yết quy đổi dao động quanh mức 70-80 triệu đồng tùy theo từng phiên bản và trang bị đi kèm.

Gogoro SuperSport có giá quy đổi trên 70 triệu đồng.

Thành lập tại Đài Loan (Trung Quốc) và chính thức giới thiệu xe kèm mô hình đổi pin năm 2015, Gogoro hiện được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển mô hình xe máy điện đổi pin. Mạng lưới Gogoro Network hiện vận hành hơn 2.700 điểm đổi pin (với quy mô hơn 12.500 trạm GoStation tủ lẻ đặt tại các khu vực đô thị) và quản lý hơn 1,3 triệu viên pin thông minh đang lưu hành.

Hệ thống này xử lý trung bình từ 350.000 đến hơn 400.000 lượt đổi pin mỗi ngày, nâng tổng số lượt hoán đổi lũy kế lên mốc hàng trăm triệu lượt. Mô hình này hoạt động dựa trên cơ chế người dùng không cần tự sạc tại nhà mà chỉ mất khoảng 6 giây để thay pin đã sạc đầy tại các trạm, giúp giải quyết triệt để rào cản thời gian nạp điện khi di chuyển hàng ngày.

Với việc trạm sạc được đặt tại trên 50 thành phố, Gogoro được nhìn nhận là có mạng lưới trạm đổi pin lớn nhất thế giới. Pin tại trạm có thể phục vụ tới khoảng 60 mẫu xe khác nhau trên thế giới, không chỉ xe của Gogoro mà còn xe của nhiều thương hiệu khác.

Mạng lưới trạm đổi pin của Gogoro đã phục vụ tổng cộng hàng trăm nghìn lượt đổi trên khắp thế giới.

Đáng chú ý, đối tác đăng ký nhãn năng lượng là Sơn Hà vốn đã phát triển dòng xe máy điện mang thương hiệu riêng EVGo sản xuất tại Việt Nam. Trước đó, thương hiệu này từng ký kết hợp tác với Selex Motors nhằm ứng dụng chuẩn pin chung và tiếp cận hạ tầng trạm đổi năng lượng mà Selex đang xây dựng.

Sự xuất hiện của dòng xe mới diễn ra trong bối cảnh phân khúc trạm đổi pin tại Việt Nam đang từng bước mở rộng. VinFast hiện là đơn vị đầu tư mạnh mẽ nhất vào hạ tầng sạc và đổi pin cho xe máy điện trên toàn quốc nhằm phục vụ hệ sinh thái xe điện đa dạng của hãng.

Song song với đó, Selex Motors cũng triển khai hàng loạt trạm đổi pin tập trung tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, hướng tới cả nhóm khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp vận tải. Doanh nghiệp này còn hợp tác cùng Petrolimex để tích hợp trạm đổi pin trực tiếp tại mạng lưới cây xăng, giúp việc tiếp cận nguồn năng lượng của người dùng xe máy điện trở nên thuận tiện hơn.