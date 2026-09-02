QJMotor tung scooter 900cc, 95 mã lực để thách thức ngôi vương X-ADV?

Thị trường scooter cỡ lớn trong những năm gần đây phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Có những mẫu xe tập trung vào sự thoải mái và tiện dụng, trong khi một số khác lựa chọn phong cách crossover để kết hợp khả năng di chuyển trong đô thị với những chuyến đi xa.

Tuy nhiên, QJMotor X-Adventure 900 xuất hiện với một cách tiếp cận khác biệt hơn. Thay vì gây chú ý bằng các tiện ích thông thường, mẫu xe ý tưởng này đặt sức mạnh động cơ vào vị trí trung tâm.

Theo thông tin được công bố, X-Adventure 900 sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 900cc, với công suất tối đa dự kiến lên tới 95 mã lực.

Nếu những thông số này được giữ nguyên khi bước vào giai đoạn sản xuất thương mại, X-Adventure 900 sẽ trở thành một mẫu scooter sở hữu sức mạnh vượt xa hình dung thông thường về dòng xe tay ga cỡ lớn.

QJMotor đã giới thiệu mẫu scooter ý tưởng X-Adventure 900.

Mức công suất 95 mã lực cũng là chi tiết khiến X-Adventure 900 được đặt cạnh những mẫu mô tô côn tay phân khối trung bình. Một chiếc scooter vốn thường được gắn với hình ảnh thuận tiện, dễ điều khiển và phục vụ di chuyển hàng ngày giờ đây có thể sở hữu sức mạnh đủ để thay đổi cách nhìn về giới hạn hiệu năng của phân khúc này.

Để thấy rõ mức độ tham vọng của QJMotor, có thể nhìn lại Aprilia SRV 850, một trong những mẫu scooter hiệu suất cao từng gây nhiều chú ý.

Theo thông tin từ Supermoto8, SRV 850 sở hữu công suất tối đa 76 mã lực và trọng lượng 280kg. Vào thời điểm xuất hiện, đây từng là một trong những chiếc scooter có thông số sức mạnh đặc biệt nổi bật.

QJMotor X-Adventure 900 lại nâng con số này lên 95 mã lực. Khoảng cách 19 mã lực so với mức công suất được đề cập trên SRV 850 là đủ để cho thấy hãng xe Trung Quốc không đơn thuần muốn tạo ra một mẫu scooter cỡ lớn thông thường.

Tham vọng của X-Adventure 900 còn nằm ở tên gọi và định hướng thiết kế crossover. Phân khúc này hiện gắn liền với những mẫu xe kết hợp khả năng vận hành trên đường phố với phong cách phiêu lưu và khả năng đáp ứng những hành trình dài.

Honda X-ADV là một trong những cái tên thường được nhắc đến khi nói về dòng scooter crossover. Vì vậy, sự xuất hiện của một mẫu xe 900cc với công suất 95 mã lực khiến X-Adventure 900 ngay lập tức được xem là một đối thủ có tham vọng hướng đến những vị trí cao hơn trong phân khúc.

Dù vậy, sức mạnh động cơ mới chỉ là một phần trong câu chuyện.

Xe sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 900cc.

Một chiếc scooter sở hữu 95 mã lực sẽ đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ phần còn lại của chiếc xe. Khung xe cần có độ cứng phù hợp, hệ thống treo phải đủ khả năng kiểm soát khối lượng và sức mạnh, trong khi các công nghệ điện tử cũng cần đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ người lái.

Đây chính là yếu tố quyết định liệu X-Adventure 900 có thể trở thành một sản phẩm thực sự đáng gờm hay chỉ là một mẫu concept gây chú ý nhờ những con số.

Ở thời điểm hiện tại, QJMotor chưa công bố trọng lượng của X-Adventure 900. Giá bán và thời điểm sản xuất thương mại cũng chưa được xác định. Vì thế, việc đánh giá khả năng cạnh tranh thực tế của mẫu xe vẫn còn quá sớm.

Một chiếc scooter 900cc nặng bao nhiêu kilogram sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn trong trải nghiệm sử dụng. Sức mạnh 95 mã lực có thể trở thành lợi thế, nhưng nếu đi kèm với trọng lượng quá lớn hoặc hệ thống khung gầm không đáp ứng được yêu cầu, lợi thế trên giấy tờ chưa chắc chuyển thành trải nghiệm thực tế.

Tương tự, hệ thống treo và các công nghệ hỗ trợ điện tử cũng sẽ đóng vai trò quyết định. Một chiếc xe có công suất lớn cần khả năng kiểm soát tương xứng, đặc biệt khi định vị ở phân khúc crossover, nơi người lái có thể kỳ vọng sử dụng xe trong nhiều điều kiện khác nhau.

Công suất tối đa được công bố ở mức 95 mã lực. Mức công suất này vượt con số 76 mã lực được đề cập trên Aprilia SRV 850.

Dưới góc nhìn thị trường Việt Nam, nếu X-Adventure 900 một ngày nào đó được đưa về, đây khó có thể là một mẫu scooter dành cho số đông. Dung tích 900cc cùng công suất 95 mã lực sẽ đưa xe vào nhóm sản phẩm hiệu suất cao, phù hợp hơn với những người đã có kinh nghiệm lái mô tô phân khối lớn và muốn tìm kiếm một lựa chọn khác biệt.

Mức giá, hệ thống phân phối và dịch vụ sau bán hàng cũng sẽ là những yếu tố quan trọng nếu mẫu xe bước ra khỏi giai đoạn concept.

Dù chưa biết X-Adventure 900 có được sản xuất thương mại hay không, QJMotor đã đạt được một mục tiêu quan trọng: khiến thị trường phải chú ý.

Trong bối cảnh scooter ngày càng được định hướng theo sự thực dụng, tiết kiệm và tiện nghi, một mẫu xe 900cc với công suất 95 mã lực rõ ràng là lựa chọn đi ngược xu hướng. Nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến X-Adventure 900 trở nên đáng quan tâm.

Câu hỏi còn lại là liệu QJMotor có thể biến con số 95 mã lực thành một chiếc scooter có khả năng vận hành tương xứng hay không.

Nếu câu trả lời là có, X-Adventure 900 có thể không chỉ là một bản concept dùng để thu hút sự chú ý. Nó có thể trở thành lời thách thức thực sự đối với những giới hạn lâu nay của phân khúc scooter cỡ lớn và mở ra một cuộc đua mới, nơi sức mạnh không còn là đặc quyền của những chiếc mô tô côn tay.

Tham khảo: Supermoto8



