Mitsubishi Triton giành chiến thắng AXCR 2025 sau hơn 2.300km cán đá, vượt lầy, cây đổ

Mitsubishi Triton chiến thắng chặng đua khắc nghiệt

Khi màn đêm buông xuống Pattaya, Thái Lan, chiếc xe mang số hiệu 112 cùng tay lái Chayapon Yotha đã vượt qua đích đến, đánh dấu một chiến thắng thuyết phục của Mitsubishi Triton tại Asia Cross Country Rally (AXCR) 2025. Đây là lần thứ hai Mitsubishi Ralliart cùng mẫu Triton bước lên ngôi cao nhất, sau lần đầu tiên vào năm 2022.

Đội đua Mitsubishi Ralliart đã giành chiến thắng tại giải đua xe địa hình Asia Cross Country Rally (AXCR) 2025, tiếp nối thành công từ năm 2022. Ảnh: Mitsubishi

Với tổng quãng đường 2,316.32 km, trong đó có 1,002.95 km là các đoạn đường đua đặc biệt, Yotha đã hoàn thành với tổng thời gian 16 giờ, 15 phút và 12 giây. Những đồng đội của anh, Katsuhiko Taguchi và Kazuto Koide đến từ Nhật Bản, lần lượt kết thúc ở vị trí thứ 5 và thứ 22.

Bên cạnh chiến thắng cá nhân, Mitsubishi Ralliart cũng đoạt giải Team Award - một phần thưởng dành cho đội đua có ít nhất 3 tay đua hoàn thành, dựa trên thời gian tổng cộng của hai xe nhanh nhất. Đây là lần thứ hai họ chiến thắng giải thưởng này và là lần đầu tiên trong vòng hai năm.

Kịch tính ở chặng cuối

Giải đua năm nay đặc biệt gian truân với những đoạn đường đá, bùn lầy và trơn trượt. Nhưng Yotha khẳng định rằng, nhờ vào độ bền và khả năng xử lý của Mitsubishi Triton, anh đã luôn giữ được sự kiểm soát và mang lại hiệu suất đỉnh cao. Anh cũng hứa hẹn sẽ trở lại vào năm sau để bảo vệ danh hiệu vô địch.

Mẫu xe bán tải Triton hoàn toàn mới của Mitsubishi đã chứng tỏ khả năng trên đường đua rally đầy khắc nghiệt. Ảnh: Mitsubishi

Thực tế, trước chặng cuối, Mitsubishi Ralliart nắm lợi thế khi tạo khoảng cách hơn 10 phút so với đối thủ. Tuy nhiên, xe của Chayapon Yotha bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật. Sau khi được xử lý, anh vẫn kịp hoàn thành đường đua và giành ngôi vô địch chung cuộc.

Lễ khai mạc giải đua được tổ chức tại điểm du lịch nổi tiếng ở Pattaya. Chặng đầu tiên đã đưa các tay đua đi qua khoảng 360km về phía đông bắc từ Pattaya đến Prachin Buri, nơi có đoạn Special Stage dài nhất của cuộc đua với 199.13km.

Chặng đua thách thức thực sự bắt đầu từ chặng thứ hai, khi các tay đua di chuyển khoảng 500 km về phía bắc từ Prachin Buri đến Khao Yai trên nhiều loại địa hình khác nhau từ đá cuội đến những đoạn đường nông trại tốc độ cao.

Chặng thứ ba vẫn diễn ra tại khu vực Khao Yai, và những cơn mưa chiều bất ngờ đã làm cho đoạn đường khó khăn trở nên còn khó khăn hơn khi biến chúng thành bùn lầy.

Giải năm nay đã chứng kiến nhiều bất lợi cho các tay đua. Ảnh: Mitsubishi

Chặng thứ năm tiếp tục diễn ra theo kế hoạch trở về Prachin Buri, nơi mặt đường đã bị hỏng nặng với những vũng lầy sâu và cây đổ, khiến cả những đội đua hàng đầu cũng mắc kẹt.

Chặng thứ bảy đưa cuộc đua trở lại Pattaya, lặp lại một phần của lộ trình trước đó qua những đường mòn hẹp và qua sông, trước khi ngày cuối cùng, chặng thứ tám, kết thúc tại Bali Hai Pier ở Pattaya.

Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 là mẫu bán tải mới nhất của Mitsubishi Motors, sở hữu động cơ diesel MIVEC Bi-Turbo 2.4L, 4N16 mới, khung gầm và hệ thống treo nâng cấp, 7 chế độ lái đa dạng đi kèm hệ dẫn động Super Select 4WD-II. Ảnh: Mitsubishi

Giám đốc đội đua Mitsubishi Ralliart, Hiroshi Masuoka, khẳng định sức mạnh cốt lõi của Mitsubishi Triton - ổn định trên các đoạn đường tốc độ cao và linh hoạt trên những cung đường uốn lượn - đã giúp họ có lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ sử dụng động cơ dung tích lớn hơn.