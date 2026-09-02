Tối 31/8, CEO Phạm Kim Dung có hành động "gây sốt"

Tối 31/8, dạ tiệc Beauty With a Purpose nằm trong khuôn khổ Miss World 2026 diễn ra tại Nha Trang, quy tụ Ban tổ chức cuộc thi, các giám đốc quốc gia, 111 thí sinh cùng nhiều khách mời quốc tế.

Bên cạnh việc công bố những dự án cộng đồng nổi bật, một trong những hoạt động đáng chú ý của đêm tiệc là phiên đấu giá từ thiện. Các thí sinh mang tới những vật phẩm gắn với quê hương, trực tiếp giới thiệu câu chuyện văn hóa phía sau để gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam.

CEO Phạm Kim Dung chi 10.000 USD mua vật phẩm của Tanzania

Trong số những vật phẩm xuất hiện tại phiên đấu giá, bộ quà của đại diện Tanzania Latricia Ian Sawe thu hút sự chú ý đặc biệt.

Bộ vật phẩm gồm một sợi dây chuyền đính viên Tanzanite 0,5 carat và một bức tranh tái hiện thiên nhiên Tanzania với hình ảnh những chú hươu cao cổ. Viên đá Tanzanite mang sắc xanh tím đặc trưng, được cắt hình oval và đặt trên nền bạc 925.

Người mua lại bộ vật phẩm này chính là bà Phạm Kim Dung - CEO Sen Vàng, Chủ tịch Miss World Vietnam, nhân vật lâu nay thường được truyền thông gọi bằng biệt danh "bà trùm hoa hậu". Mức giá bà đưa ra là 10.000 USD.

Đáng chú ý, sau khi phiên đấu giá kết thúc, bà Phạm Kim Dung không chỉ nhận vật phẩm mà còn dành thời gian giới thiệu Tanzania với Ban tổ chức, các thí sinh và khách mời quốc tế.

Chi tiết này càng trở nên đặc biệt khi Tanzania chính là quốc gia được lựa chọn đăng cai Miss World 2027, tiếp nối Việt Nam. Thông tin Tanzania trở thành chủ nhà kỳ Miss World lần thứ 74 đã được Tổ chức Miss World và Bộ Thông tin, Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Tanzania xác nhận trước đó. Theo kế hoạch được phía Miss World công bố, cuộc thi năm 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 5.

Khoảnh khắc nữ CEO Việt Nam chi số tiền lớn cho vật phẩm của đại diện nước chủ nhà kế tiếp, sau đó trực tiếp giới thiệu về quốc gia này, vì thế trở thành một trong những điểm gây chú ý của dạ tiệc tối 31/8.

Bảo Ngọc nhận thêm tin vui trước chung kết Miss World

Dạ tiệc tối cùng ngày cũng đánh dấu thêm một cột mốc của đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Ban tổ chức công bố Top 24 Beauty With a Purpose, với sáu thí sinh được lựa chọn ở mỗi khu vực. Bảo Ngọc có tên trong nhóm châu Á - châu Đại Dương nhờ dự án Gen Zero, tập trung vào việc trao quyền cho thanh niên trong các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo Tổ chức Miss World, Gen Zero do Bảo Ngọc sáng lập từ năm 2024, hướng tới việc gia tăng sự tham gia của người trẻ vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là SDG 13 về hành động khí hậu.

Trước đó, Bảo Ngọc đã giành suất vào Top 40 chung cuộc sau khi chiến thắng Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương. Việc tiếp tục lọt Top 24 Beauty With a Purpose giúp đại diện Việt Nam có thêm lợi thế ở giai đoạn nước rút trước chung kết.

Tại phiên đấu giá, Bảo Ngọc cũng mang đến một chiếc đầm dạ hội dáng đuôi cá do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện. Thiết kế được tạo nên từ hàng nghìn hạt pha lê thêu thủ công, phần vai mô phỏng đôi cánh. Bộ váy sau đó được một doanh nhân mua với giá 1.500 USD.

200 triệu đồng cùng những phần quà được trao tại Khánh Hòa

Không chỉ có phiên đấu giá vào buổi tối, ngày 31/8 còn ghi dấu bằng một hoạt động cộng đồng khác của Miss World 2026.

Tại Cung Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức Miss World 2026 phối hợp cùng địa phương tổ chức chương trình dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch kiêm CEO Tổ chức Miss World Julia Morley, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri, đại diện lãnh đạo Khánh Hòa cùng các thí sinh.

Theo thông tin từ chương trình, tổng cộng 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà được trao cho 200 trẻ em, học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

111 thí sinh Miss World 2026 cũng trực tiếp tham gia trao quà, trò chuyện và giao lưu với các em. Những hoạt động này tiếp tục thể hiện tinh thần "Beauty With a Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả", giá trị được Miss World duy trì trong nhiều năm và cũng là một phần quan trọng trong hành trình của các thí sinh tại Việt Nam.

Sau chuỗi hoạt động ngày 31/8, Miss World 2026 đang bước vào những ngày cuối cùng. Theo kế hoạch, Dances of the World diễn ra ngày 2/9, trong khi đêm chung kết được tổ chức ngày 5/9 tại Quảng trường 2 Tháng 4, Nha Trang.

Trước thời điểm quyết định, 111 người đẹp tiếp tục hoàn thiện đội hình và các phần trình diễn trên sân khấu ngoài trời. Riêng với đại diện Việt Nam, việc có tên ở Top 24 Beauty With a Purpose tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của Bảo Ngọc trước đêm chung kết.