Nuôi ô tô hết 20,5 triệu/tháng, cặp vợ chồng quyết định bán xe, 6 tháng sau đã phải mua lại

Nếu còn độc thân hoặc mới lập gia đình, chưa có con, việc sở hữu ô tô riêng không phải là lựa chọn ưu tiên với một bộ phận người Singapore, đơn giản vì chi phí nuôi xe tốn 1 khoản kha khá. Thậm chí ngay cả khi đã có 2 con, không ít người vẫn ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng hoặc taxi công nghệ.

Kelly Ang - Bà mẹ 5 con tại Singapore, cũng từng lựa chọn phương án đó. Trước đây, gia đình cô từng sở hữu ô tô. Tuy nhiên tại thời điểm đó, vợ chồng Kelly Ang mới chỉ có 2 người con, việc đưa con đi học có xe của trường, nên vợ chồng Kelly Ang đã quyết định bán chiếc ô tô từng mua.

Cho đến khi mang thai con thứ 3 và bây giờ đang nuôi 5 người con, suy nghĩ của bà mẹ này về việc sở hữu ô tô đã hoàn toàn thay đổi.

Kelly Ang và các con

Ô tô “cứu rỗi” thời gian rảnh của bà mẹ 5 con

Kelly Ang cho biết hiện tại, mỗi ngày cô dành khoảng 4,5 tiếng lái xe đưa các con tới trường, nhà trẻ, lớp học thêm và các hoạt động thể thao. Và nếu sử dụng phương tiện công cộng, có thể phải tốn đến 10 tiếng.

Thuê xe hoặc taxi cũng không phải giải pháp khả thi về lâu dài. Với 1 chuyến xe có nhiều hơn 2 em bé, Kelly Ang thường phải đặt loại xe 5 hoặc 6 chỗ, vừa khó gọi vừa có chi phí cao. Vì vậy, chiếc ô tô trở thành phương án thuận tiện nhất để Kelly Ang có thể đưa đón các con, kết hợp lịch học thêm, luyện tập thể thao và công việc cá nhân.

Điều đáng nói là Kelly Ang từng có suy nghĩ hoàn toàn khác về việc sở hữu ô tô. Khi mới chỉ có 2 con, cô từng cho rằng ô tô không phải thứ thiết yếu trong cuộc sống tại Singapore. Sau khi bán chiếc xe đầu tiên, gia đình chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng để đi lại. Tuy nhiên, họ chỉ duy trì cuộc sống không có ô tô trong khoảng 6 tháng.

Khi Kelly Ang phát hiện mình mang thai con thứ 3, cô và chồng quyết định phải mua ô tô chứ không thể phụ thuộc vào phương tiện công cộng thêm nữa. Khi đó, 2 em bé của Kelly Ang mới chỉ được 4 tuổi và 2 tuổi. Việc phải bế hoặc dắt hai con đi bộ dưới trời nóng để kịp xe buýt hoặc tàu điện ngầm, khiến việc di chuyển trở nên đặc biệt khó khăn với mẹ bầu.

Cô cho biết trước đây, chi phí nuôi xe của gia đình thường hết 1.000 SGD/tháng (khoảng 20,5 triệu đồng) cho tiền xăng, phí đỗ xe và phí đường bộ, chưa bao gồm thuế đường bộ và bảo hiểm. Nếu cộng thêm các khoản chi phí liên quan khác, chiếc xe rõ ràng là một khoản tiêu dùng xa xỉ đối với gia đình. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến Kelly Ang quyết định bán xe.

5 người con của Kelly Ang

Còn bây giờ, khi vừa đi làm, vừa chăm 5 người con, Kelly Ang lại thấy chi phí nuôi xe chừng đó rất xứng đáng, đơn giản vì nó giúp cô tiết kiệm thời gian và năng lượng. Khi không còn phải tốn thời gian để đi bộ, chờ xe bus hoặc tàu điện ngầm, Kelly Ang có thêm thời gian chuẩn bị bữa tối, cùng chồng dạy con học, chuẩn bị bữa ăn cho ngày hôm sau và đi ngủ sớm.

Chiếc xe cũng trở thành một không gian riêng để cô và các con trò chuyện trên đường về nhà.

Với Kelly Ang, những khoảng thời gian tưởng như vụn vặt ấy lại tạo ra thêm một khoảng thở cho cả gia đình giữa lịch học và công việc dày đặc. Đặc biệt với những bà mẹ vừa đi làm vừa phải quản lý lịch trình của nhiều con, việc tiết kiệm được vài giờ mỗi ngày có thể có giá trị hơn rất nhiều so với sự tiện lợi đơn thuần.

Mua ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại nên không ham xe sang

Chiếc xe mà gia đình Kelly Ang đang sử dụng không phải dòng xe sang quá đắt tiền. Cô chọn một chiếc xe cũ có giá vừa phải nhưng đủ rộng cho 8 người. Thiết kế xe cũng có thể bố trí 3 ghế an toàn dành cho trẻ em, phù hợp với gia đình đông con.

Kelly Ang cho biết để duy trì chi phí nuôi xe hàng tháng, cô đã phải chủ động cắt giảm những khoản chi tiêu không thiết yếu khác, điển hình là quỹ du lịch. Sau khi sinh con thứ 3, Kelly Ang và chồng quyết định không đi du lịch nước ngoài nữa. Họ cũng lên kế hoạch chuyển nhà tới gần trường của các con hơn để giảm chi phí nhiên liệu.

Bên cạnh đó, cô cũng thuê người giúp việc theo giờ thay vì thuê người giúp việc fulltime để tiếp tục cân đối ngân sách.

Câu chuyện của gia đình Kelly Ang cho thấy quyết định mua ô tô không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh giá xe hay khả năng trả khoản vay. Với một gia đình đông con, có nhiều khoản phải trang trải hàng tháng, tiền mua xe và nuôi xe chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đằng sau đó còn là nhiều bài toán khác về tiền ăn, tiền học, tiền vui chơi,... hay nói chung là việc cân đối ngân sách.

(Nguồn: CNA)