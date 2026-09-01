Danh sách các điểm bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9 trên cả nước: Check ngay để lên lịch đi xem

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt tổ chức bắn pháo hoa, kết hợp các chương trình nghệ thuật, trình diễn ánh sáng và hoạt động vui chơi, giải trí, tạo không khí sôi động phục vụ người dân, du khách trong kỳ nghỉ lễ. Từ Hà Nội, TP.HCM đến Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Quốc..., những màn pháo hoa được tổ chức tại nhiều địa điểm, mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm cho người dân trong ngày lễ lớn của đất nước.

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Hà Nội

Theo Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 22/8/2026 của UBND thành phố Hà Nội, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 5 trận địa từ 21h đến 21h15 ngày 2/9.

Các trận địa được bố trí tại: trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội, trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm); Đảo Dừa trong Công viên Thống nhất (phường Hai Bà Trưng); đường đua F1 thuộc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (phường Từ Liêm) và Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ).

Bên cạnh pháo hoa, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật từ ngày 26.8 đến 2.9, cùng các hoạt động trải nghiệm, triển lãm, giao lưu tại Nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cao Bằng

Tỉnh Cao Bằng đã có kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Lịch bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong khoảng từ 20h đến đến 22h ngày 1/9/2026 tại Quảng trường Pác Bó, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

Ninh Bình

Tại Quảng trường Thời Đại (phường Hà Nam), pháo hoa được tổ chức lúc 21h30 ngày 29/8 và 2/9. Riêng tối 2/9, màn trình diễn kéo dài 7 phút, kết hợp âm nhạc và show nhạc nước.

Khu vực này còn có show nhạc nước dọc đại lộ lễ hội bên Kênh Vua Lê với hơn 5.000 vòi phun, hàng nghìn đèn LED. Biểu tượng Trống Đọi Tam cao 32 m cũng là điểm nhấn thu hút du khách.

Thái Nguyên

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9, tỉnh Thái Nguyên tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại hai địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa diễn ra vào 20h ngày 1/9/2026 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Cùng thời điểm, tại Phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, người dân cũng sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, tạo không khí sôi động trong dịp kỷ niệm Quốc khánh.

Quảng Ninh

Trong Tuần lễ kích cầu du lịch "Chào thành phố mới", chương trình "Thương cảng phồn hoa" diễn ra tại khu vực Ngọn Hải Đăng, Bãi Cháy, kết hợp trình chiếu 3D mapping, âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa nghệ thuật.

Các suất trình chiếu và pháo hoa được tổ chức lúc 21h45 vào các ngày trong tuần, cuối tuần có thêm suất lúc 20h45. Riêng ngày 2/9, chương trình pháo hoa nghệ thuật được tổ chức với quy mô đặc biệt.

Hải Phòng

Tại Trung tâm vịnh Cát Bà, pháo hoa được bắn lúc 21h45 trong các tối 29/8, 30/8, 1/9 và 2/9/2026. Mỗi màn trình diễn kéo dài dưới 15 phút và người dân, du khách được xem miễn phí.

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình du lịch tại Đặc khu Cát Hải, góp phần tạo thêm điểm nhấn vui chơi, giải trí trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Thanh Hóa

Thanh Hóa dự kiến bắn pháo hoa tối 1/9 tại Quảng trường biển Sầm Sơn và Quảng trường Lam Sơn. Thời gian bắn từ 21h15 đến 21h30, thời lượng 15 phút tại mỗi điểm.

Cùng với pháo hoa là các chương trình nghệ thuật, âm nhạc cách mạng với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước và những thành tựu đổi mới của địa phương.

Quảng Trị

Tại Quảng Trị, chương trình bắn pháo hoa nổ tầm thấp mừng Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại bãi biển Hoàng Vân, đối diện Khu đô thị Bảo Ninh 1 (Regal Legend), đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới.

Màn pháo hoa diễn ra từ 21h đến 21h10 ngày 2/9, với 20 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Hoạt động góp phần tạo thêm điểm vui chơi, giải trí phục vụ người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Đồng Nai

Tại Đồng Nai, thành phố Đồng Nai tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm trong dịp Quốc khánh 2.9. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh, phục vụ người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Địa điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực đường ven sông Đồng Nai (phường Trấn Biên) và khu vực xã Đại Phước. Thời gian từ 21h00 đến 21h15 ngày 2/9/2026.

Phú Quốc

Tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), du khách có thể xem pháo hoa tầm cao trong hai show "Symphony of the Sea" lúc 19h45 và "Kiss of the Sea" lúc 21h.

Đặc biệt trong dịp Quốc khánh, sau show "Kiss of the Sea", khán giả được xem màn pháo hoa kéo dài 5 phút kết hợp hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam trên màn chiếu nước lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh

Theo quyết định ngày 10/8/2026 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm từ 21h đến 21h15 ngày 2/9, gồm 3 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm tầm thấp.

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp (3 điểm) gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); Khu vực Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương)l Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp (4 điểm) gồm: Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa); Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn); Khu biệt thự Kim Long - khu vực cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè).

Trong đó, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn là điểm bắn quy mô lớn nhất, với 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả tầm thấp cùng nhiều giàn hiệu ứng.