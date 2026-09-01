Món quà tân gia đặc biệt của Đình Bắc

Tối 31/8, gia đình Nguyễn Đình Bắc tổ chức lễ tân gia căn nhà mới tại quê nhà Nghệ An. Sau nhiều tháng thi công, ngôi nhà 2 tầng - món quà mà nam cầu thủ từng gọi là để “báo hiếu bố mẹ” - chính thức hoàn thiện, đón người thân, bạn bè và những người quen thân thiết tới chung vui.

Trong dịp này, Đình Bắc nhận được nhiều lời chúc và quà mừng từ người thân, bạn bè. Giữa những món quà tân gia, xuất hiện một món quà có thể nói là đặc biệt hơn cả: bức ảnh lớn chụp Đền thờ Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí, được đóng khung trang trọng và trao bởi đại diện Đại tộc Họ Nguyễn Đình Việt Nam.

Đây là món quà được CLB Họ Nguyễn Đình trao tặng cho Đình Bắc. Trong bức ảnh được đăng tải, nam tuyển thủ đứng cùng nhiều thành viên của dòng họ, trực tiếp nhận bức ảnh ngay trong không gian căn nhà mới.

Ảnh CLB Họ Nguyễn Đình

Nếu những chiếc áo, huy chương hay bằng khen phía sau ghi lại hành trình của Đình Bắc trên sân cỏ, món quà mới lại mang một ý nghĩa khác: hướng về truyền thống và nguồn cội.

Đình Bắc tân gia căn nhà “báo hiếu bố mẹ”

Như đã nói ở trên, tối 31/8, gia đình Nguyễn Đình Bắc tổ chức lễ tân gia tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đình Ấp - bố Đình Bắc - cho biết gia đình chỉ chuẩn bị vài chục mâm cỗ, mời người thân, bạn bè và bà con hàng xóm tới chung vui. Gia đình vốn dự định tổ chức tân gia từ trước nhưng muốn chờ Đình Bắc hoàn thành các giải đấu để anh có thể trở về tham dự.

Ngôi nhà mới được khởi công từ tháng 10/2025, xây trên khu đất sát căn nhà cũ của gia đình. Sau nhiều tháng thi công, công trình 2 tầng đã hoàn thiện với phong cách hiện đại. Trong thời gian ngôi nhà còn xây dựng, Đình Bắc từng đăng hình ảnh lên trang cá nhân cùng dòng chữ ngắn gọn “Báo hiếu cho bố mẹ”. Nam cầu thủ hỗ trợ kinh phí để bố mẹ hoàn thành công trình.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất bên trong nhà mới là phòng khách. Gia đình dành riêng khu vực trang trọng để lưu giữ huy chương, cúp, áo đấu và hình ảnh của Đình Bắc qua từng giai đoạn sự nghiệp. Những kỷ vật từ thời thi đấu trẻ đến khi khoác áo đội tuyển quốc gia được sắp xếp ngay ngắn trong hệ tủ trưng bày.

Căn nhà mới mà Đình Bắc tổ chức tân gia (Ảnh Bóng đá & Đời sống)

Trong ngày tân gia, nhiều nhân vật nổi tiếng cũng đã xuất hiện, chung vui với gia đình cầu thủ người Nghệ An. Có thể kể tới vợ chồng cầu thủ Quế Ngọc Hải, bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Huy Thọ cùng nhiều người bạn thân thiết khác.

Địa điểm trong bức ảnh là Di tích quốc gia đặc biệt

Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí là một trong những di tích quan trọng của Nghệ An. Theo Cục Di sản Văn hóa, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2280/QĐ-TTg xếp hạng 7 Di tích quốc gia đặc biệt đợt 11, trong đó có Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí, khi đó thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hiện đền nằm trên địa bàn xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An.

Ngôi đền thờ Nguyễn Xí (1397-1465), một trong những khai quốc công thần tiêu biểu của triều Lê. Theo Bảo tàng Nghệ An, Nguyễn Xí tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, có nhiều công lao trong cuộc chiến chống quân Minh và sau đó tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong triều đình.

Ông còn được nhắc đến với danh xưng người có công “hai lần khai quốc”, lần thứ hai gắn với việc dẹp biến loạn Lê Nghi Dân và đưa Lê Tư Thành lên ngôi, tức vua Lê Thánh Tông.

Ảnh Bảo tàng Nghệ Anh

Sau khi Nguyễn Xí qua đời năm 1465, vua Lê Thánh Tông truy tặng ông tước Thái sư Cương Quốc công. Hai năm sau, nhà vua cho dựng đền thờ tại quê nhà. Tài liệu của Ban Quản lý Di tích tỉnh Nghệ An cho biết đền được duy trì theo chế độ “quốc tế”; các tư liệu về di tích cũng ghi nhận công trình được lập theo chế độ “quốc tạo, quốc tế”, tức nhà nước phong kiến đứng ra xây dựng và tổ chức tế lễ.

Đáng chú ý, sự kết nối giữa di tích này và Đại tộc Họ Nguyễn Đình vẫn được duy trì đến ngày nay. Tháng 3/2026, UBND xã Đông Lộc phối hợp cùng dòng họ Nguyễn Đình tổ chức Lễ hội Đền thờ Nguyễn Xí. Ban Quản lý Di tích tỉnh Nghệ An cho biết lễ hội là dịp để nhân dân và hậu duệ dòng họ Nguyễn Đình tưởng nhớ vị danh thần; Báo Nghệ An cũng giới thiệu Nguyễn Xí là thủy tổ của Đại tộc Nguyễn Đình.