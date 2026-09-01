Tiếc nuối của Nhan Phúc Vinh đối với màn cầu hôn Khả Ngân

Tối 31/8, cả showbiz dậy sóng trước màn "đánh úp" của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh. Trên trang cá nhân, Nhan Phúc Vinh chia sẻ khoảnh khắc nắm tay Khả Ngân. Đáng chú ý, nữ diễn viên để lộ chiếc nhẫn trên ngón tay, trong khi nam diễn viên viết đầy ẩn ý: "Cô ấy nói 'CÓ'", kèm theo biểu tượng trái tim và nhẫn.

Không chỉ bởi màn công khai quá đỗi ngọt ngào, những hình ảnh hậu trường được hé lộ sau đó cũng khiến dân tình thích thú khi cho thấy nam diễn viên đã chuẩn bị khá chỉn chu cho khoảnh khắc đặc biệt này.

Khả Ngân được Nhan Phúc Vinh cầu hôn khiến cả showbiz bất ngờ

Dưới bài đăng công khai chuyện tình cảm của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh, diễn viên Hà Hiền bất ngờ để lại một bình luận hé lộ câu chuyện phía sau màn cầu hôn. Theo đó, Hà Hiền đăng bức ảnh Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh ngồi đối diện, đính kèm dòng chúc thích: "Khúc này đang kể là 'lúc đầu anh mày tính mua cái nhẫn có cái hột bự vày nè mà tìm hoài không có'".

Từ chi tiết này có thể thấy, Nhan Phúc Vinh vô cùng chăm chút cho khoảnh khắc trọng đại này và luôn muốn mang đến điều tốt nhất cho bạn gái. Nam diễn viên sinh năm 1986 đã tỏ ra sự tiếc nuối khi không thể mua nhẫn với kích cỡ to hơn.

Bên cạnh đó, trong bức ảnh hậu trường được Hà Hiền chia sẻ cũng hé lộ phần nào địa điểm diễn ra màn cầu hôn. Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh xuất hiện trong một không gian nhà hàng khá kín đáo. Ở thời điểm được ghi lại, khu vực xung quanh gần như không có thêm khách, tạo cảm giác riêng tư và phù hợp với một khoảnh khắc vốn chỉ dành cho hai người. Một số cư dân mạng còn đặt giả thuyết rằng Nhan Phúc Vinh có thể đã đầu tư rất kỹ cho buổi tối đặc biệt, thậm chí "bao trọn" không gian nhà hàng để có được sự riêng tư tuyệt đối.

Bạn bè cho biết Nhan Phúc Vinh đã rất tiếc nuối khi không thể mua nhẫn to hơn trong khoảnh khắc trọng đại

Cận chiếc nhẫn mà Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân

Màn cầu hôn này càng khiến câu chuyện tình của cả hai được chú ý bởi trước đó Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh gần như không để lộ quá nhiều dấu hiệu đang hẹn hò. Cả hai vốn là những diễn viên kín tiếng về đời tư, từng có thời gian dài đồng hành trên màn ảnh nhưng không công khai chuyện tình cảm.

Ngay dưới bài đăng của Khả Ngân, hàng loạt nghệ sĩ thân thiết đã nhanh chóng để lại lời chúc mừng. Từ Hương Giang, Tiến Luật, Thuý Ngân, Quốc Anh, vợ chồng Anh Đức, Liêu Hà Trinh, Xuân Lan, Chung Thanh Phong,... đồng loạt gửi lời chúc mừng và đi kèm là cả sự bất ngờ trước màn "đánh úp" của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh.

Dàn sao phấn khích chúc mừng Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh

Ảnh: FBNV