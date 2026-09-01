Bên trong căn biệt thự không một máy bay nào có thể bay qua của Messi

Dinh thự của Lionel Messi tại Bellamar, khu vực thuộc đô thị ngoại ô Castelldefels, từng là nơi siêu sao người Argentina thường tận hưởng cuộc sống yên bình cùng gia đình khi còn ở Barcelona. Bất động sản này nằm cách sân Nou Camp khoảng 12 km và sở hữu vị trí biệt lập, hướng nhìn ra biển Balearic.

Năm 2009, Messi được cho là đã mua một căn biệt thự cũ với giá 1,8 triệu bảng, sau đó chi thêm khoảng 6 triệu bảng để cải tạo theo mong muốn riêng. Tổng giá trị đầu tư được đề cập vào khoảng 10,3 triệu USD.

Người đồng đội Ivan Rakitic từng tiết lộ rằng Messi lựa chọn nơi này bởi sự yên tĩnh. Không gian sống của ngôi sao Argentina có nhiều tiện ích, gồm sân bóng nhỏ, hồ bơi, phòng tập thể dục và khu vui chơi dành cho ba người con.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của dinh thự là tầm nhìn hướng ra biển Balearic. Từ đây, gia đình Messi có thể tận hưởng khung cảnh thoáng đãng và không gian riêng tư. Chính yếu tố này càng được nhấn mạnh bởi khu vực xung quanh hầu như không có máy bay bay ngang phía trên.

Chi tiết này từng dẫn tới những đồn đoán rằng Messi được hưởng một “đặc quyền” đặc biệt. Dinh thự chỉ cách sân bay quốc tế Barcelona El Prat khoảng 10 km, nhưng các chuyến bay không bay trực tiếp qua khu vực này. Thậm chí, CEO hãng hàng không giá rẻ Vueling của Tây Ban Nha lúc bấy giờ từng nói rằng: “Bạn không thể bay qua nơi Messi sống”.

Tuy nhiên, nguyên nhân thực tế không liên quan đến bất kỳ đặc quyền nào dành riêng cho chủ nhân của ngôi nhà. Khu vực này nằm gần quần thể Công viên hoang dã Del Garraf, nơi có hệ động thực vật quý hiếm được bảo vệ theo các quy định về môi trường của Tây Ban Nha. Vì vậy, máy bay khi cất và hạ cánh tại sân bay El Prat phải điều chỉnh đường bay, vòng một đoạn ra phía Địa Trung Hải để tránh khu vực Del Garraf. Điều này vô tình tạo ra sự trùng hợp khiến dinh thự của Messi nằm ở vùng mà không một máy bay nào được bay qua.

Nhờ vị trí này, căn nhà tại Bellamar càng có được sự tĩnh lặng. Bên cạnh không gian ăn uống ngoài trời rộng rãi, khuôn viên còn có sân vườn để chú chó Hulk của gia đình thoải mái chạy nhảy. Đây cũng là nơi Messi có thể dành thời gian bên gia đình và thực hiện những buổi tập bóng trong không gian riêng.

Tuy nhiên vẫn có người không tin và tưởng rằng Messi là siêu sao nên được thừa hưởng nhiều đặc quyền hiếm có. Tranh luận này đã xảy ra trong thời gian dài cho tới khi Messi rời khỏi Barcelona, mọi chuyện mới kết thúc. Đến thời điểm hiện tại, biệt thự đó vẫn thuộc quyền sở hữu của Messi nhưng gia đình anh di chuyển tới nơi ở khác.

Ngoài Messi, khu vực này cũng từng thu hút một số cầu thủ có mối quan hệ thân thiết với anh tại Barcelona. Luis Suarez và Philippe Coutinho đều được cho là sở hữu bất động sản tại đây, trong đó có thông tin Suarez từng mua một căn biệt thự cho Coutinho trước khi tiền vệ người Brazil rời Liverpool để chuyển sang Barcelona.

Theo thông tin được nhiều nguồn như Robb Report, Wall Street Journal và New York Post đề cập, danh mục bất động sản của Messi hiện được ước tính có giá trị khoảng 300 triệu USD. Các tài sản của anh trải rộng tại nhiều thị trường, từ Tây Ban Nha, Mỹ đến Argentina và đảo Ibiza, tạo nên một danh mục đầu tư đa dạng và được đánh giá thuộc nhóm có quy mô đáng chú ý trong giới vận động viên chuyên nghiệp.

Không chỉ sở hữu khối bất động sản giá trị, Messi còn được Forbes ước tính có tổng tài sản ròng vào khoảng 1,1 tỷ USD trong năm 2026, qua đó gia nhập nhóm hiếm hoi các vận động viên trên thế giới sở hữu tài sản vượt ngưỡng tỷ USD. Khối tài sản này được tích lũy trong hơn hai thập kỷ từ thu nhập thi đấu, các hợp đồng tài trợ và hoạt động đầu tư dài hạn, trong đó bất động sản được xem là một phần quan trọng.

Đáng chú ý, chiến lược của Messi không tập trung vào việc mua bán liên tục để tìm kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn. Thay vào đó, anh có xu hướng đầu tư vào những bất động sản cao cấp tại các thị trường đã có giá trị, sau đó nắm giữ trong thời gian dài với kỳ vọng tài sản tiếp tục gia tăng giá trị theo thời gian.

(Tổng hợp)