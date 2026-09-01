2 mỹ nhân rước cúp đang lên viral: Á hậu được đẩy thuyền với Đình Bắc bị “tóm” ánh mắt liếc ngang

Chiều 30/8, Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), với màn tranh tài giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TP.HCM. CLB Công an Hà Nội sau đó giành chiến thắng và nâng cúp, khép lại trận đấu đáng chú ý.

Bên cạnh diễn biến trên sân, sự xuất hiện của 2 người đẹp trong vai trò rước cúp khai mạc cũng thu hút sự chú ý. Đó là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi. Đây là lần đầu tiên hai nàng hậu đảm nhận vai trò này tại một trận đấu.

Á hậu Vân Nhi (trái) và Á hậu Châu Anh (phải) rước cúp ra sân tại trận tranh Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia (Clip: Á hậu Vân Nhi)

Cũng trong khoảnh khắc rước cúp, Châu Anh có một lần liếc nhìn sang bên cạnh. Không rõ Á hậu đang nhìn ai, bởi khoảnh khắc diễn ra khá nhanh, nhưng ánh mắt này vẫn lọt vào ống kính và được một số cư dân mạng chú ý.

Khoảnh khắc Châu Anh liếc nhìn

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Châu Anh và Vân Nhi rước cúp cũng nhanh chóng nhận về nhiều bình luận trên mạng xã hội: “Không từ nào để chê”, “Châu Anh xinh lắm, tone hồng siêu đáng yêu”, “Đẹp gái quá Nhi ơi”, “Hai bạn này xinh quá”,...

Cùng với những lời khen dành cho nhan sắc và thần thái của hai Á hậu, một số người còn nhắc tên Đình Bắc. Châu Anh từng được “đẩy thuyền” với nam cầu thủ sau lần cả hai cùng xuất hiện tại một sự kiện hồi đầu năm 2026, vì vậy khi nàng Hậu xuất hiện trong sự kiện bóng đá và cũng có sự xuất hiện của Đình Bắc, câu chuyện này được khán giả nhắc lại.

Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Người đẹp hiện mang quân hàm Thiếu úy và đang học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bên cạnh đó, cô theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Châu Anh (Ảnh: FBNV)

Châu Anh lớn lên trong một gia đình có truyền thống quân nhân khi bố mẹ, chị gái và anh rể đều công tác trong quân đội. Việc theo đuổi con đường nghệ thuật tạo nên một hình ảnh khá đặc biệt ở Á hậu sinh năm 2003. Ban ngày cô học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, đồng thời dành thời gian cho âm nhạc.

Trước khi trở thành Á hậu, Châu Anh từng đạt thành tích cao tại các cuộc thi âm nhạc và tiếng Anh ở trường. Tại Hoa hậu Việt Nam 2024, cô gây chú ý bởi chiều cao 1,7 m, gương mặt sáng sân khấu cùng khả năng trình diễn. Hình ảnh của Châu Anh cũng gắn với phong cách khỏe khoắn, năng động thay vì vẻ đẹp quá cầu kỳ.

Sau cuộc thi, cô vẫn duy trì việc học và tham gia các sự kiện, hoạt động tại Hà Nội. Đầu năm 2026, trong một sự kiện, Châu Anh từng được cư dân mạng “đẩy thuyền” với cầu thủ Đình Bắc sau khi cả hai cùng đứng trên sân khấu, trò chuyện và chụp hình chung. Những khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến từ khóa “Châu Anh và Đình Bắc” từng lọt vào nhóm tìm kiếm được chú ý.

Khoảnh khắc chung khung hình của Châu Anh và Đình Bắc vào đầu năm 2026 (Nguồn: ngocmaileoo)

Tuy nhiên, những gì công chúng biết đến giữa hai người chủ yếu dừng ở những khoảnh khắc xuất hiện chung tại sự kiện và sự ủng hộ từ công chúng. Về phía 2 nhân vật chính, cả Châu Anh và Đình Bắc chưa từng đề cập công khai đến đối phương.

Trong khi đó Nguyễn Thị Vân Nhi sinh năm 2005, quê Hải Phòng, là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô đồng thời giành danh hiệu Người đẹp được yêu thích nhất của cuộc thi.

Vân Nhi hiện theo học ngành Du lịch tại Đại học Phenikaa. Trước khi được biết đến với danh hiệu Á hậu, cô từng làm mẫu ảnh và dành sự quan tâm cho các hoạt động thể thao, cộng đồng. Tháng 5/2026, cô được trao danh hiệu Đại sứ Du lịch thành phố Hải Phòng, trở thành gương mặt đồng hành trong các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa và con người thành phố.

Vân Nhi (Ảnh: FBNV)

Trong nhiệm kỳ Á hậu, Vân Nhi tiếp tục xuất hiện tại các hoạt động thời trang, cộng đồng và chương trình thuộc khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam. Cô cùng Top 3 của cuộc thi được định hướng theo hình ảnh trẻ trung, gần gũi và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.