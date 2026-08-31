Đình Bắc lên tiếng

Chỉ bốn ngày sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang tại ASEAN Cup 2026 — giải đấu mà tiền đạo Nguyễn Đình Bắc rực sáng với cả hai danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải. Tiền đạo này tiếp tục nối dài chuỗi phong độ thăng hoa. Vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai trận tranh Siêu cúp quốc gia 2026 diễn ra tối 30/8 trên sân Hàng Đẫy, Đình Bắc đã ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0, góp phần vào chiến thắng giòn giã 5-0 của CLB Công an Hà Nội trước CLB Công an TP.HCM để nâng cao danh hiệu thứ hai liên tiếp trong chưa đầy một tuần.

Đình Bắc cùng các đồng đội giành Siêu cúp quốc gia 2026 (Ảnh: MD)

Trở lại thi đấu cho câu lạc bộ ngay sau chuỗi trận căng thẳng ở cấp độ đội tuyển, tiền đạo 22 tuổi không giấu được những áp lực về mặt thể lực. Chia sẻ sau trận đấu, Đình Bắc thẳng thắn thừa nhận:

"Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam, bản thân tôi cảm thấy có đôi chút mệt mỏi. Dù vậy, đó chỉ là mệt về thể chất thôi, còn về tinh thần bản thân tôi cảm thấy luôn sẵn sàng".

Anh cũng gửi lời cảm ơn đến năm đồng đội từ tuyển quốc gia gồm Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Văn Đô đã cùng nhanh chóng trở lại chuẩn bị cho trận đấu, đồng thời khẳng định bàn thắng của mình có sự đóng góp rất lớn từ nỗ lực chung của toàn đội.

Đáng chú ý, sau khoảnh khắc xé lưới đối phương, Đình Bắc đã hướng về khu vực kỹ thuật của CLB CAHN và thực hiện cử chỉ giơ ngón tay cái ăn mừng. Đây là khoảnh khắc mang thông điệp đặc biệt dành cho HLV Mano Polking. Giải thích về hành động này, chân sút trẻ cho biết đó là cách anh đáp lại niềm tin mà nhà cầm quân người Pháp gốc Đức đã dành cho mình. "HLV Polking luôn trao cho tôi niềm tin và sự tin tưởng. Vì vậy, tôi luôn cố gắng để đáp lại những thứ đó từ HLV Polking", Đình Bắc bày tỏ.

Anh cũng không giấu hy vọng sẽ tiếp tục được vị chiến lược gia này trao cơ hội để cống hiến hết mình cho đội bóng trong mùa giải mới.

Đình Bắc lập công ngay sau ASEAN Cup 2026 (Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

Nhìn về chặng đường phía trước, Đình Bắc đánh giá màn trình diễn tại trận Siêu cúp cũng như chiến thắng ở trận play-off AFC Champions League Elite trước đó là bước chạy đà hoàn hảo cho CLB CAHN. Trong một mùa giải bận rộn với nhiều đấu trường, anh khẳng định mục tiêu của toàn đội luôn là hướng tới vị trí cao nhất. Tiền đạo của CAHN nhấn mạnh:

"Tôi nghĩ ở mùa giải mới CLB CAHN sẽ luôn cố gắng, đi xa nhất có thể ở tất cả các đấu trường. CLB CAHN sẽ cố gắng cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu đẹp mắt, không chỉ trên sân Hàng Đẫy mà cả sân khách".