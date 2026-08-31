Đình Bắc về quê bắc rạp mời cả xóm ăn mừng tân gia

Sau khi liên tiếp gặt hái thành công vang dội trên sân cỏ, cùng CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu cúp Quốc gia và cùng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam bước lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã lập tức trở về quê nhà Nghệ An. Ngày 31/8, không khí tại xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi gia đình nam cầu thủ sinh năm 2004 tất bật dựng rạp, làm cỗ mời họ hàng, làng xóm và anh em bạn bè đến dự tiệc tân gia căn nhà mới dành tặng bố mẹ.

Đình Bắc hé lộ không khí gia đình ngày anh trở về sau thành công cùng ĐT Việt Nam và CLB CAHN (Ảnh: FBNV)

Trở về nhà sau chuỗi ngày thi đấu thăng hoa, Đình Bắc cùng gia đình chuẩn bị chu đáo cho ngày vui lớn. Trước sảnh chính của căn nhà mới, hàng loạt lẵng hoa tươi rực rỡ mang lời chúc mừng từ bạn bè và họ hàng đã được xếp trang trọng. Căn nhà mới chính là món quà báo hiếu đầy ý nghĩa mà chân sút trẻ chắt chiu dành tặng cho đấng sinh thành sau những năm tháng miệt mài thi đấu chuyên nghiệp.

Bên ngoài căn nhà của Đình Bắc ở quê (Ảnh: Mẹ Chíp)

Nhà Đình Bắc bắc rạp mời mọi người tân gia (Ảnh: Mẹ Chíp)

Công trình quy mô 2 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu trắng - xám chủ đạo, nổi bật giữa khu dân cư. Không gian bên trong được đầu tư chỉn chu: phòng khách gây ấn tượng với hệ kệ tivi âm tường kịch trần sang trọng, cầu thang đá xám tích hợp hệ thống đèn LED hắt sáng thông minh dưới từng bậc, cùng phòng ngủ master rộng rãi tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Trên tầng thượng, khoảng sân rộng có mái che khung thép kết hợp kính cường lực sở hữu tầm nhìn bao quát cảnh quan làng quê thanh bình.

Căn nhà mới được xây dựng ngay sát ngôi nhà cũ của gia đình. Sau khi hoàn tất lễ tân gia, Đình Bắc cùng bố mẹ sẽ chuyển sang sinh sống tại đây, còn căn nhà cũ đã được sửa sang khang trang sẽ dành cho gia đình chị gái. Dù chuyển sang không gian sống mới tiện nghi, ngôi nhà cũ vẫn giữ một giá trị tinh thần đặc biệt đối với gia đình. Nơi đây, tại góc trang trọng nhất của phòng khách, bố mẹ nam cầu thủ vẫn trân trọng lưu giữ những tấm huy chương từ thời thi đấu giải trẻ, các chiếc cúp danh giá cùng bức ảnh khoác áo Đội tuyển Quốc gia. Đây là cả một hành trình nỗ lực vươn lên của tiền đạo trẻ.