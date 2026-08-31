Phương Oanh khoe ảnh cặp sinh đôi mừng Tết Độc Lập, nhìn biểu cảm của cô con gái mà ai cũng phì cười

Mới đây, Phương Oanh đã đăng tải hình ảnh 2 bé Jenny và Jimmy diện đồ có in hình ảnh quốc kỳ mừng Quốc khánh mùng 2/9.

Cô bé Jenny xuất hiện với vẻ ngoài xinh xắn, nước da trắng hồng khi diện áo dài trắng, quàng khăn đỏ. Trong khi cậu bé Jimmy sở hữu nước da ngăm và tinh nghịch khi nắm tay em gái.

2 nhóc tỳ nhà Phương Oanh xinh xắn và đáng yêu.

Hình ảnh 2 con của Phương Oanh nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Đến thời điểm hiện tại, 2 nhóc tỳ đã được 27 tháng tuổi cứng cáp, kháu khỉnh và rất lanh lợi.

Phương Oanh hiện không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước mà tập trung vào kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho hai con song sinh. Trong vlog mới, cô có những chia sẻ xúc động về hành trình làm mẹ, đặc biệt khi các con bước vào tuổi lên 2.

Trước đó, cô từng tâm sự khi các con tròn 2 tuổi, cô phải đối mặt với những "cơn bão" từ các con. Nữ diễn viên trải lòng: "Tuổi lên 2 của các con, tôi gọi là cơn bão nhỏ đáng yêu, đây là lúc các con có cảm xúc riêng, muốn được làm mọi thứ nhưng chưa biết diễn đạt thế nào thế nên bên cạnh những lúc đáng yêu sẽ có những lúc khủng hoảng đến và đi bất ngờ."

Cặp song sinh nhà Phương Oanh hiện tại đã 27 tháng tuổi.

Những lúc như thế, tôi sẽ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh để kiên nhẫn cùng con xử lý. Khủng hoảng tuổi lên 2 không chỉ của các con mà còn là cách để bố mẹ học bình tĩnh, tôi cũng đang học cách trưởng thành cùng con."

Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình của Phương Oanh và doanh nhân Shark Bình nhận được nhiều sự quan tâm. Cặp đôi có hai con song sinh một trai, một gái chào đời vào tháng 5/2024. Bé trai tên ở nhà là Jimmy, tên thật Nguyễn Nhật Khang; bé gái là Jenny, tên thật Nguyễn Nhật Hạ.

Ngay từ khi còn nhỏ, Jimmy và Jenny đã được bố mẹ chú trọng rèn luyện các kỹ năng cần thiết. Khi chưa đầy một tuổi, hai bé đã được làm quen với bơi lội và các kỹ năng dưới nước. Đến khi hơn một tuổi, cặp song sinh có thể tự lật và bơi ngửa dưới nước khá thành thạo.

Khi có thời gian, Phương Oanh đưa 2 con đi du lịch.

Phương Oanh cũng cho các con đi học mầm non từ khá sớm. Sau khi bước qua tuổi lên một, hai bé được làm quen với môi trường học tập tại một trường quốc tế. Nữ diễn viên cho rằng việc đi học sớm giúp con tăng khả năng giao tiếp, tương tác với bạn bè và trở nên dạn dĩ hơn.

Trong cuộc sống hằng ngày, Phương Oanh dành nhiều thời gian chăm sóc hai con, từ chuẩn bị những bữa ăn đến đồng hành cùng các bé trong từng giai đoạn phát triển. Cô hướng đến cách nuôi dạy mềm mỏng nhưng vẫn khuyến khích con từng bước tự lập.

Trong khi đó, Shark Bình được vợ nhận xét là người bố nghiêm khắc hơn. Anh chú trọng rèn cho các con tính kỷ luật, trách nhiệm và khả năng tự chủ. Sự kết hợp giữa một người mẹ gần gũi và một người bố nghiêm khắc giúp hai bé được nuôi dạy theo hướng cân bằng giữa yêu thương và nguyên tắc.

Ngoài việc chăm sóc hai con chung, Phương Oanh cũng tạo điều kiện để Jimmy và Jenny gần gũi với hai người con riêng của Shark Bình là Jin và Mây. Gia đình thường xuyên có những hoạt động chung, qua đó giúp các con thêm gắn kết và xây dựng tình cảm anh chị em.