Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài
Theo Ngọc Thanh/VTC News |
31-08-2026 - 18:01 PM |
Lifestyle
Đảm nhận vai chính An Nhiên trong phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", Trần Thiên Tú đang là gương mặt nữ thu hút sự chú ý của khán giả điện ảnh.
Theo Ngọc Thanh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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