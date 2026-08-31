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Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài

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Đảm nhận vai chính An Nhiên trong phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", Trần Thiên Tú đang là gương mặt nữ thu hút sự chú ý của khán giả điện ảnh.

Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài- Ảnh 1.

“Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” là một trong những bộ phim chiếu rạp nổi bật dịp lễ 2/9 năm nay. Trong phim, Trần Thiên Tú đảm nhận vai nữ chính An Nhiên - một nữ tráng sĩ đầy bản lĩnh, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ bí mật mộ vua Đinh.

Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài- Ảnh 2.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Thiên Tú trải qua khoảng 7 tháng tập luyện dưới sự hướng dẫn của đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn. Nữ diễn viên cho biết cô phải học võ, luyện cách di chuyển, thở và phản xạ như một người thực sự luyện võ.

Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài- Ảnh 3.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Johnny Trí Nguyễn cho biết anh rất bất ngờ với khả năng của Thiên Tú vì cô đến với vai diễn khi chưa có chút kỹ năng võ thuật nào. Tuy nhiên chỉ sau vài tháng, Thiên Tú đã hoàn toàn thay đổi để trở thành một đả nữ tiềm năng của màn ảnh.

Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài- Ảnh 4.

Tạo hình An Nhiên trong phim đẹp nhận được nhiều lời khen. Cô đẹp một cách mạnh mẽ với trang phục cổ trang, mái tóc dài. Hình ảnh nữ tráng sĩ giúp cô có diện mạo sắc sảo, trưởng thành hơn.

Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài- Ảnh 5.

20 năm trước, Trần Thiên Tú là gương mặt nhí lấy nước mắt khán giả trong phim điện ảnh “Áo lụa Hà Đông” (2006). Lúc đó cô 15 tuổi, vào vai bé Ngô - một trong những người con của vợ chồng Dần (Trương Ngọc Ánh) và Gù (Quốc Khánh). Tác phẩm lấy bối cảnh chiến tranh, kể về cuộc sống nghèo khó và nhiều mất mát của một gia đình miền Bắc di cư vào miền Nam.

Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài- Ảnh 6.

Sau “Áo lụa Hà Đông”, diễn viên sinh năm 1991 được đạo diễn Lưu Huỳnh chọn vào vai nữ chính - Trinh trong “Huyền thoại bất tử” (2009). Thời điểm này, cô được kỳ vọng là gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh Việt.

Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài- Ảnh 7.

Khi nghiệp diễn bắt đầu khởi sắc, Thiên Tú lên đường du học. Năm 2024, cô tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Thực hành đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.

Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài- Ảnh 8.

Sau khi về nước, Thiên Tú gần như vắng bóng trên màn ảnh. Cô dành thời gian thực hiện nhiều video chuyển ngữ, hát các ca khúc Việt bằng tiếng Trung, thu hút nhiều lượt xem trên TikTok với biệt danh “Tú Màn Thầu”.

Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài- Ảnh 9.

Nói về những khoảng lặng sự nghiệp nghệ thuật, Trần Thiên Tú từng khẳng định cô không rời bỏ nghề mà liên tục đi thử vai nhưng không được lựa chọn.

Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài- Ảnh 10.

Năm 2025, Thiên Tú góp mặt trong phim “Tử chiến trên không” - bộ phim hành động khai thác đề tài không tặc. Vai diễn của cô mang màu sắc khác với những nhân vật từng đảm nhận trước đây, cho thấy nữ diễn viên không muốn đóng khung mình trong hình ảnh sao nhí năm nào.

Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài- Ảnh 11.

Thiên Tú kết hôn với Tiktoker nổi tiếng Mai Anh Đức (Đức Reaction). Họ từng có thời gian bên nhau khá dài trước khi quyết định cưới.

Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài- Ảnh 12.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, Trần Thiên Tú thừa nhận công việc diễn viên đòi hỏi không ít sự đánh đổi. Dù vậy, cô cho rằng bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có khó khăn riêng. Khi đã lựa chọn diễn xuất, cô phải học cách sắp xếp cuộc sống, cân bằng giữa công việc và gia đình theo từng giai đoạn.

Theo Ngọc Thanh/VTC News

VTC News

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