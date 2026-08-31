Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, Trần Thiên Tú thừa nhận công việc diễn viên đòi hỏi không ít sự đánh đổi. Dù vậy, cô cho rằng bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có khó khăn riêng. Khi đã lựa chọn diễn xuất, cô phải học cách sắp xếp cuộc sống, cân bằng giữa công việc và gia đình theo từng giai đoạn.