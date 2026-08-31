Con trai Britney Spears đang được giới thời trang để mắt: Cao hơn 1m9, liên tiếp “bắt tay” ông lớn

Sinh ra với danh xưng con trai của "công chúa nhạc pop" Britney Spears, Jayden James những tháng gần đây bắt đầu được chú ý với một vai trò khác. Không chỉ theo đuổi âm nhạc, anh đang từng bước thử sức với thời trang và làm đẹp, liên tiếp xuất hiện bên những tên tuổi lớn. Jayden là con út của Britney Spears và chồng cũ Kevin Federline. Anh sinh tháng 9/2006 và có anh trai Sean Preston.

Sau thời gian sống cùng gia đình bố tại Hawaii, Jayden trở lại Los Angeles để theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Anh là một nghệ sĩ piano tự học; Britney từng cho biết con trai có thể chơi jazz và nhiều thể loại khác trên piano. Bản thân Jayden cũng từng chia sẻ mẹ chính là một trong những nguồn cảm hứng khiến anh muốn bước vào con đường nghệ thuật.

Song song với âm nhạc, thời trang đang dần trở thành một hướng đi đáng chú ý của Jayden. Mới đây, anh trở thành gương mặt trang bìa của MACzine - ấn phẩm kỹ thuật số được MAC Cosmetics tái khởi động. Trong chiến dịch do Sarah Pardini chụp, Jayden xuất hiện cùng Fix+ Setting Spray. Giám đốc sáng tạo MAC Nicola Formichetti mô tả anh là một tài năng mới nổi với cảm quan sáng tạo riêng biệt.

Trước đó khoảng hai tháng, Jayden và anh trai Sean Preston đã có màn debut runway cho Vetements tại Paris Men's Fashion Week. Jayden bước lên sàn diễn với áo ba lỗ trắng và quần jeans xanh, đánh dấu lần đầu anh đảm nhiệm vai trò người mẫu trong một show thời trang lớn. Sau show, anh cũng bày tỏ sự biết ơn và gọi đây là một trải nghiệm đáng nhớ.

Xa hơn một chút, hồi tháng 5, Jayden từng thu hút sự chú ý khi trở thành khách mời của Dior Cruise 2027 tại Los Angeles, đi cùng bạn gái Gabrielle. Đây là lần thứ hai anh xuất hiện trên thảm đỏ kể từ Teen Choice Awards năm 2015 cùng Britney và Sean.

Như vậy, chỉ trong vài tháng, Jayden đã lần lượt có những điểm chạm với Dior, Vetements và MAC Cosmetics, từ hàng ghế khách mời, sàn runway đến một trang bìa digital.

Một trong những lợi thế khiến Jayden nhanh chóng nhận được sự chú ý là ngoại hình. Anh sở hữu chiều cao hơn 1,9 m, vóc dáng cao lớn, săn chắc và thường được nhiều khán giả nhận xét có nét giống mẹ.

Trái với những lần xuất hiện trong các sự kiện thời trang, phong cách đời thường của Jayden khá thoải mái. Anh thường lựa chọn những item quen thuộc như áo thun, tank top, quần baggy, quần jeans, quần short và sneakers. Ngay cả khi dự lễ tốt nghiệp của em họ hồi năm 2025, Jayden cũng giữ cách phối đơn giản với áo thun, jeans và giày thể thao.





Dù liên tục có những dấu ấn mới trong thời trang, Jayden không xác định đây là con đường duy nhất. Anh cho biết muốn tiếp tục khám phá công việc người mẫu trong khi vẫn phát triển âm nhạc.

Từ một chàng trai chủ yếu được biết đến với danh xưng con trai Britney Spears, Jayden đang bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước công chúng với những dự án của riêng mình. Dior, Vetements rồi MAC Cosmetics đang tạo nên những bước đầu tiên trong hành trình thời trang của Jayden, trong khi âm nhạc vẫn là một hướng đi anh nghiêm túc theo đuổi.

Nguồn ảnh: People, MAC, Instagram