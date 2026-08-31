Bạn gái xinh đẹp khoe visual sáng bừng trên khán đài trong ngày cậu be Bellingham toả sáng

Trong chiến thắng tưng bừng 4–0 của Real Madrid trước Málaga tại Santiago Bernabéu, sự xuất hiện của bạn gái Bellingham – người mẫu Hà Lan Laura Celia Valk cùng mẹ của anh đã trở thành tâm điểm của truyền thông. Sự ủng hộ từ gia đình và người thân tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp ngôi sao người Anh duy trì phong độ thăng hoa.

Trên sân thi đấu, tiền vệ người Anh chứng minh vai trò không thể thay thế trong đội hình "Kền kền trắng". Anh mở tỷ số trận đấu ngay ở phút 18 bằng một pha xử lý cá nhân đẳng cấp, đồng thời liên tục tạo sóng gió và góp công trực tiếp vào bàn thắng tiếp theo của đội nhà. Với lối chơi tự do linh hoạt giữa các tuyến, Bellingham không chỉ đóng vai trò ngòi nổ kiến tạo mà còn sẵn sàng dâng cao dứt điểm như một tiền đạo thực thụ, khẳng định hình ảnh một cỗ máy tấn công toàn diện và không thể ngăn cản tại La Liga.

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Chia sẻ về chìa khóa giúp bản thân thăng hoa và cảm xúc trước sự ủng hộ từ khán giả, Bellingham cho biết: "Bây giờ tôi cảm thấy tự do hơn một chút, có thể thoải mái lùi sâu, dâng cao hoặc chơi thấp xuống tùy theo nhu cầu của đội bóng. Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân, và đó là lý do vì sao tôi thi đấu tốt. Được chơi bóng cho câu lạc bộ này, tại sân vận động này và trước sự cổ vũ của các cổ động viên luôn là một vinh dự đặc biệt. Tràng pháo tay của khán giả thực sự rất tuyệt vời".

Dù vậy, tiền vệ người Anh vẫn giữ sự khắt khe với chính mình khi thẳng thắn chỉ ra điểm chưa hài lòng: "Đây là một trận đấu đại thành công, nhưng 20 phút cuối thì quá tệ. Tôi không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng đoạn cuối trận rõ ràng thi đấu không tốt. Còn về việc xoay tua đội hình? Chúng tôi sở hữu một đội hình rất mạnh, chất lượng đồng đều ở mọi vị trí. Khi HLV muốn thay đổi, những cầu thủ không đá trận trước luôn trong tư thế sẵn sàng".

Sự cầu toàn đó cùng khả năng kết nối tuyệt vời với bộ đôi Vinicius - Mbappé đang giúp Bellingham khẳng định vị thế nhân tố không hàng đầu trong lối chơi của Real Madrid.