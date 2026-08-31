Ái nữ 19 tuổi giật trọn spotlight tại show Chông Gai: Khí chất cực phẩm, 1 cú lắc hông "chặt đẹp" mọi khung hình

Những ngày qua, bên cạnh các tiết mục trình diễn và kết quả của Công diễn 3 tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, một nhân vật khác cũng bất ngờ trở thành đề tài được khán giả bàn tán. Đó là Tylin, con gái Thái VG, sau khi xuất hiện trên sân khấu trong tiết mục Những Năm Tháng Ấy.

Tiết mục Những Năm Tháng Ấy

Trong Những Năm Tháng Ấy, Tylin được chính Thái VG cùng các thành viên trong đội gồm Nguyễn Văn Chung, Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh và Tùng Mint tin tưởng giao cho vị trí vũ công minh họa. Không chỉ xuất hiện thoáng qua, cô còn đảm nhận vai trò nữ chính trong phần trình diễn, có nhiều khoảnh khắc tương tác trực tiếp với Thái VG và các thành viên trong đội.

Tylin - con gái Thái VG xuất hiện trên sân khấu show Chông Gai

Sự xuất hiện của Tylin càng trở nên đáng chú ý khi cô mang đến hình ảnh hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường thấy của một cô gái tuổi teen. Làn da nâu khỏe khoắn, vóc dáng cân đối cùng mái tóc dài giúp con gái Thái VG nổi bật giữa đội hình đông người. Trên sân khấu, cô liên tục thực hiện những động tác vũ đạo mạnh, dứt khoát, kết hợp biểu cảm tự tin trước ống kính.

Tylin khoe vũ đạo cực bốc

Màn tương tác giữa hai bố con Thái VG và Tylin tạo thêm điểm nhấn cho tiết mục, đồng thời giúp hình ảnh của cô nổi bật hơn giữa tổng thể sân khấu. Chính sự tự tin và nguồn năng lượng trẻ trung này khiến Tylin nhanh chóng được khán giả chú ý dù chỉ là khách mời hỗ trợ cho phần trình diễn của bố.

Tylin nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả ngay khi Tập 9 lên sóng. Trên mạng xã hội, những đoạn clip ghi lại phần trình diễn của cô được chia sẻ với lượng tương tác đáng kể, kéo theo hàng nghìn bình luận khen ngợi. Nhiều người dành lời có cánh cho con gái Thái VG bởi màn trình diễn cuốn hút, nguồn năng lượng trẻ trung cùng nhan sắc nổi bật trên sân khấu.

Tylin nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả ngay khi lên sóng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Tylin Ngô, tên tiếng Việt là Ngô Thùy Linh, sinh năm 2007, là con gái lớn của rapper Thái VG. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ nên Tylin không sử dụng tiếng Việt quá thành thạo. Cô từng được khán giả biết đến khi xuất hiện cùng bố tại Rap Việt trong thời điểm Thái VG đảm nhận vai trò huấn luyện viên của chương trình.

Nhan sắc của Tylin từng nhiều lần viral trên mạng xã hội khi xuất hiện tại Rap Việt lúc Thái VG làm giám khảo chương trình này

Sau lần xuất hiện trên truyền hình, Tylin có khoảng thời gian khá kín tiếng trước khi bắt đầu xây dựng nội dung riêng trên mạng xã hội. Cô chia sẻ những video xoay quanh cuộc sống tại Việt Nam, từ học tiếng Việt, thử các món ăn đến trải nghiệm những công việc đời thường.

Việc chủ động học ngôn ngữ, làm quen với văn hóa và thử sống như một người trẻ tại Việt Nam khiến Tylin nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Thay vì chỉ kể về quê hương của bố qua những chuyến đi, cô trực tiếp trải nghiệm, giao tiếp và học hỏi từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống hằng ngày.

Tylin cũng gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng, vóc dáng cân đối, làn da nâu khỏe khoắn cùng gương mặt mang nhiều nét lai Tây

Bên cạnh câu chuyện về cuộc sống tại Việt Nam, Tylin cũng gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng, vóc dáng cân đối, làn da nâu khỏe khoắn cùng gương mặt mang nhiều nét lai Tây. Mái tóc dài và phong cách ăn mặc trẻ trung càng làm diện mạo của Tylin trở nên nổi bật trong những video được cô đăng tải.

Những hình ảnh của Tylin tại sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn đang được chia sẻ khắp mạng xã hội

Từ một gương mặt được khán giả biết đến nhờ bố, cô dần thu hút sự quan tâm bằng chính ngoại hình, cuộc sống và những nội dung cá nhân. Việc thường xuyên chia sẻ trải nghiệm tại Việt Nam cũng giúp Tylin tạo được sự kết nối với khán giả trẻ, đặc biệt là những người tò mò về cuộc sống của một cô gái Việt lớn lên tại Mỹ khi trở về quê hương. Hiện tại những hình ảnh của Tylin tại sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn đang được chia sẻ khắp mạng xã hội và liên tục được bàn tán xôn xao.

Ảnh: IGNV