Gần 10.000 người "thả tim" động thái này của Phương Oanh

Trưa 11/8, Phương Oanh đăng lên trang cá nhân tấm ảnh chụp trong quán cà phê, mặc váy đen phối cổ ren trắng, tóc buộc gọn, trang điểm nhẹ. Phần chú thích vỏn vẹn một biểu tượng trái tim xanh, không thêm chữ nào.

Sau khoảng năm tiếng, bài đăng thu về hơn 9.200 lượt thích và 314 bình luận. Diễn viên Hồng Diễm để lại lời khen ngắn "Xinh quá!", Ngọc Hà Lê viết "Xinh quá Oanh ơi" ngay trong ít phút đầu.

Phần lớn bình luận còn lại xoay quanh cùng một mong muốn. Một khán giả kể vừa cày lại trọn bộ Quỳnh búp bê , xem xong tập cuối thì bắt gặp luôn Phương Oanh trên bảng tin. Người khác nhắn rằng các bé đã đi học rồi, mong cô sắp xếp thời gian sớm trở lại màn ảnh. Bên cạnh đó cũng có ý kiến trái chiều nhận xét gương mặt cô trông cứng trong ảnh này.

Đây là kịch bản lặp lại suốt từ tháng 6 đến nay. Mỗi lần cô đăng ảnh hay thay ảnh đại diện, khán giả lại khen nhan sắc trước rồi giục đóng phim sau, có người còn đòi phần hai của Gió ngang khoảng trời xanh , dự án gần nhất cô tham gia năm 2025 với vai Mỹ Anh. Hiện nữ diễn viên chưa công bố kế hoạch nghệ thuật mới.

Trang cá nhân của Phương Oanh có khoảng một triệu người theo dõi, gần như đóng băng suốt nhiều tháng cuối 2025 sau biến cố liên quan đến chồng cô là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Đầu 2026 cô hoạt động trở lại nhưng chỉ chia sẻ chuyện bếp núc, làm vườn và chăm cặp song sinh Jimmy, Jenny, hiện hơn hai tuổi.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng ghi dấu qua Lặng yên dưới vực sâu , Quỳnh búp bê , Hương vị tình thân .