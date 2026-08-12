Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới

| | Lifestyle

2 thập kỷ trôi qua, nam ca sĩ này lần lượt nổi tiếng qua nhiều vai trò.

Ngày 10/8, Ngô Kiến Huy tham dự Hội nghị KOL của CLB Niềm tin số TP.HCM. Nam nghệ sĩ gây chú ý với diện mạo trẻ trung, gần như không có dấu hiệu tuổi tác khi đứng chung khung hình với Sơn.K - nam thần thế hệ mới. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Ngô Kiến Huy vẫn duy trì phong độ ngoại hình và được khán giả nhớ đến với gương mặt baby cùng nụ cười răng khểnh đặc trưng. Mới đây, Ngô Kiến Huy bất ngờ được chuyên trang TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 ( The 100 Most Handsome Faces ) ở tuổi 38. Dù mới dừng ở vòng đề cử, thông tin này vẫn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới- Ảnh 1.

Visual sáng bừng của Ngô Kiến Huy mới đây

Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới- Ảnh 2.

Nam ca sĩ như "lão hóa ngược"

Bước ra từ cuộc thi Vươn Tới Ngôi Sao năm 2008, Ngô Kiến Huy nhanh chóng tạo dựng vị trí trong làng nhạc Việt bằng loạt ca khúc như Mưa Sao Băng , Giả Vờ Yêu , Là Người Em Đã Yêu , Định Mệnh Ta Gặp Nhau , Nghi Ngờ ... Những bản pop ballad có giai điệu dễ nghe, dễ thuộc từng xuất hiện dày đặc trên các bảng xếp hạng nhạc số, sân khấu ca nhạc và phòng karaoke trong một thời gian dài. Chất giọng ấm, ngoại hình sáng sân khấu cùng hình tượng thư sinh giúp nam ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ở thời kỳ đỉnh cao.

Đến nay, nhiều ca khúc của Ngô Kiến Huy vẫn được khán giả tìm nghe lại như một phần ký ức thanh xuân. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn một ca khúc gắn liền nhất với tên tuổi "chàng Bắp", Giả Vờ Yêu chắc chắn là cái tên nổi bật. Thành công của Giả Vờ Yêu cũng khiến một bộ phận khán giả mặc định rằng Ngô Kiến Huy nổi tiếng nhờ một bản hit. Thực tế, nam ca sĩ sở hữu cả một loạt ca khúc từng tạo dấu ấn trong giai đoạn Vpop những năm 2000.

Giả Vờ Yêu - hit nổi tiếng nhất của Ngô Kiến Huy

Những năm gần đây, thay vì liên tục phát hành sản phẩm âm nhạc, Ngô Kiến Huy dành nhiều thời gian hơn cho công việc MC, gameshow và diễn xuất. Điều này từng khiến không ít khán giả tiếc nuối khi một giọng ca sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích dần vắng bóng trên đường đua âm nhạc. Sự xuất hiện tại Anh Trai Say Hi trở thành cú hích giúp Ngô Kiến Huy trở lại mạnh mẽ với vai trò ca sĩ. Xuyên suốt chương trình, nam nghệ sĩ liên tục làm mới hình ảnh, thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc và sân khấu khác nhau.

Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới- Ảnh 3.

Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới- Ảnh 4.

Những năm gần đây, Ngô Kiến Huy phát triển sự nghiệp ở đa lĩnh vực

Từ một cái tên từng được biết đến với hình ảnh "ca sĩ kiêm MC", Ngô Kiến Huy cho thấy khả năng trình diễn, làm chủ sân khấu và tinh thần sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Dù dừng chân ở Top 18, nam ca sĩ vẫn để lại nhiều dấu ấn trong chương trình. Một số tiết mục của anh sau đó thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng, đồng thời kéo theo sự quan tâm trở lại dành cho những bản hit cũ.

Không chỉ hoạt động âm nhạc, Ngô Kiến Huy còn tham gia nhiều dự án điện ảnh như Chàng Trai Năm Ấy , Em Là Bà Nội Của Anh , 49 Ngày 2 ... Trong đó, Chàng Trai Năm Ấy là một trong những dự án đáng chú ý khi anh góp mặt cùng Sơn Tùng M-TP, Hứa Vĩ Văn, Phạm Quỳnh Anh và Hari Won. Trên truyền hình, Ngô Kiến Huy trở thành gương mặt quen thuộc qua nhiều chương trình. Đặc biệt, hình ảnh lăn xả, hài hước tại Running Man Việt Nam giúp nam nghệ sĩ tiếp cận thêm đông đảo khán giả trẻ và duy trì sức hút ngay cả trong giai đoạn không phát hành âm nhạc thường xuyên.

Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới- Ảnh 5.

Ngô Kiến Huy làm mới hình ảnh khi tham gia vũ trụ Say Hi

Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới- Ảnh 6.

Ngô Kiến Huy tại Anh Trai Say Hi mùa 2

Ít ai biết trước khi có được vị trí hiện tại, Ngô Kiến Huy từng trải qua quãng thời gian khá chật vật. Lớn lên tại TP.HCM trong điều kiện không mấy dư dả, anh từng chia sẻ tuổi thơ gắn với những ngày đi mò cua, bắt ốc và có thời gian đi hát lót trước khi tìm được cơ hội tỏa sáng. Sau gần hai thập kỷ, từ một ca sĩ trẻ bước ra từ cuộc thi âm nhạc, Ngô Kiến Huy đã xây dựng hình ảnh đa năng trong showbiz Việt. Anh hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ ca hát, diễn xuất, dẫn chương trình đến gameshow, đồng thời đầu tư kinh doanh. Năm 2024, nam nghệ sĩ chuyển về sống trong căn penthouse rộng khoảng 270 m², được nhiều nguồn tin ước tính có giá gần 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh cũng góp vốn trong một số lĩnh vực kinh doanh.

Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới- Ảnh 7.

Ngô Kiến Huy giữ vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện "Vì bình yên thành phố", phụ trách khối văn nghệ sĩ

Hiện tại, Ngô Kiến Huy giữ vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện "Vì bình yên thành phố", phụ trách khối văn nghệ sĩ. Ở tuổi 38, Ngô Kiến Huy tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ sau gần 20 năm bước chân vào showbiz. Từ một "hoàng tử ballad" gắn với những bản hit của thế hệ 8X, 9X, anh từng bước mở rộng vai trò và duy trì vị trí trong làng giải trí bằng hình ảnh đa năng.

Phong độ nhan sắc của Ngô Kiến Huy ở tuổi 38:

Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới- Ảnh 8.

Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới- Ảnh 9.

Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới- Ảnh 10.

Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới- Ảnh 11.

Phó chủ nhiệm CLB thành phố 20 năm nổi tiếng nhờ 1 bản hit, 38 tuổi được đề cử đẹp nhất thế giới- Ảnh 12.

Theo Tuyết Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện khu rừng nằm sát quốc lộ ở nơi giữ kỷ lục “nóng nhất Việt Nam”: Nhiều thân cây cao hàng chục mét mọc thẳng tắp, đổi màu theo mùa

Phát hiện khu rừng nằm sát quốc lộ ở nơi giữ kỷ lục “nóng nhất Việt Nam”: Nhiều thân cây cao hàng chục mét mọc thẳng tắp, đổi màu theo mùa Nổi bật

Cầm roi dạy con trước mặt bố chồng, Chu Thanh Huyền lên tiếng giải thích

Cầm roi dạy con trước mặt bố chồng, Chu Thanh Huyền lên tiếng giải thích Nổi bật

Tuổi 79 của nhạc sĩ Trần Tiến tại Vũng Tàu

Tuổi 79 của nhạc sĩ Trần Tiến tại Vũng Tàu

06:17 , 12/08/2026
Bức ảnh đang gây bão của mỹ nữ gốc Việt đẹp nhất châu Á và tài tử Lâm Chí Dĩnh, xem xong còn tưởng bị ảo giác

Bức ảnh đang gây bão của mỹ nữ gốc Việt đẹp nhất châu Á và tài tử Lâm Chí Dĩnh, xem xong còn tưởng bị ảo giác

04:12 , 12/08/2026
Nữ ca sĩ Quảng Bình là Phó chủ tịch nói rõ nguyên tắc làm việc

Nữ ca sĩ Quảng Bình là Phó chủ tịch nói rõ nguyên tắc làm việc

23:47 , 11/08/2026
10 mỹ nhân Nhật Bản đẹp nhất mọi thời đại: Mỗi người một vẻ, đôi mắt đều khiến người ta say lòng

10 mỹ nhân Nhật Bản đẹp nhất mọi thời đại: Mỗi người một vẻ, đôi mắt đều khiến người ta say lòng

23:26 , 11/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên